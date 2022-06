St.Gallen: Viele Rücktritte aus dem Stadtparlament - die Gründe

Lokalpolitik Bald ist ein Viertel des St.Galler Stadtparlaments ausgewechselt: Das Prestige des Amts und die Bedeutung der Gemeindeparlamente nehmen ständig ab Die Legislatur ist erst 18 Monate alt, doch bereits haben 13 von 63 Parlamentarierinnen und Parlamentariern demissioniert. Das sind ungewöhnlich viele. Die erfahrenste Parlamentarierin und ein Politikwissenschafter kennen die Gründe. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 22.06.2022, 12.00 Uhr

Seit März tagt das St.Galler Stadtparlament wieder im Waaghaus. Donato Caspari

In der Legislatur 2017–2020 kam es im St.Galler Stadtparlament zu 24 Wechseln. Das heisst: Jedes dritte Mitglied der kommunalen Legislative demissionierte vorzeitig. In der laufenden Amtsperiode sind schon 13 Parlamentarierinnen und Parlamentarier zurückgetreten. Geht es in der gleichen Kadenz weiter, wird Ende 2024 der halbe Rat ausgewechselt sein.

Rücktritte aus Parlamenten während der Legislatur hätten im Einzelfall persönliche Motive, sagt Silvano Moeckli, Politikwissenschafter und emeritierter Professor der Universität St.Gallen. Aber die Häufung auf kommunaler und kantonaler Ebene in der ganzen Schweiz zeige an, dass es auch strukturelle Probleme gebe.

Politikwissenschafter Silvano Moeckli. Er war Stadtparlamentarier in Rorschach und Mitglied des St.Galler Kantonsrats, den er 2005/2006 präsidierte. PD

Die Amtsträger seien heute beruflich und örtlich mobiler und trennten sich leichter von einem solchen Mandat als früher. Und weiter sagt Moeckli:

«Das Prestige des Amtes und die politische Bedeutung der Gemeindeparlamente haben abgenommen.»

Nach einer Erhebung von 2017 gibt es gemäss dem Politikwissenschafter in grösseren Gemeinden mehr Rücktritte als in kleineren. Das Proporzwahlrecht mache die Nachfolge durch Nachrutschen einfach. Die Parteien müssten nicht für jedes frei werdende Mandat einen Wahlkampf führen.

Die Folgen sind nicht dramatisch, aber nachteilig

«Die Folgen der hohen Fluktuation für das gesamte politische System sind nicht dramatisch, aber für die Institution Parlament nachteilig», sagt Moeckli. Im Unterschied zu einer Gesamterneuerungswahl, bei der frische Kräfte durchaus erwünscht seien, löse ein Einzelrücktritt kaum eine Aufbruchstimmung aus. Für die Wählerschaft werde es schwieriger, den Überblick zu behalten, wer sie im Parlament vertrete, zumal die Lokalberichterstattung in den Medien dünner geworden sei.

Viele personelle Wechsel in den Parlamenten bedeuten laut Moeckli einen Verlust an Know-how und Sozialkapital, das man bei der Parlaments- und Kommissionsarbeit erworben hat. Das gelte für Beziehungen innerhalb und zwischen den Fraktionen wie auch zur Regierung und Verwaltung. Neue Mitglieder müssten die Beziehungen mitten im Spiel erst knüpfen. Dem stehe personelle Kontinuität bei den Regierungen und Verwaltungen gegenüber, die durch die hohe Fluktuation beim Kontrollorgan tendenziell gestärkt würden.

Die Amtsälteste macht weiter

Von den aktuellen Mitgliedern des St.Galler ist Doris Königer von der SP am längsten dabei. Die 61-jährige Architektin politisiert seit Anfang 2001 im Stadtparlament. Sie war zwölf Jahre Mitglied der Geschäftsprüfungskommission, präsidierte vier Jahre die Baukommission und ist seit fünfeinhalb Jahren Mitglied der Liegenschaften- und Baukommission (LBK). Königer kennt den Ratsbetrieb und die Kommissionsarbeit so gut wie kaum ein anderes der 63 Ratsmitglieder.

Doris Königer und ihre Tochter Monika Simmler, die auch politisch aktiv und in der SP ist. Ralph Ribi

Königer sagt, es gebe verschiedene Gründe für einen vorzeitigen Rücktritt aus dem Stadtparlament. Einige Demissionen seien vorbereitet, andere kämen überraschend. Ab besten trete man zurück, wenn man das Gefühl habe, keine neuen Themen mehr anpacken zu wollen. Das sei bei ihr noch nicht der Fall, auch nach bald 22 Jahren noch nicht. Die Sozialdemokratin sagt, die Parlamentsarbeit fordere viel Zeit, bei den meisten Freizeit.

Zu den Sitzungen des Stadtparlaments kämen Sitzungen mit der Fraktion oder in Kommissionen. Zudem würden Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Verwaltungsräte oder Vorstände delegiert. Doris Königer selber ist Mitglied des Verwaltungsrats der Olma Messen St.Gallen.

Es gebe immer wieder Lebenssituationen, in denen die Freizeit so beschränkt wird, dass ein Rücktritt der einzige Ausweg sei. Königer sagt:

«In all diesen Jahren, die ich im Parlament bin, durfte ich immer wieder einmal etwas kürzertreten, um nachher wieder vollumfänglich mitzumachen. Das ist in einer grossen Fraktion möglich.»

Sie habe bei der Parlamentsarbeit in all den Jahren viel gelernt, insbesondere als Mitglied der GPK (Geschäftsprüfungskommission). Dort bearbeitet man immer neue Themen, könne das eine oder andere verbessern. Manchmal komme man aber nach einer verlorenen Abstimmung aber auch enttäuscht nach Hause. Wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass die Themen nicht aus persönlicher Betroffenheit eingebracht würden, sondern sich an den Leitideen der Partei hielten.

Der Wissensverlust bei Rücktritten sei nicht zu vernachlässigen, sagt Doris Königer. Es sei immer gut, wenn nach einem Rücktritt jemand da sei, der oder die die hängige Themen noch weiter betreue. Insbesondere, wenn noch offene Antworten beim Stadtrat seien. In der SP, die gegenwärtig mit Abstand die grösste Fraktion stellt, arbeitet gemäss Königer ein Grossteil der ehemaligen Parlamentarier in themenbezogenen Arbeitsgruppen mit. So könne der Wissensabfluss einigermassen in Grenzen gehalten werden.

Frischer Wind schadet auch nicht

Andererseits, sagt Königer, könne frischer Wind auch sehr befruchtend sein, denn neue Kräfte würden Know-how mitbringen und auch neue Themenfelder. Das ermögliche auch neue Diskussionsformen in der Fraktion. Umso grösser eine Fraktion sei, umso dringlicher brauche es auch verbindliche Regeln, eine Art Verhaltenskodex. Die SP-Fraktion hat ein Götti-System, routinierte Parlamentarierinnen und Parlamentarier betreuen unerfahrene. Doris Königer zum Beispiel ist die «Gotte» der 26-jährigen Marlène Schürch, die seit dem 1. April im Parlament ist. Die Juristin rückte für den zurückgetretenen Berufsschullehrer Daniel Kehl nach. Doris Königer sagt: «Die Neuen dürfen auch Fehler machen.»

Für Silvano Moecklis These, wonach es in grösseren Parlamenten häufiger zu vorzeitigen Wechseln komme als in kleinen, gibt es zwei Beispiele: In den ersten drei Jahren der vergangenen Legislatur trat im Einwohnerrat von Baden im Kanton Aargau fast die Hälfte der 50 Mitglieder zurück. Das Gegenteil: In Gossau sind in der laufenden Legislatur erst zwei von 30 zurückgetreten.

Bleibt dem Parlament erhalten, ist aber aus der Kommission Soziales und Sicherheit zurückgetreten: Nadine Niederhauser von der GLP. Ralph Ribi

Nadine Niederhauser von den Grünliberalen ist seit sechseinhalb Jahren Mitglied des St.Galler Stadtparlaments. Mitte Juni ist sie aus der Kommission Soziales und Sicherheit zurückgetreten. Die 40-jährige Ärztin pflichtet Königer bei: «Der Zeitaufwand für die Parlamentsarbeit ist gross.»

