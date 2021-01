Lokales Gewerbe «Ich stecke den Kopf sicher nicht in den Sand»: Kleine St.Galler Ladenbetreiber ärgern sich kurz vor dem Lockdown über Rabattschlachten grosser Modeketten Ab Montag müssen die Läden des nicht-täglichen-Bedarfs schliessen. Einige Betreiber hofften, dass ihr Geschäft in den letzten Tagen noch einmal aufblühen könnte. Doch der grosse Schnee verhindert einen Ansturm. Melissa Müller 15.01.2021, 17.00 Uhr

Heftiger Schneefall kurz vor der Ladenschliessung: Manche schlagen ein letztes Mal zu. Die meisten Kundinnen und Kunden bleiben aber lieber zu Hause. Bild: Tobias Garcia (14. Januar 2021)

Die Frau, die durch den Schnee stapft zum «House of Jeans» am St.Galler Marktplatz, hat Löcher in den Lieblingshosen. Eine neue Jeans muss schleunigst her, bevor die Läden am Montag dicht machen. «Was darf es für eine Farbe sein?», fragt Verkaufsberater Mike Akdil, ein junger Mann mit Bart und Tattoos. Sogar auf seinem Hals hat er einen Kleiderbügel tätowiert: «Das Modebusiness ist mein Leben.» Er hoffe, dass die Leute zuhause nicht nur in Trainerhosen herum gammeln.

Der grosse Ansturm ist bis jetzt allerdings ausgeblieben: Der Schnee hält viele davon ab, die warme Stube zu verlassen. Jedenfalls ist Mike Akdil schon ziemlich coronamüde.

«Es drückt aufs Gemüt. Ich bin froh, wenn das endlich durch ist.»

Ein Kunde von ihm, ein Psychiater, habe erzählt, dass viele Patienten nun an ihre Grenzen kommen.

Wegen des Schnees bleiben viele Kunden den Läden fern. Bild: Tobias Garcia (14. Januar 2021)

Gleich nebenan, im Kleiderladen «Zebra», hängen im grellen Neonlicht überall gelbe Zettel: «Nochmals 50 Prozent auf reduzierte Artikel!» Schnäppchenjägerinnen wühlen sich durch Tops und Glitzerkleidchen. Auch bei Zara, Chicorée und H&M wird die Ware massiv reduziert, teilweise bis zu 70 Prozent.

Andreas Egger, Inhaber von Baumann Mode an der Spisergasse, sträubt sich gegen diese Ausverkaufspolitik. Diese «Kurzschlussreaktion» der grossen Modeketten stachle die Geiz-ist-geil-Mentalität an. «Wir werten unseren Job ab, wenn wir die Ware so billig raushauen», sagt der 35-Jährige.

«Qualität hat ihren Preis.»

Herrenausstatter Andreas Egger in seinem Geschäft Baumann Mode. Bild: PD

Seit der Maskenpflicht sei die Laufkundschaft in der Spisergasse stark zurückgegangen. Zum Glück könne er auf eine treue Stammkundschaft zählen, sagt Egger. Banker, Anwälte und Firmenchefs lassen sich bei ihm Massanzüge anfertigen. «Unsere Kunden sind Unternehmer, die in dieser speziellen Situation zu uns halten.» Obwohl er seinen Laden schliessen muss, ist der Herrenausstatter auch in den nächsten sechs Wochen für die Kunden da. Man berate sie weiterhin telefonisch und biete einen kostenlosen Hauslieferdienst an. «Ich stecke den Kopf sicher nicht in den Sand», sagt Andreas Egger. Er sei noch jung, er wolle Gas geben und «positive Vibes» verbreiten. «In dieser einmaligen Situation haben wir Zeit für Visionen», meint er optimistisch. Als Präsident der Spisergass-Gesellschaft beschäftigen ihn Fragen wie: «Wie mobilisieren wir die Jungen, dass sie wieder Freude haben am Einkaufen in der Stadt?»

Egger hatte gehofft, dass der Laden die letzten Tage noch einmal brummt. Doch der Schnee macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Anders als im Frühling, als er in den letzten drei Tagen vor dem ersten Lockdown so viel Umsatz machte wie in zwei Wochen.

Draussen im Schnee Freunde treffen und auf dem Feuer einen Punsch kochen

Auch im Sportgeschäft Transa an der Bahnhofstrasse ist nicht viel los. Verkäuferin Yvonne Gschwend weiss Rat gegen den Coronafrust: Raus an die frische Luft. «Weil alles geschlossen ist, treffen sich viele draussen am Feuer zu einem Punsch oder Glühwein.» Gaskocher, Dreibeingrill und Pfadfinderkessel verkaufen sich wie warme Weggli. Längst ausverkauft sind die Schneeschuhe. Die Nachfrage sei enorm. «Das ist der Trend. Das kann jeder, es ist kinderleicht», sagt Yvonne Gschwend. Nahezu schwerelos gleitet man über den Schnee und erkundet die glitzernde Winterlandschaft vor der Tür.

Einige Kunden wünschen Yvonne Gschwend bereits schöne Ferien. Dabei kann auch sie sich in den nächsten sechs Wochen nicht einfach auf die faule Haut legen. Hinter den Kulissen läuft die Filiale weiter. Das Team fokussiert sich einfach mehr aufs Onlinegeschäft. Und bleibt mit den Kundinnen und Kunden via E-Mail in Kontakt.

Take-Away für Schuhe

Schuhverkäufer Samuel Schneider. Bild: PD

Samuel Schneider vom gleichnamigen Schuhgeschäft bietet eine Schleuse an: Einen Schuh-Take-Away, in dem man die im Webshop reservierten Schuhe abholen kann. Was nicht passt, kann unkompliziert umgetauscht werden. Auch der Schuhverkäufer lässt sich die Laune nicht verderben. «Der Februar ist sowieso ein schwacher Umsatzmonat.» Wichtiger sei, dass man im März wieder aufmachen könne, wenn die Leute ihre Frühlingsgarderobe mit neuem Schuhwerk auffrischen wollen.

Kleine Fische schwimmen besser durch in der Krise

Der Kosmetik- und Coiffeurladen Baettig in der Multergasse gehört zu den Glücklichen, die weiterhin offen bleiben dürfen. «Wir hatten in letzter Zeit fast keine Frequenzen mehr in der Innenstadt. Das dürfte noch schlechter werden», sagt Rico Baettig.

Parfumerieinhaber Rico Baettig. Bild: Urs Bucher (14. Mai 2019)

Sein Team setze alles daran, den Kundinnen ein gutes Gefühl zu geben. Kleine Läden, die eine persönlichen Draht zu ihren Kunden aufbauen, hätten es etwas einfacher in der Krise, meint Baettig. «Ein Grossbetrieb ist viel schwerfälliger.» Wer sein eigener Chef sei, könne eine Idee einfach mal ausprobieren, und zum Beispiel jedem Kunden eine Rose zu schenken.

Für Laura Jäckli von der Boutique Späti, die diverse originelle Geschenkartikel anbietet, kommt die Schliessung wenig überraschend. Schon im Dezember war ihr nicht immer ganz wohl, wenn sich einzelne Leute in ihrem engen Laden die Maske abzogen, sich schnäuzten, niesten oder sich die Finger ableckten, bevor sie in den Postkarten stöberten. «Die Leute schreiben wieder öfter Postkarten, seit man sich nicht mehr so oft treffen kann.» Auch Spiele und Puzzles laufen gut. Einen Online-Shop hat die kleine Boutique indes nicht. Der Aufwand wäre gross, vieles habe man nicht auf Lager.

Laura Jäckli kostet jede Sekunde aus, in der sie noch mit ihren Kunden plaudern kann. Viele nehmen Anteil, wünschen ihr und dem Team alles Gute für die nächsten sechs Wochen.

«Wir sind den Leuten nicht egal.»

Die drei Frauen wollen sich alle zwei Wochen weiterhin in der Boutique Späti treffen, gut zueinander schauen, den Laden putzen, neu einrichten und sich gemeinsam auf die Wiedereröffnung freuen. Zudem wollen sie ihr Schaufenster an der Spisergasse 20 auch während des Lockdowns à jour halten und immer wieder neu gestalten. «Damit man sieht, dass unser Laden weiter lebt.»