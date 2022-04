Lohnzulagen Mehr Ferien, weniger Treueprämien: Die Stadt St.Gallen will die Lohnzulagen anpassen – das ändert sich für städtische Angestellte Das Personalreglement der Stadt ist unübersichtlich: Rund 20 verschiedene «Erschwerniszulagen» sind darin gelistet. Der Stadtrat will die Regelungen nun anpassen: Städtische Angestellte sollen neu fünf statt vier Wochen Ferien beziehen. Dafür soll bei den Dienstaltersgeschenken gespart werden. Julia Nehmiz und Christina Weder Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Städtische Angestellte wie Stadtgärtner sollen künftig einen höheren versicherten Lohn erhalten. Bild: Ralph Ribi

Was andere Städte und Arbeitgeberinnen schon lange kennen, soll nun auch St.Gallen bekommen: Mehr Ferien für die städtischen Angestellten. Und ein überarbeitetes Reglement der Lohnzulagen. Der Stadtrat legt eine entsprechende Vorlage dem Stadtparlament vor. Dieses wird voraussichtlich an seiner nächsten Sitzung darüber entscheiden.

Der Grund für die Überarbeitung: Das Zulagensystem ist unübersichtlich geworden. Über die Jahre seien so viele verschiedene Zulagen hinzugekommen, dass es für die Dienststellen immer aufwendiger wurde, diese zu erfassen und abzurechnen, schreibt der Stadtrat in der Vorlage. In den vergangenen fünf Jahren hat ein Projektteam das Zulagensystem überprüft. Das Ergebnis liegt nun vor.

Die geplanten Anpassungen bei den Lohnzulagen haben für die Stadt jährliche Mehrkosten in Höhe von 210'000 Franken zur Folge. Am meisten ins Gewicht fällt dabei die Einführung der fünften Ferienwoche. Zu reden geben dürfte im Stadtparlament aber auch die Wohnsitzzulage.

Die Stadt St.Gallen zahlt ihren Angestellten jährlich rund 14 Millionen Franken an Lohnzulagen. Im Dschungel der verschiedenen Zulagen den Durchblick zu behalten, ist allerdings schwierig. Neu werden die Zulagen direkt in den Lohn der städtischen Angestellten integriert. Der Vorteil für die Arbeitgeberin: Sie muss sich nicht mehr mit extra Abrechnungen der Zulagen herumschlagen. Der Vorteil für die Mitarbeitenden: Sie erzielen einen höheren versicherten Lohn.

Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin des VPOD Ostschweiz und SP-Stadtparlamentarierin. Bild: Michel Canonica

Bei Gewerkschaften und Personalverbänden findet die Vorlage Zuspruch. Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin des VPOD Ostschweiz und SP-Stadtparlamentarierin, betont:

«Wir haben seit Jahren dafür gekämpft, dass die Zulagen im versicherten Lohn drin sind.»

Das sei mit der Vorlage erreicht. «Wir können dahinterstehen.»

Res Flückiger, Präsident der Kadervereinigung und der St.Galler Personalverbändekonferenz, ist als Stabschef Technische Betriebe bei der Stadt selbst von den Anpassungen betroffen. Er zeigt sich mit dem «Gesamtpaket» zufrieden. Aus seiner Sicht sind «die Entrümpelung der Zulagen», «die Versicherung der Zulagen» und das Festhalten an der Wohnsitzzulage die wichtigsten Punkte.

Städtische Angestellte sollen mehr Ferientage erhalten. Im Vergleich mit anderen Städten und Kantonen rangiere die Stadt St.Gallen in Sachen Ferienregelung im hinteren Mittelfeld. Vor allem Mitarbeitende zwischen 21 und 44 Jahren seien benachteiligt: Sie haben nur vier Wochen Ferien. «Das entspricht nicht dem im Arbeitsmarkt üblichen Stand», moniert der Stadtrat. Die Ferienregelung gehört aber laut Stadtrat zu den wichtigsten Vergleichskriterien: Wolle die Stadt als attraktive Arbeitgeberin gelten, komme sie nicht drumherum, längere Ferien zu gewähren. Schon heute beziehen über 45-Jährige fünf Wochen Ferien, ab 55 Jahren sogar sechs Wochen. Neu sollen alle Angestellten bis 54 Jahre fünf Wochen Ferien erhalten.

Fünf Wochen im Liegestuhl abhängen anstatt nur vier: Künftig sollen städtische Angestellte fünf Wochen Ferien erhalten. Bild: Samuel Golay / Keystone

Die derzeitigen vier Ferienwochen seien nicht mehr zeitgemäss, heisst es in der Vorlage ans Stadtparlament. Das findet auch Alexandra Akeret vom VPOD. Die Stadt müsse etwas bieten, um als Arbeitgeberin attraktiv zu bleiben. Sie wertet die fünfte Ferienwoche als Gewinn. Auch Res Flückiger von der Personalverbändekonferenz findet, die fünfte Ferienwoche für alle sei heute Standard:

«Wir sind froh, dass sie nun auch in der Stadt St.Gallen kommt.»

Sparen will der Stadtrat bei den Dienstaltersgeschenken. Er kommt zum Schluss, diese seien im Vergleich zu anderen Städten und Kantonen «sehr grosszügig bemessen». Nach heutiger Regelung erhalten städtische Angestellte nach zehn Dienstjahren und danach alle fünf Jahre eine Treueprämie in der Höhe eines Monatslohns. Jährlich profitieren rund 250 Mitarbeitende davon. Drei Viertel von ihnen beziehen die Prämie in Form von Ferientagen. Ein Viertel gibt dem Geld den Vorzug. Die Kosten für die Prämien belaufen sich jährlich auf insgesamt 1,5 Millionen Franken.

Der Stadtrat will die Prämie künftig halbieren. Sie beträgt damit nur noch einen halben Monatslohn. Zudem wird sie neu nicht mehr alle fünf, sondern nur noch alle zehn Jahre ausgezahlt. Von den Anpassungen verspricht sich der Stadtrat Einsparungen von jährlich 600'000 Franken.

Kein Wunder, findet die Neuregelung bei Personalverbänden und Gewerkschaften nicht uneingeschränkt Zuspruch. «Da müssen wir Federn lassen», sagt etwa Res Flückiger von der Personalverbändekonferenz. Man halte die neue Regelung zwar für vertretbar, da unter dem Strich nur wenige Angestellte davon betroffen seien. Und doch bleibe ein unschöner Nachgeschmack:

«Mit der Prämienkürzung signalisiert die Stadt, dass sie ihre Mitarbeitenden nicht ewig behalten will.»

Zunächst tritt eine Übergangsregelung in Kraft. Angestellte, die in den nächsten fünf Jahren ein Jubiläum feiern, kommen noch in den Genuss einer Prämie nach altem Recht.

Städtische Angestellte, die in St.Gallen wohnen, sollen weiterhin einen Zuschuss erhalten. Denn: Die Agglomerationsgemeinden haben «hinsichtlich Steuerfuss und Wohnobjekte attraktivere Angebote, mit denen die Stadt nicht mithalten kann», schreibt der Stadtrat. Mit der Wohnsitzzulage will er die Mitarbeitenden motivieren, in der Stadt zu wohnen.

Auch wenn andere Städte vergleichbarer Grösse diese Zulage gestrichen oder gekürzt haben: St.Gallen will daran festhalten. Mitarbeitende mit unteren und mittleren Einkommen würden diese Zulage als wichtigen Lohnbestandteil betrachten. Deswegen plädiert der Stadtrat dafür: Wohnsitzzulage beibehalten.

Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Die Mitte/EVP. Bild: PD

Das sorgt auf bürgerlicher Seite für Kritik. Denn die Stadt zahlt für die Wohnsitzzulagen jährlich 2,9 Millionen Franken. Alle Mitarbeitenden, die in der Stadt wohnen, erhalten jeden Monat 288 Franken – unabhängig von der Gehaltsstufe. «Dieser Betrag erscheint mir unverhältnismässig hoch», sagt Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Die Mitte/EVP. Er fordert, diese Zulage um mindestens die Hälfte zu reduzieren.

«So könnten 1,45 Millionen Franken pro Jahr gespart werden.»

Die Stadt St.Gallen zahle marktübliche Löhne. Keine andere Gemeinde in der Ostschweiz kenne die Wohnsitzzulage. Angesichts der städtischen Finanzen müsse man schauen, wo man sparen könne. «Die Vorlage bietet den Angestellten auch Vorteile. Warum nicht eine fünfte Ferienwoche unterstützen und dafür bei der Wohnsitzzulage kürzen?», sagt Angehrn. Er wird sich im Stadtparlament für diese Kürzung einsetzen.

