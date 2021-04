Lömmenschwil «Für uns ist endlich ein Traum wahr geworden»: 40 Jahre nach der gemeinsamen Restaurierung ihres ersten Oldtimers eröffnen die Hürlimanns ihr eigenes Museum Renate und Peter Hürlimann sind ein eingeschworenes Team mit einer gemeinsamen Leidenschaft: Oldtimer. Seit März hat ihr eigenes Museum in Lömmenschwil geöffnet. Damit ist für die beiden ein Traum wahr geworden, der in den vergangenen Jahren immer wieder ausgebremst wurde. Sebastian Rutishauser 27.04.2021, 05.00 Uhr

Ein zusätzliches Obergeschoss für mehr Platz und eine riesige Leinwand, auf der historische Autofilme gezeigt werden können: In ihrer neuen Halle haben die Hürlimanns noch so einiges vor. Bild: Ralph Ribi

Etwa 30 Oldtimer, eine Handvoll Töffs und Flugzeuge, ein paar Schnellboote und schliesslich noch ein Elektroauto aus Holz – und zu jedem Fahrzeug eine eigene Geschichte.

Beim Rundgang durch ihr neues Museum wird schnell klar: Renate und Peter Hürlimann leben ihre Leidenschaft für Oldtimer seit vielen Jahren. Während sie ihre grösstenteils eigenhändig restaurierten Fahrzeuge präsentieren, geraten die beiden immer wieder ins nostalgische Schwärmen. Voller Elan erzählen sie von technischen Meisterleistungen in der Formel-4-Klasse, von einem Motorbootrennen im Vatikan oder von Sigi Lang, dem beinahe in Vergessenheit geratenen St.Galler Porsche-Rennfahrer.



Jeder hat seine eigenen Lieblinge. Renate Hürlimann sagt: «Auf dem Rennplatz betreue ich meinen Mann, dafür muss er auf dem Beifahrersitz sitzen, wenn ich mit meinem 83-jährigen Morris eine Tour machen will.» Bild: Ralph Ribi Ungefähr ein Jahr: So lange dauere die Restauration eines Fahrzeuges im Durchschnitt. Bild: Ralph Ribi Seit er klein ist, sammelt Peter Hürlimann Modellautos: «Mindestens 3600 sind es. Danach habe ich mich verzählt und es dabei belassen.» Frau Renate ergänzt: «Und jedes einzelne haben wir mit Wattestäbchen geputzt.» Bild: Ralph Ribi Einige der ausgestellten Oldtimer werden von den Hürlimanns noch rege gefahren. Bild: Ralph Ribi Auch den Zwei- und Dreirädern ist ein Teil der Ausstellung gewidmet. Mit dabei ist auch eine Taurus aus dem Jahr 1938. Bild: Ralph Ribi Formel-1-Rennboote im oberen Stockwerk. Bild: Ralph Ribi Die Leute sollen wiederkommen: Ein Teil der Halle ist deshalb eine Wechselausstellung. Bild: Ralph Ribi

Eine Halle zum Sammeln von Erinnerungen

Laut Peter Hürlimann sind es genau diese Geschichten, die das Museum ausmachen: «Auch wenn die Fahrzeuge schön sind, geht es nicht darum, sie bloss auszustellen. Vielmehr sind es die Erinnerungen dazu, die wir erhalten wollen.» Dabei soll für jede und jeden etwas dabei sein. Beispielsweise fehle in der Sammlung noch ein VW-Käfer: «Bei vielen weckt dieses Auto Emotionen, weil ihre Eltern vielleicht noch so eins hatten.»

Die Vergangenheit aufleben zu lassen, sei laut dem begeisterten Sammler wichtig. Nur so könne verhindert werden, dass die Fahrzeuge in Vergessenheit geraten:

«Wir kämpfen dafür, dass Oldtimer als Kulturgut stärker anerkannt werden.»

Dafür liess das Ehepaar eigens eine 800 Quadratmeter grosse Halle direkt beim Bahnhof Winden bauen. Darin befindet sich ausser der Ausstellung ein kleiner Laden. Peter Hürlimann bietet dort neben Autoersatzteilen und Pflegeprodukten auch Rat zur Pflege und Restaurierung von Oldtimern an. Gleich nebenan führt seine Frau das Bistro mit Seeblick. Im unteren Stock der Halle betreibt der Sohn eine Autowerkstatt. Für die Hürlimanns ist klar:

«Die Halle soll Oldtimer-Liebhaber anziehen und zu einem Treffpunkt für die lokale Schrauberszene werden.»

Ein handgemachter Traum

Seit Anfang März hat das Automuseum in Lömmenschwil geöffnet. «Für uns ist endlich ein Traum wahr geworden», sagt die Renate Hürlimann. Der Weg dahin war lang. Schon 2016 begannen die beiden mit der Planung. Doch eine verzögerte Baubewilligung für die Halle, gesundheitliche Probleme und die Pandemie sorgten immer wieder für Unterbrüche.

Als die Halle schliesslich stand, wurde sogleich mit dem Innenausbau begonnen. Dieser erfolgte in Eigenregie – ganz nach Hürlimann-Manier: «Ausser dem Küchenausbau im Bistro haben wir eigentlich alles selber gemacht.» Die Freidorferin war während dieser Zeit zuständig für die ganze Organisation und plante nebenbei die Oldtimermesse in St.Gallen sowie diverse regionale Oldtimertreffs. Ihr Mann arbeitete Vollzeit in einer Motoren-Forschungsfirma. «Da blieben für das Museum meistens nur die Feierabende, Wochenenden und Ferien übrig.» Die Arbeit habe sich jedoch gelohnt. Sie sagt:

«Es ist halt eine Leidenschaft, die viel abverlangt.»

Nun ist das Museum fertig. Einen Gang runterschalten wollen die beiden nicht. «Zu Hause warten mehrere Autos und Boote auf die Restaurierung. Die kamen in den letzten drei Jahren zu kurz.»

Zurzeit kann die Ausstellung samstags und sonntags besucht werden. Sobald es die Situation erlaubt, will das Ehepaar auch unter der Woche öffnen. Zusätzlich soll das Automuseum für Gruppen- oder Schulklassenführungen, Hochzeitapéros und andere Veranstaltungen genutzt werden.

Renate Hürlimann mit Mann Peter und ihrem 83-jährigen Morris auf dem Grundstück beim Bahnhof Winden, wo jetzt die Halle steht. Bild: Ralph Ribi (4. November 2016)

Nicht das ganze Pulver auf einmal verschiessen



In den ersten Wochen nach der Eröffnung seien die Besucherzahlen sehr niedrig gewesen. Sorgen hätten sich die Hürlimanns deshalb aber nicht gemacht. «Wegen der Pandemie haben wir die Werbung bewusst auf ein Minimum beschränkt. Damit wollten wir verhindern, dass der Ansturm zu gross wird und wir Leuten den Einlass verwehren müssen.»

Zudem gehöre es für viele Oldtimer-Liebhaber einfach dazu, bei einem Saft noch ein wenig zu plaudern. Weil das Bistro noch geschlossen sei, falle das zurzeit leider weg. Renate Hürlimann sagt:

«Wir wollten nicht schon jetzt unser ganzes Pulver verschiessen.»

Nach der Flaute an den ersten Wochenenden hätten die beiden dann aber doch beschlossen, zumindest regionale Inserate zu schalten und auch über die sozialen Medien zu werben. Der Effekt sei sofort spürbar gewesen: «Allein am vergangenen Wochenende haben rund 100 Leute die Ausstellung bestaunt.»