Logistik Lieferwagen verstopfen St.Galler Gassen: So soll die Innenstadt vom Verkehr befreit werden Der Päcklihandel boomt - besonders in der Weihnachtszeit. Die vielen Lieferwagen werden den Schweizer Städten jedoch zur Last. Die Stadt St.Gallen und private Unternehmen arbeiten gleich an mehreren Projekten, die das Problem lösen sollen.

Lieferwagen verstopfen die St.Galler Altstadt. In Zukunft könnten die Lieferungen gebündelt und in weniger Fahrzeugen in die Stadt gelangen. Bild: Michel Canonica

Aufgrund des florierenden Onlinehandels versperren Lieferwagen in Schweizer Städten Strassen. Das führt oft zu Stau. Aus diesem Grund prüft die Stadt Bern, Paketlieferungen an die Haustüre abzuschaffen. Auch in Luzern wird darüber nachgedacht.

Es sollen zentrale Stellen entstehen, an denen die Päckli abgegeben und später von den Empfängern abgeholt werden. Um Heimlieferungen gänzlich zu untersagen, müsste der gesetzlich geregelte Grundversorgungsauftrag der Post geändert werden. Ein Schritt, der zurzeit unrealistisch scheint.

Zürich und Bern machen es vor

In St.Gallen stehen gleich mehrere Konzepte bereit, die den Lastenverkehr aus der Innenstadt halten sollen. Ein Teil davon steckt aber noch in Kinderschuhen.

Die Städte Zürich und Basel haben bereits moderne «Milchkästen» zur Abholung von Paketen eingerichtet. In der Limmatstadt werden in einem 18 Monate andauernden Pilotprojekt sogenannte «Salü-Boxen» getestet. Dort können Pakete zu jeder Zeit abgeholt werden. Ab Frühling 2023 können diese von dort aus auch versendet werden. In der Stadt Basel gibt es mit der «Smartbox» ein ähnliches Angebot.

Das Pilotprojekt «Salü-Box» der Stadt Zürich soll für weniger Lieferfahrten sorgen. Bild: Alex Spichale

Post hält an Heimlieferungen fest

Die Schweizerische Post ist an den «Salü-Boxen» beteiligt. Eine Abschaffung der Heimlieferungen kommt für den Gelben Riesen aber nicht in Frage. Mediensprecherin Léa Wertheimer sagt:

«Briefe und Pakete an die Haustüre geliefert zu bekommen, ist ein Bedürfnis unserer Kundinnen und Kunden.»

Die Post verstehe, weshalb man sich in den Städten Gedanken macht, und unterstütze die Bemühungen, nachhaltiger zu werden und den Verkehr zu reduzieren. Aus diesem Grund wurde die Zustellung von Briefen und kleineren Paketen zusammengelegt. Die Hälfte der Post-Flotte ist zudem elektrisch unterwegs. Zusätzlich können bei «My Post 24»-Automaten seit geraumer Zeit Pakete und Briefe versendet und abgeholt werden. Zwei davon stehen in St.Gallen: einer am Hauptbahnhof und einer in Bruggen.

Auch St.Gallen plant Logistikreform

Die Projekte werden von der Stadt St.Gallen beobachtet, wie eine Mitarbeiterin der Dienststelle Umwelt und Energie bestätigt. «Milchkästen» seien nicht geplant. Es gibt aber mehrere Pilotprojekte, um die Attraktivität der Innenstadt zu steigern.

Der Kanton St.Gallen stehe in engem Kontakt mit der Cargo Sous Terrain AG (CST), die an der Realisierung der «Salü-Boxen» mitwirkte. Die CST ist für ein Generationenprojekt verantwortlich, das den Güterverkehr in der Schweiz künftig mit einem Untergrundtunnel regeln soll.

Die Lieferungen werden bereits im Untergrundtunnel nach Lieferfrist sortiert und dann mit Elektrofahrzeugen abgeholt und an Hubs ausserhalb der Stadt geliefert. Von dort aus sollen sie gebündelt und koordiniert in die Städte geliefert werden.

Drei Transportunternehmen helfen mit

Eine Ausweitung des Netzes bis nach St.Gallen ist laut einer Machbarkeitsstudie der CST technisch und wirtschaftlich möglich. Die Quickpac AG ist eine Paketdienstleisterin mit rein elektrischer Flotte und Partnerin der MS Direct Group AG, einer Aktionärin der CST. Seit diesem Jahr ist sie in einem Depot der Emil Egger AG in St.Gallen eingemietet.

Milo Stössel, Mitglied des Verwaltungsrates der Quickpac AG. Bild: PD

Trotz gedämpfter Konsumentenstimmung konnte Quickpac die Anzahl an Paketlieferungen im ersten Halbjahr dieses Jahres um 21 Prozent steigern. Auch in St.Gallen wird das klimafreundliche Angebot rege genutzt. Das Unternehmen zeigt sich offen für die Entwicklungen in der Logistikbranche. Verwaltungsratsmitglied Milo Stössel sagt:

«Lieferungen an Milchkästen sind für uns eine Option.»

Der Paketlieferdienst Quickpac setzt bei seiner gesamten Flotte auf elektrischen Antrieb. Bild: Sandra Ardizzone (15. Dezember 2020)

Die beiden Transportunternehmen Emil Egger AG und Ruckstuhl Transport AG nehmen sich mit dem Pilotprojekt «Urbane Logistik Stadt St.Gallen» der Reduktion der Anzahl Lastwagenfahrten in der Innenstadt an. Wie es auch die CST plant, sollen diese zuerst Hubs ausserhalb der Stadt anfahren. Dort werden die Stückgut- und Paketsendungen gebündelt und dann getaktet an die Gewerbetreibenden in der Stadt geliefert.

Der Umschlag am Stadtrand sowie die gebündelte Zustellung in die Innenstadt kosten jedoch, weshalb das Konzept einen monatlichen Beitrag der Gewerblerinnen und Detailhändler vorsieht. Als Mehrwert bieten die beiden Stückgutspezialisten einen Abholdienst für Karton- und PET-Abfall an. Zudem sollen die Geschäfte fünf Pakete pro Tag erhalten und mitgeben können. Eine weitere Idee: Kundinnen und Kunden sollen ihre Einkäufe in den Geschäften lassen und von den Fahrzeugen nach Hause geliefert bekommen.

Das Pilotprojekt läuft seit März 2020. Um es aber richtig durchführen zu können, braucht es mindestens 20 Teilnehmende. Je ein Drittel der Kosten wird vom städtischen Energiefonds und von Pro City übernommen.

Daniel Goldman, Geschäftsleiter der Ruckstuhl Transport AG. Bild: Scott Schmith

Laut Daniel Goldman, Geschäftsleiter von Ruckstuhl, konnte das Projekt noch nicht richtig starten, weil das Interesse der Gewerbetreibenden noch nicht genug gross sei. Er sagt:

«Die Idee muss zuerst in den Köpfen der Menschen wachsen. Wir stehen aber schon in den Startlöchern.»

Zurzeit planen die Ruckstuhl Transport AG und die Emil Egger AG in Zusammenarbeit mit der Ostschweizer Fachhochschule ein weiteres Projekt. Bei diesem sollen Lieferungen in der Baubranche in der Innenstadt gebündelt werden.

Velotransport ist ausschlaggebend

Die E-Cargobikes sind je nach Bedarf in unterschiedlichen Formaten erhältlich. Bild: Tobias Garcia

In der Stadt St.Gallen tragen auch Fahrräder dazu bei, die Verkehrsinfrastruktur zu entlasten. So auch beim Projekt «Sankt Pedalo», das im April 2021 im Rahmen des Energiekonzepts 2050 entstanden ist. Der einjährige Testlauf, bei dem zehn Unternehmen ein E-Lastenrad, auch E-Cargobike genannt, erhielten, lief so gut, dass er gleich um ein zweites Jahr verlängert wurde. So sollen Fahrten mit Autos und Lieferwagen ersetzt werden.

Das Pilotprojekt «Viavelo.sg» bietet in der Stadt einen Heimlieferdienst für Einkaufende an. Menschen sollen dazu bewegt werden, zu Fuss oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt zu kommen, um ihre Einkäufe zu tätigen.

Viavelo.sg liefert den Einkauf vom Laden direkt nach Hause. Bild: Andri Vöhringer

Die Trägerschaft diskutiere momentan, wie es nach Ende der Pilotphase Mitte 2023 weitergehen soll, sagt Ueli Traber. Er ist Geschäftsleiter des Velokuriers Die Fliege, der das Projekt im Rahmen der Standortförderung der Stadt St.Gallen zusammen mit der Agglo St.Gallen-Bodensee, Pro City St.Gallen und Dienstelle für Umwelt und Energie durchführt.

