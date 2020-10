«Man hat sich in den letzten Jahren zu wenig darum gekümmert»: FC Gossau baut den Juniorinnenfussball aus – anderswo macht man gemischte Erfahrungen damit Mädchen unter 14 Jahren haben in Gossau keine Möglichkeit, einer Fussballmannschaft beizutreten. Der FC Gossau will das nun ändern. Auch andere Fussballvereine in der Region haben schon länger Juniorinnenteams. In Wittenbach ist die Nachfrage gross. In Abtwil müssen Teams immer wieder aufgelöst werden. Perrine Woodtli 19.10.2020, 05.00 Uhr

Dass auch Mädchen Fussballspielen, ist nichts Neues. Dennoch haben sie nicht überall die Möglichkeit, einer Juniorinnenmannschaft beizutreten. Bild: Getty

Belächelt, beschimpft, verboten – der Frauenfussball hatte es nicht immer leicht. Auch heute kämpft die Sportart noch immer um gesellschaftliche Anerkennung. 50 Jahre nachdem junge Frauen die heutige Nationalliga A gegründet haben, hat der Frauenfussball in der Schweiz immer noch einen schweren Stand. Anfang Jahr hat der Schweizer Fussballverband angekündigt, dass er sich dem Frauenfussball künftig intensiver annehmen will.

So werden nun beispielsweise nicht mehr nur Nationalspiele, sondern erstmals auch Spiele der Women's Super League live auf SRF übertragen – und das zur besten Sendezeit. Hinzu kommen regelmässige Medienberichte. Und mit der Axa wurde erstmals ein Sponsoringpartner gefunden, der die Frauen-Liga mit beträchtlichem Engagement unterstützt. Das alles sind Meilensteine für den Schweizer Frauenfussball.



Die Schweizer Nationalmannschaft gewann Ende September in der EM-Qualifikation 2:1 gegen Belgien. Hier im Bild Ramona Bachmann. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Frauenfussball wird nicht überall gleich gerne gesehen

Aufbruchstimmung herrscht auch beim Frauenfussball in Gossau. Dort wollen die Mädchen und jungen Frauen kicken. Das ist aber nicht für alle möglich. Beim FC Gossau gibt es für Juniorinnen lediglich die Kategorie FF-19. In dieser dürfen derzeit Mädchen mit den Jahrgängen 2002 bis 2006 spielen. Ab Jahrgang 2005 können sie zu den Aktiven ins Frauenteam. Für Mädchen, die jünger als 14 Jahre alt sind, existieren aktuell keine Mannschaften.

Bettina Hacker, Vorstandsmitglied FC Gossau, Ressort Frauen. Bild: PD

Das liege aber nicht in erster Linie an der fehlenden Nachfrage, sagt Bettina Hacker. Die 41-Jährige ist im Vorstand des FC Gossau und verantwortet das neue Ressort Frauen. Sie sagt:

«Es liegt unter anderem daran, dass man sich in den vergangenen Jahren zu wenig darum gekümmert hat.»

Auch heute noch begegne sie Vorurteilen. «Frauen tschutten doch nicht», höre sie immer wieder. «Der Frauenfussball wird immer noch nicht überall gleich gerne gesehen.»

In Gossau müssen immer wieder junge Mädchen abgewiesen werden. Einige kamen bei den Jungs unter, was aber nicht optimal ist, da beispielsweise separate Garderoben benötigt werden. Und in der einzigen Juniorinnenmannschaft, die es gibt, spielen zwei Mädchen, die zu jung sind. Sie dürfen zwar mittrainieren, aber nicht an den Spielen teilnehmen.

Mit Schnuppertrainings neuen Nachwuchs finden

Das will Bettina Hacker ändern. Der FC Gossau plant unter ihrer Führung eine neue Abteilung für Juniorinnen. Als ehemalige Fussballspielerin und Mutter einer 17-jährigen Tochter, die beim FC Gossau spielt, ist sie oft auf dem Fussballplatz anzutreffen. Der Verein sucht nun Fussballerinnen mit Jahrgang 2012 bis 2002. Er veranstaltet auf der Sportanlage Buechenwald ab 21. Oktober Schnuppertrainings für Mädchen und junge Frauen (Details unter www.fc-gossau.ch).

Die Trainings werde man während mehrerer Wochen anbieten, sagt Bettina Hacker. «Danach schauen wir weiter. Ich hoffe natürlich, dass viele kommen werden.» Die Gossauerin ist aber überzeugt: Das Bedürfnis ist da.

Ziel ist es, künftig auch die Kategorien FF-15 (Jahrgang 2006 bis 2009) und FF-12 (2009 bis 2012) anzubieten. Anders als bei den Junioren werden bei den Mädchen mehr Jahrgänge in einer Kategorie zusammengenommen. Dies erhöht die Chancen, dass man ein Team zusammenbringt. Für eine Mannschaft sind 15 bis 20 Spielerinnen nötig.

Mitte August trafen der FC St.Gallen-Staad und der Grasshopper Club Zürich in der Women's Super League im Kybunpark aufeinander. Das Eröffnungsspiel wurde live auf SRF übertragen. Bild: Eddy Risch/Keystone

Auch den Frauenfussball professionalisieren

Dass der Frauenfussball in der Schweiz nun gestärkt wird und die Spielerinnen regelmässig im TV zu sehen sind, freut Bettina Hacker. Dies könnte sicher Einfluss darauf haben, dass schon junge Mädchen zu dieser Sportart finden. Je früher die Grundausbildung erfolge, desto besser.

Bettina Hacker weiss selber, wie es ist, als junges Mädchen Fussball zu spielen. Sie verbrachte schon früh viel Zeit auf dem Fussballplatz und sah den Männern auf dem Spielfeld zu. Eigentlich wollte sie mit 14 Jahren Badminton spielen. «Jemand vom Verein sagte mir aber: ‹Spiel doch Fussball, du bist ja sowieso immer hier›», erzählt sie.

«Mir war damals aber gar nicht bewusst, dass auch Frauen Fussballspielen können.»

So kam es, dass sie dem FC Gossau beitrat. Weil es 1993 noch gar kein Angebot für Juniorinnen gab, trat sie mit 14 direkt der Frauenmannschaft bei. «Da war ich dann die ersten zwei Jahre aber erst einmal die Bänkliwärmerin», sagt Hacker und lacht.

Gerade auch wegen ihrer eigenen Erfahrungen sei ihr die Juniorinnenarbeit so wichtig. Dazu gehört auch die Suche nach Trainern. Diese für Mädchen- und Frauenmannschaften zu finden, sei nicht immer einfach. Oft würden die Väter die Teams ihrer Töchter trainieren. Hacker strebt eine Professionalisierung an. «Ich will, dass auch im Frauenfussball ausschliesslich Trainerinnen und Trainer mit einer entsprechenden Ausbildung arbeiten.»

In Wittenbach ist die Nachfrage gross

Mädchenmannschaften sind nicht nur in Gossau ein Thema. Auch andere Fussballklubs in der Region haben Juniorinnenteams, beispielsweise der FC Wittenbach, der FC Abtwil-Engelburg und der FC Rorschach-Goldach 17. Beim FC St.Gallen-Staad werden mit dem Förderkonzept Future Champs Ostschweiz auch talentierte Mädchen gefördert.

René Wohnrau, Sportchef Frauen FC Wittenbach. Bild: PD

Der FC Wittenbach hat zwei Frauenmannschaften sowie zwei Juniorinnenteams (FF-15 und FF-19). Insgesamt zählt der Verein derzeit 48 Juniorinnen. Trainiert werden diese seit fünf Jahren von René Wohnrau. Die Juniorinnenabteilung gibt es aber schon länger. Man habe nie Probleme damit, Nachwuchs zu finden, die Nachfrage sei gross. Zuerst habe es in Wittenbach nur ein Juniorinnenteam gegeben. Ziemlich bald wurden daraus dann zwei. Wohnrau sagt:

«Nach der Frauen-Europameisterschaft 2017 hatten wir so viele Neuanmeldungen, dass wir zeitweise sogar drei Teams hatten.»

Die WM habe einen Schub gegeben. Einen solchen könnte es bald wieder geben: Durch die Stärkung des Frauenfussballs auf nationaler Ebene, wie Wohnrau glaubt. Theoretisch wären dann bald wieder drei Teams möglich. «Jedoch wachsen die Trainer nicht aus dem Boden», sagt er. Er selber trainiert die Juniorinnen, weil seine Tochter in einer Mannschaft spielt.

Teams in Abtwil müssen immer wieder aufgelöst werden

Auch der FC Abtwil-Engelburg führt immer wieder Mädchenmannschaften. Aktuell trainieren beim Verein rund 20 Juniorinnen in einem Team sowie einige zu junge Spielerinnen vereinzelt bei den Buben. «Die Zahl der Mädchen, die sich für Fussball interessieren, ist etwa konstant», sagt Trainerin Anique Lauper. Die 27-Jährige ist verantwortlich für die Frauenabteilung.

Anique Lauper, Verantwortliche Frauenabteilung FC Abtwil-Engelburg. Bild: PD

Meistens sei nach einer Europa- oder Weltmeisterschaft eine verstärkte Nachfrage zu spüren, sagt sie.

«Diese sind meistens jedoch nicht nachhaltig, was jeweils wieder zur Auflösung der Teams geführt hat.»

Oftmals kämen im Alter zudem andere Interessen und die Juniorinnenabteilungen lösten sich auch so zum Teil wieder auf. Ob und wie sich unter anderem TV-Ausstrahlungen des Frauenfussballs auf die künftigen Mitgliederzahlen auswirken, werde sich zeigen, sagt Lauper.

Anzahl der Juniorinnenteams hat sich nicht gross verändert

Auch der Ostschweizer Fussballverband (OFV) begrüsst die Bestrebungen des Schweizerischen Fussballverbandes, den Frauenfussball im Land weiter zu stärken. Davon profitiere sicher auch der Ostschweizer Mädchen- und Frauenfussball, sagt Verbandspräsident Stephan Häuselmann. In der Region würde zudem der FC St.Gallen-Staad als Aushängeschild zu einem positiven Effekt führen. Allerdings habe sich in den vergangenen Jahren die Zahl der verschiedenen Juniorinnenteams im Verbandsgebiet nicht markant verändert.