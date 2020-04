Mafia-Männerabend und Picknickkorb: Gossauer Fachgeschäfte und Restaurants buhlen mit kreativen Ideen um Kunden Einige St.Galler Wirte nutzen die Crowdfunding-Plattform lokalhelden.ch, um die Krise zu überstehen. Jetzt ziehen auch die Gossauer Geschäfte nach - und hoffen auf Unterstützung vor der Haustür. Melissa Müller 30.04.2020, 12.47 Uhr

Fachgeschäfte in Gossau machen bei Lokalhelden mit. Geschäftsmann Patrick Ammann (links) und Banker Roger Wichser (Mitte) wollen möglichst viele Betriebe ins Boot holen. Norbert Thaler von der Fachstelle Sport, Kultur und Freizeit will die Vereine dazu bewegen, den Läden zu helfen.

Benjamin Manser

«Wenn ich durch Gossau an den geschlossenen Läden vorbei spaziere, blutet mir das Herz», sagt Geschäftsmann Patrick Ammann-Schäfler. Der Inhaber der Pius Schäfler AG hat sieben Papeterien und ist im Büroeinrichtungsgeschäft tätig. Seit einem Jahr gehört ihm auch die St.Galler Firma Markwalder & Co. Infolge der Coronakrise seien drei Viertel seiner 150 Mitarbeitenden auf Kurzarbeit. In mageren Zeiten kaufe niemand Büromöbel; die Kunden hätten ihre Investitionen gestoppt. Die Ungewissheit nagt am Chef: