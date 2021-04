Lohnzoff In Andwil ist ein Streit über die Lohnerhöhung von Gemeindepräsident Toni Thoma entbrannt: Ist sie gerechtfertigt oder geht der Gemeinderat sorglos mit Steuergeldern um? Lohn und Pensum des Andwiler Gemeindepräsidenten Toni Thoma sind gestiegen. Das passt nicht allen. Die CVP-Ortspartei empfiehlt nun sogar, das Budget 2021 bei der Urnenabstimmung am 11. April abzulehnen. Das kann Thoma nicht nachvollziehen. Michel Burtscher 03.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Andwiler Gemeindepräsident Toni Thoma wehrt sich gegen Kritik an seinem Lohn. Bild: Benjamin Manser (17. September 2020)

Es war ein Satz auf Seite 47 des Andwiler Jahresberichts 2020, der Donat Schai stutzig machte. Im Bericht der Geschäftsprüfungskommission war von diskussionswürdigen Punkten die Rede und von einer Erhöhung der Lohnprozente und des Pensums des Gemeindepräsidenten. Er habe sich dann bei diesem erkundigt, was es damit auf sich habe, denn sonst stehe im Bericht nichts zu diesem Thema, erzählt CVP-Mitglied Schai, der früher selber Präsident der Andwiler Geschäftsprüfungskommission war.

Dabei erfuhr er: Der Gemeinderat hatte entschieden, das Pensum von Gemeindepräsident Toni Thoma (SVP) von 80 auf 85 Prozent und gleichzeitig den Lohn – hochgerechnet auf 100 Prozent – von 162'400 auf 170'000 Franken zu erhöhen. Unter dem Strich verdient Thoma damit künftig 144'500 statt wie bisher 129'920 Franken.

Für die Erhöhung von Lohn und Pensum hat Schai gar kein Verständnis, immerhin befinde sich die Wirtschaft wegen Corona in einer grossen Krise. Er informierte daraufhin alle Ortsparteien darüber und schrieb einen Leserbrief, der am Donnerstag im «Tagblatt» erschienen ist. Er wirft dem Gemeinderat darin eine «Selbstbedienungsmentalität» vor und kritisiert, dass über die Erhöhung nicht offen informiert worden sei.

CVP erwartet «sorgsamen Umgang» mit Steuergeldern

Schai brachte damit eine Kontroverse in Gang, die darin gipfelte, dass der Vorstand der CVP-Ortspartei diese Woche entschieden hat, das Budget 2021 am 11. April zur Ablehnung zu empfehlen. In einer engagierten Diskussion habe man die Entwicklung und die ungenügende Darstellung der Ausgaben im Jahresbericht scharf kritisiert, heisst es in einer Mitteilung. «Auch wenn die Steuergelder üppig fliessen, so erwartet der CVP-Vorstand doch einen sorgsamen Umgang damit.»

Der Gemeinderat habe nebst einer «weit überdurchschnittlichen» Lohnerhöhung des Gemeindepräsidenten auch dessen Pensum in einem Pandemiejahr erhöht. Weiter heisst es in der Mitteilung:

«Was der Gemeinderat mit der Pensenerhöhung erreichen will, ist unklar geblieben.»

Diese sei nicht nötig. Unter normalen Bedingungen könnten alle unklaren Punkte an einer Bürgerversammlung diskutiert, genehmigt oder abgelehnt werden. Das sei wegen Corona jedoch nicht möglich und darum könne nur das Budget als Ganzes abgelehnt werden, schliesst der CVP-Vorstand.

Entlöhnung ist gleich wie 2014

Gemeindepräsident Toni Thoma wehrt sich gegen die Kritik. Der Gemeinderat sei bei der Festsetzung des Pensums und Lohns für das Amt mit «grösster Sorgfalt» vorgegangen und habe eine «nüchterne Analyse» vorgenommen, betont er. Dabei habe man auch Vergleiche angestellt mit anderen Gemeinden und gesehen, dass der Gemeindepräsident in Andwil derzeit weniger gut entlöhnt wird als beispielsweise jener in Waldkirch. «Der Rat ist darum zum Schluss gekommen, dass es so nicht geht», sagt Thoma. Die Coronakrise habe bei dieser Beurteilung keine Rolle gespielt.

Toni Thoma erhielt anfangs weniger Lohn als sein Vorgänger im Amt.

Bild: Urs Bucher (7. April 2017)

Die Aufgaben des Andwiler Gemeindepräsidenten hätten sich in den letzten Jahren stark verändert, das Arbeitsvolumen sei gestiegen. Thoma sagt:

«Es geht um eine faire Entlöhnung für das Amt.»

Ein 85-Prozent-Pensum sei nicht überrissen. Zudem verweist er darauf, dass er nun wieder gleich viel verdiene wie sein Vorgänger Dominik Gemperli, notabene ein CVP-Mitglied. Denn als Thoma sein Amt antrat, wurden Pensum und Lohn des Gemeindepräsidenten reduziert. Das habe er damals akzeptiert, sagt Thoma. «Nun sind wir wieder auf dem Stand von 2014.»

Lohn und Pensum wurden veröffentlicht – nicht aber die Erhöhung

Ganz besonders stört ihn jedoch der Vorwurf der Intransparenz. «Das irritiert mich wirklich», betont Thoma. Immerhin sei er der einzige Gemeindepräsident gewesen, der sich im Komitee der kantonalen Initiative «Behördenlöhne vors Volk» engagiert habe. Er habe Lohn und Pensum immer transparent gemacht. Tatsächlich findet man diese Angaben im «Andwiler» vom 5. März. Daraus geht jedoch nur hervor, wie hoch das Pensum und der Lohn sind, nicht aber, dass sie erhöht wurden.

Die Andwiler Stimmberechtigten entscheiden am 11. April über das Budget. Benjamin Manser (4. April 2016)

«Das geschah nicht im Willen, etwas verheimlichen zu wollen», sagt Thoma. «Wenn dies anders empfunden wurde, tut es mir leid.» Weil er seinen Lohn und sein Pensum immer transparent gemacht habe, sei er davon ausgegangen, dass der «interessierte Bürger» diese kenne und damit auch merke, dass diese erhöht wurden. Als er erfahren habe, dass es gewünscht sei, über neue Ausgaben im Budget genauer informiert zu werden, habe man online ein zusätzliches Dokument mit diesen Angaben zur Verfügung gestellt. Thoma:

«Wir waren immer transparent.»

Geschäftsprüfungskommission hat über das Thema diskutiert

Dass die CVP das Budget nun zur Ablehnung empfiehlt, bezeichnet Thoma als «bedenklich». Zumal die GPK empfohlen habe, Ja zu sagen. Er betont:

«Die Gemeinde wäre über Wochen blockiert und könnte nur noch gebundene Ausgaben wie Löhne tätigen.»

GPK-Präsidentin Ruth Sonderegger (CVP) sagt, die Aufgabe der Geschäftsprüfungskommission sei es, die Jahresrechnung, das Budget und die Amtsführung zu prüfen und dabei die Wesentlichkeit nicht aus den Augen zu verlieren, so Sonderegger.

Die GPK hat die Ablehnung diskutiert und im Gespräch mit dem Gemeinderat detaillierte Erklärungen zuhanden der Bürgerschaft für die neuen Ausgaben verlangt. Wie dieser die klare Forderung der GPK umgesetzt hat, habe wiederum Diskussionen ausgelöst, die dann zu der Empfehlung der Annahme führten. «Am Ende muss die Bürgerschaft entscheiden können», betont Sonderegger.

Ist die ganze Sache parteipolitisch motiviert?

Rückendeckung erhält Thoma von seiner eigenen Partei. Der Vorstand der SVP Andwil empfehle weiterhin, dem Antrag der GPK zu folgen und das Budget inklusive Lohn- und Pensumerhöhung des Gemeindepräsidenten zu genehmigen, schreibt die Partei in einer Stellungnahme. Man sei sehr erstaunt darüber, dass die CVP das Budget 2021 ablehnen möchte, habe sie doch die Mehrheit in der Geschäftsprüfungskommission, die das Budget 2021 zur Annahme empfiehlt. Weiter schreibt die SVP:

«Man muss fast vermuten, dass es da nicht um die Sache geht, sondern parteipolitisch motiviert ist.»

Unterstützung erhält der Gemeindepräsident von der FDP-Ortspartei. Diese sieht keinen Handlungsbedarf. Präsident Kurt Vogt sagt, im Vorstand sei die Sache besprochen worden. «Die FDP hat volles Vertrauen in den Gemeinderat und hat keinerlei Vorbehalte gegenüber dem Budget 2021.» Kritischer äussert sich Joel Drittenbass, Präsident der GLP-Ortspartei. Auch er tendiert dazu, das Budget abzulehnen. Die Erhöhung von Lohn und Pensum während einer Wirtschaftskrise zeugte von einem «Mangel an Fingerspitzengefühl des bürgerlichen Gemeinderates».