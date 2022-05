City-Logistik St.Gallen: So soll das Projekt gelingen

Logistik Weniger Lastwagen in der St.Galler Altstadt: So wollen das zwei Transportunternehmen erreichen Warentransporte sollen gebündelt werden, sodass weniger Lastwagen in die Innenstadt fahren – so die Idee der City-Logistik. Die St.Galler Transportunternehmen Emil Egger und Ruckstuhl setzen nun auf Gewerbetreibende in der Stadt, um die Idee in Fahrt zu bringen. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Ein Transporteur lädt Waren aus: Nach der Idee der City-Logistik sollen halb oder fast leere Lastwagen am Stadtrand halten und ihre Waren bündeln lassen. Bild: Michel Canonica

Am Ende führen Daniel Goldman und Markus Egger ihre Idee gleich selbst vor. Er habe in der Stadt eingekauft, sagt Egger, der Mitglied der Geschäftsleitung der Emil Egger AG ist. Und nun wolle er an den Apéro im Foyer des Waaghaussaals, aber mit den Einkaufstaschen sei das umständlich. Goldman, Geschäftsleiter der Ruckstuhl Transport AG, hat den nötigen Karton bereits zur Hand, nimmt die Tüten und lässt sie eine nach der anderen verschwinden. Genauso könnten Passantinnen und Passanten ihre Taschen nach einem Einkaufsbummel in der St.Galler Innenstadt nach Hause schicken lassen.

Beim Infoanlass für Gewerblerinnen und Gewerbler sowie Interessierte vom Mittwochabend ging es aber im Zentrum um eine andere Frage: Wie kann die Menge der Lastwagen, die in die Stadt fahren, reduziert werden?

Waren würden am Stadtrand gebündelt

Die Antwort darauf ist eigentlich klar: Lastwagen, die teilweise oder praktisch leer sind, sollen am Stadtrand halten. Die Waren würden dort dann umgeladen und gebündelt, sodass weniger Lastwagen in die Stadt fahren, die zudem möglichst voll sind. Die beiden St.Galler Transportunternehmen Ruckstuhl Transport AG und Emil Egger AG haben für die Umsetzung an ihren Standorten in Winkeln und im Neudorf sogenannte Makrohubs eingerichtet. Dort würden die Lieferanten ihre Waren ausladen und durch Emil Egger und Ruckstuhl ausliefern lassen.

Im September 2019 starteten die zwei Transportunternehmen dazu das Pilotprojekt «Urbane Logistik Stadt St.Gallen». Das Angebot richtete sich an traditionelle Stückguttransporteure. Für 20 Franken pro Palett lieferten Emil Egger und Ruckstuhl die Waren aus. Aus dem städtischen Energiefonds sollten als Anschubfinanzierung weitere fünf Franken pro Palett hinzukommen.

Über ihr Netzwerk konnten Ruckstuhl und Emil Egger zwar Transporteure für ihr Angebot gewinnen. In Fahrt kam die Idee aber trotz der laut Markus Egger «attraktiven Preise» nicht. Die Mengen, die gebündelt werden konnten, waren so klein, dass die zwei Transporteure auch auf die Anschubfinanzierung aus dem Energiefonds verzichteten.

Ausgebremst wurde das Projekt zum einen durch Corona. Zum anderen sagten sich die meisten Transporteure, notabene Mitbewerber von Emil Egger und Ruckstuhl: «Bei vier, fünf Palett fahre ich lieber selbst in die Stadt rein, ich bin ja schon in St.Gallen», wie Daniel Goldman erklärt. Heute sagt Markus Egger:

«Weil der Erfolg nicht da war, sagten wir uns: Wir müssen die Richtung ändern.»

Jemand muss den Aufwand bezahlen

Markus Egger, Mitglied der Geschäftsleitung der Emil Egger AG. Bild: PD

Gerade die internationalen Warenflüsse zu beeinflussen, die über grosse Logistikunternehmen abgewickelt werden, ist schwierig. Ruckstuhl und Emil Egger wollen daher dort ansetzen, wo die Lieferkette beginnt: bei den Gewerbetreibenden in den Gassen, die Waren bestellen. Neu würden die Transportunternehmen also auch Päckli bündeln. Beim ersten Anlauf hatten sie diese noch explizit ausgeklammert.

Das Problem: Der zusätzliche Umschlag am Stadtrand kostet. Die Paketzusteller die Dienstleistung bezahlen zu lassen, sehen Egger und Goldman nicht als Lösung. Daher müssten die teilnehmenden Gewerbetreibenden die Kosten tragen. «Damit sie ihre Waren an uns liefern lassen, müssen wir ihnen einen Mehrwert bieten», erklärt Daniel Goldman am Infoanlass zum Neustart des City-Logistik-Projekts.

Kunden lassen ihre Einkäufe nach Hause transportieren

Eine Idee ist, dass Emil Egger und Ruckstuhl bei der Auslieferung der Waren gleich auch Karton, PET oder nach Absprache auch anderen Abfall zur Entsorgung mitnehmen. Goldman erzählt von einem Gewerbler, der täglich nach Feierabend zur Entsorgungsstelle fährt, weil er im Laden keinen Platz hat für all den Karton. Goldman:

«Es wäre eine Sache von fünf Minuten: Waren abladen, Karton mitnehmen.»

Daniel Goldman, Geschäftsleiter der Ruckstuhl Transport AG. Bild: PD/Scott Schmith

Eine zweite Idee: Die Transportunternehmen könnten Päckli zum Versand gleich mitnehmen. Und eben: Kundinnen und Kunden könnten ihre Einkaufstaschen im letzten Laden, den sie besuchen, abgeben und von den Transportunternehmen nach Hause liefern lassen.

Ein Angebot für die Heimlieferung gibt es in der Stadt aber schon: Der Velolieferdienst «viaVelo.sg» funktioniert ähnlich und wird unter anderem ebenfalls vom Energiefonds unterstützt. «Die Idee ist es, die Region zu erweitern. Wir würden über den Stadtrand hinaus Waren nach Hause liefern», sagt Markus Egger in der Fragerunde. «Wir wollen den Dienst nicht konkurrenzieren.»

Für den Start braucht es 20 Gewerbebetriebe

Um starten zu können, müssten etwa 20 Gewerblerinnen und Gewerbler mitmachen. Wobei es mittelfristig natürlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer braucht, wie Egger sagt. «Denn sonst fahren die anderen Lastwagen weiterhin in die Stadt.»

Angedacht sind zwei Monatsabos. Das teurere würde 440, das günstigere 330 Franken im Monat kosten. Damit könnten Gewerbetreibenden pro Tag bis zu fünf Päckli empfangen, bis zu fünf versenden und einen 240-Liter-Sack Karton und PET abholen lassen. Die Heimlieferung würde innerhalb der Ostschweiz zusätzlich zehn Franken pro Paket kosten.

Da die Transporteure nach einem Fahrplan durch die Stadt fahren würden, wären die Ankünfte getaktet: Der einzelne Gewerbler weiss zum Beispiel, dass seine Lieferung täglich zwischen 10 und 10.15 Uhr ankommt. Die Lieferkette solle möglichst nicht länger werden, sagt Daniel Goldman in der Fragerunde. Zur Auslieferung würde man nicht vor 9.30 Uhr losfahren, um möglichst viele Pakete am selben Tag bündeln zu können.

Stadt und Pro City übernehmen einen Teil der Kosten

Der städtische Energiefonds und Pro City übernehmen in der Startphase je einen Drittel der Kosten. Für das Geschäft verbleiben beim günstigeren Abo 110 Franken im Monat. Oder in anderen Worten: «Damit ist man während der Pilotphase mit fünf Franken pro Arbeitstag dabei», sagt Daniel Goldman. Wobei sich sowohl er als auch Egger gegen länger dauernde Subventionen wehren. Der Markt müsse frei bleiben.

Erst einmal muss das Projekt jetzt ins Rollen kommen. Egger und Ruckstuhl wollen ihm Zeit lassen, es bekannt machen und in der Diskussion mit Gewerbetreibenden herausfinden, was deren Bedürfnisse sind. Das Ziel ist klar: Die Innenstadt solle attraktiver werden, dadurch dass weniger Last- und Lieferwagen in die Gassen fahren.

