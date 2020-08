Reportage «Mama, ich habe jetzt Hausaufgaben!»: 643 Kinder in der Stadt St.Gallen haben ihren ersten Schultag hinter sich Er war kribbelig und voller Erwartungen: Dylan Bosshard ist eines von 643 Kindern in der Stadt St. Gallen, die ihren ersten Schultag hatten. So hat er ihn erlebt. Christina Weder 10.08.2020, 20.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Stolze Erstklässler»: Dylan Bosshard und sein Gspänli Rici Coelho gehen aufs Schulhaus Boppartshof zu. Benjamin Manser

Ob er sich auf den ersten Schultag freue? Dylan Bosshard nickt. Was ihn aber in der Schule erwartet, weiss er nicht so recht. Er geht – wie 642 andere Mädchen und Buben in der Stadt St.Gallen auch – zum ersten Mal in die Schule. Dylan ist einer der jüngsten. Vor kurzem ist er sechs Jahre alt geworden. Als er sich kurz vor 8 Uhr auf den Schulweg macht, ist er kribbelig und aufgeregt. Das frühe Aufstehen nach den Sommerferien ist ihm nicht leichtgefallen.

Die Eltern dürfen nicht mit ins Klassenzimmer

Nun begleiten ihn seine Eltern und die kleine Schwester. Als sie am Kindergarten vorbeikommen, den Dylan vor den Sommerferien besucht hat, fragt ihn sein Vater David Gadze mit einem Augenzwinkern, ob er lieber wieder dorthin wolle. Doch für Dylan ist klar:

Der Erstklässler Dylan Bosshard. Benjamin Manser

«Ich gehe jetzt in die Schule!»

Einziger Einwand: Der orange Chindsgi-Streifen gefällt ihm farblich besser als der neongelbe Schülerstreifen. Trotzdem trägt er diesen nun stolz um den Hals. Den neuen Thek mit den Zickzackstreifen hat er auf den Rücken geschnallt. Daran hängt ein kleiner Plüsch-Husky, ein Glücksbringer, der ihn bereits in den Kindergarten begleitet hat.

Der Schulstart soll in guter Erinnerung bleiben

Auf der Turnwiese beim Schulhaus Boppartshof stehen mehr Erwachsene als Kinder herum. Eine Mischung aus Vorfreude, Aufregung und Ungewissheit liegt in der Luft. In anderen Jahren konnten die Eltern ihre Kinder bis ins Schulzimmer begleiten. Doch dieses Jahr ist es anders – wegen Corona. Die Eltern müssen draussen auf dem Schulplatz bleiben und sich dort verabschieden.

Auch für Schulleiterin Romana Müller ist es eine neue Erfahrung. «Mir ist es wichtig, dass Eltern und Kinder trotzdem einen guten Start haben, der ihnen in Erinnerung bleibt», sagt sie. Der erste Schultag sei schon ein Meilenstein – auch für die Eltern. Manchmal seien sie nervöser als die Kinder selbst. Das kann Christine Bosshard, Dylans Mutter, in diesem Moment bestätigen. Sie sei tatsächlich selber etwas angespannt. «Es ist schon ein grosser Schritt», sagt sie. Die Kindergartenzeit ist nun definitiv vorbei.

Für 6500 Kinder sind die Ferien zu Ende Nach wie vor sind die Temperaturen sommerlich heiss. Es herrscht Badiwetter. Doch die Sommerferien sind für rund 6500 Kinder, die eine städtische Schule oder einen Kindergarten besuchen, seit gestern vorbei. 690 Buben und Mädchen besuchen neu den Kindergarten. Das sind 18 mehr als im Vorjahr. 643 Kinder haben den ersten Schultag hinter sich – fünf mehr als im vergangenen Schuljahr. 623 Jugendliche sind neu in die Oberstufe übergetreten. Insgesamt werden an den städtischen Schulen rund 340 Klassen geführt. Die Kinder und Jugendlichen werden von insgesamt 800 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Das geht aus den Zahlen der städtischen Dienststelle Schule und Musik hervor. Der Grossteil des Lehrerpersonals ist weiblich. Auf Kindergarten- und Primarschulstufe beträgt der Frauenanteil 90 Prozent, auf der Oberstufe ist er geringer. Hier unterrichten 60 Prozent Frauen. Zum Schulstart sind einige bauliche Veränderungen zu nennen: So zieht der Kindergarten an der Kirchlistrasse in ein Provisorium an der Lessingstrasse. Die Tagesbetreuung Engelwies hat neue Räume bezogen. Sie ist nun im umgebauten Bruggenschulhaus an der Zürcher Strasse untergebracht. Und im Riethüsli-Quartier, wo der private Hort vor den Sommerferien seinen Betrieb einstellte, startet eine Übergangslösung. Am Morgen und Mittag können die Kinder im Quartier betreut werden. Für die Stunden am Nachmittag werden sie an die Oberstrasse chauffiert. (cw)

Ein Empfang mit Seifenblasen und Sonnenblumen

Der Einzug ins Schulhaus wird feierlich. Überall sind Ballone befestigt. Die Zweitklässler stehen Spalier, machen «Seifenblöterli» oder halten Sonnenblumen in die Höhe. Über einen roten Teppich schreiten die Erstklässler aufs Schulgebäude zu, während die Eltern ihre Handys zücken und den Moment festhalten. Dylan und sein Gschpänli strahlen mit der Sonne um die Wette. Die erste Anspannung löst sich auf wie die Seifenblasen in der Luft.

Nach einer Umarmung von Mama und Papa geht es ab ins Klassenzimmer, wo auf jedem Pult ein Namenskärtchen, eine kleine Blumenvase und ein Schoggi-Fröschli stehen. Elf Erst- und elf Zweitklässler besuchen Dylans Klasse. Sie werden von zwei Lehrerinnen unterrichtet. Eine von ihnen ist Florianna Lutz. Sie sei am ersten Schultag nach den Sommerferien jeweils selber aufgeregt. Dieses Jahr sei sowieso speziell, sagt sie:

«Es gibt diese Ungewissheit. Alles ist etwas anders.»

Corona ist zwar kein grosses Thema an diesem Morgen und blitzt doch immer wieder auf. So kann die Lehrerin den Buben und Mädchen zum Empfang nicht die Hand schütteln. Vor dem Znüni muss sie die Kinder zum Händewaschen auffordern. Und als ein Bub fragt, ob er etwas trinken dürfe, fügt er noch an: «Ich habe meine eigene Trinkflasche dabei – wegen Corona.»

Am ersten Schultag gibt es die ersten Hausaufgaben

Nach einem Lied und einem Namensspiel steht die erste Aufgabe bevor, für welche die Kinder ihr Etui brauchen. Auf einem Blatt müssen sie unter anderem ihren Namen aufschreiben, ihre Lieblingsfarbe aufmalen und eine Frage beantworten: «Freust du dich auf die Schule?» Darunter haben die Kinder drei Smileys zur Auswahl. Ohne zu zögern greift Dylan zum Stift und färbt den lachenden Smiley mit den zwei Herzchen-Augen ein. Nur wenige Kinder entscheiden sich für den Smiley, der die Zähne zusammenbeisst und ein bisschen Bammel hat. Und fast niemand wählt jenen, der einen «Lätsch macht».

Als Dylan am Mittag aus der Schule kommt, ist er zufrieden. Es sei cool gewesen, besonders gut habe ihm die Turnstunde gefallen. Und das erste, was er zu Hause seiner Mutter zuruft:

«Mama, ich habe Hausaufgaben!»