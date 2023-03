Im Mädchenfussball in der Stadt St.Gallen herrscht Nachholbedarf.

Mädchenfussball «Wir wollen auch ein Stück vom Kuchen»: Junge Fussballerinnen in der Stadt St.Gallen haben es trotz neuer Gruppierung nicht leicht Seit bald zwei Jahren fördern die vier Stadtklubs Dardania, Fortuna, Brühl und St.Otmar gemeinsam den Mädchenfussball. Das Bedürfnis ist gross, doch es herrscht in allen Belangen Nachholbedarf. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 09.03.2023, 18.44 Uhr

In den Farben getrennt, im Wunsch vereint: St.Galler Mädchen wollen miteinander im Klub Fussball spielen. Bild: Arthur Gamsa

Neulich im Stadtparlament. Als es um den Kredit von 2,8 Millionen Franken für die Austragung einer allfälligen Frauen-EM 2025 in der Schweiz mit Spielort St.Gallen geht, dreht sich die Diskussion plötzlich um die Förderung des Mädchen- und Frauenfussballs in der Stadt St.Gallen. Denn diese Förderung ist mit 150'000 Franken Teil des am Ende genehmigten Kredits, aber aus Sicht der Linken sei das «viel zu wenig». Weshalb sie St.Gallen als möglichen EM-Austragungsort ablehnt – und stattdessen den Mädchen- und Frauenfussball in der Stadt unabhängig davon fördern will. Stadtrat Mathias Gabathuler sagte nach der Debatte, man habe beim Mädchenfussball die Herausforderung erkannt und sich auf den Weg gemacht.

Szenenwechsel. Auf der Sportanlage Halden im Osten der Stadt teilen sich Mitte Fe­bruar 32 Mädchen die kleine Turnhalle, um miteinander Fussball zu spielen. Es handelt sich um die neue Juniorinnengruppierung der Vereine Dardania, Brühl, Fortuna und St.Otmar. Klar, die Platzverhältnisse in den Hallen sind nicht nur für die Fussballerinnen prekär, auch andere Sportarten kämpfen mit denselben Herausforderungen. Doch auch draussen gibt es innerhalb der städtischen Sportinfrastruktur nur wenig Platz für die Mädchen. Häufig trainieren die Juniorinnen auf einem halben Fussballplatz mit bis zu 35 Mädchen und über verschiedene Stufen hinweg. Meist zu Randzeiten.

Vereine vernachlässigten die Frauenteams

Bei Frauenfussball und St.Gallen denken die meisten wohl an das Team des FC St.Gallen, das derzeit in der Women’s Super League auf Rang vier steht und damit zur nationalen Spitze gehört. So weit, so gut. Doch im Juniorinnenalter gab es bis vor kurzem in der Stadt wenige bis gar keine Angebote. Ein Beispiel von vielen: Im SC Brühl hiess es bereits vor 20 Jahren, dass es keine Garderoben für Mädchen und Frauen habe. Weshalb sich das Frauenteam damals auflöste und sich dem FC Bühler anschloss. Brühls Vizepräsident Fabian Steuri sagte kürzlich im eigenen Klubmagazin: «Das Projekt Frauenfussball darf nicht an fehlenden Garderoben scheitern.» Taten werden seinen Worten folgen müssen.

Nathalie Grand startete vor eineinhalb Jahren mit einem wöchentlichen Training für Mädchen. Mittlerweile gibt es bereits Wartelisten. Bild: Arthur Gamsa

Die Ur-Brühlerin Nathalie Grand initiierte vor eineinhalb Jahren ein Training für Mädchen. Das Interesse war und ist bis heute gross. Mittlerweile ist aus dem wöchentlichen Training eine Juniorinnengruppierung über die vier Stadtvereine Brühl, Dardania, Fortuna und St.Otmar hinweg geworden. «Es war höchste Zeit. Die Stadt war ein blinder Fleck in Bezug auf Fussball für Mädchen.» Derzeit spielen rund 40 Mädchen in den Kategorien FF12 (bis zwölf Jahre) sowie FF15 und nehmen unter dem Namen des KF Dardania, der sich mit viel Wertschätzung um dieses Projekt kümmert, am Meisterschaftsbetrieb teil.

Die ehemalige Nationalspielerin Franziska Rüttimann engagiert sich als Trainerin der Juniorinnengruppierung. Bild: Arthur Gamsa

Die Mädchen freut’s. Es gibt bereits eine Warteliste. «Es ist ein Bedürfnis. Die meisten Mädchen wollen mit Mädchen in einem Team spielen», sagt Trainerin Franziska Rüttimann. Und: «Durch den Fussball werden sie gestärkt in ihrer Persönlichkeit.» So sehen Grand und Rüttimann in dieser Juniorinnengruppierung eine «riesige Chance». Am liebsten würden die zwei Trainerinnen die Bewegung schon bald um eine U19-Equipe und ein Frauenteam erweitern. Doch dafür bräuchten sie nicht nur infrastrukturell, sondern auch personell mehr Unterstützung. In Sachen Platzzuteilung fordert Rüttimann nicht mehr als Gleichberechtigung. Sie sagt: «Fussball gehört allen. Wir wollen auch ein Stück vom Kuchen.» Und meint damit vor allem Plätze und Garderoben. Auch die Stadt als Inhaberin stehe dabei in der Pflicht.

Mädchen wollen den Wettkampf

Die Freude und die Fortschritte der jungen Fussballerinnen bestärken die Trainerinnen darin, dass sie sich weiter für sie einsetzen. «Die Mädchen wollen nicht nur trainieren. Sie wollen Matches, Meisterschaften und Turniere.» Und Wertschätzung. Diese erhalten sie – mit Abstrichen – von den vier Vereinen, die an der Gruppierung beteiligt sind. Die Stadt muss diesen Nachweis noch erbringen.

