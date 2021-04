LOCKERUNGEN Öffnen, abwarten, geschlossen bleiben? So geht die St.Galler Gastroszene mit der Terrassenöffnung um Ab kommendem Montag dürfen Gartenterrassen von Restaurants, Bars und Cafés öffnen. Bereits jetzt ist klar: Bei weitem nicht alle Beizerinnen und Beizer aus Stadt und Region werden die neue Möglichkeit auch ausschöpfen – aus verschiedenen Gründen. Sandro Büchler, Luca Ghiselli und Marlen Hämmerli 15.04.2021, 17.09 Uhr

Nach 119 Tagen ist am Montag für einige Gastronominnen und Gastronomen die schlimmste Leidenszeit vorbei: Sie dürfen erstmals seit 21. Dezember wieder Gäste bedienen – auch wenn vorerst nur im Freien. Der St.Galler Stadtrat zeigt sich über den Lockerungsschritt erfreut, bei den Gastronominnen und Gastronomen aus Stadt und Region herrschen jedoch gemischte Gefühle vor, wie eine Umfrage zeigt.

Stadtpräsidentin Maria Pappa stand nach den Jugendkrawallen in der Nacht vom Karfreitag den Medien Rede und Antwort. Bild: Ralph Ribi (3. April 2021)

Der St.Galler Stadtrat freut sich über den nächsten Öffnungsschritt, wie Stadtpräsidentin Maria Pappa auf Anfrage sagt. Die Stadtsanktgaller Exekutive hatte sich nach den beiden Krawallnächten vom 26. März und 2. April mit einem Schreiben an den Bundesrat gewandt. Justizministerin Karin Keller-Sutter habe dem Stadtrat umgehend geantwortet und in Aussicht gestellt, sich insbesondere für die Freiheiten der jungen Generationen einzusetzen, bestätigt Pappa.

Das scheint nun gefruchtet zu haben. Es sei ein wichtiges Zeichen, dass die Gartenterrassen und Fitnesszentren öffnen dürfen und Unis wieder Präsenzunterricht anbieten können. Die Stadtpräsidentin sagt aber auch: «Wir sind erfreut über den Lockerungsschritt. Trotzdem ist es wichtig, dass sich die Bevölkerung auch weiterhin an alle Massnahmen hält, solange die Impfkampagne erst richtig in Fahrt kommt.»

Das «Neubädli» an der Bankgasse in St.Gallen wird vorerst geschlossen bleiben. Das sagt Geschäftsführer und Inhaber Sandro Vladani am Donnerstag auf Anfrage. In den Altstadtgassen, in denen gerade im Frühling oft eine steife Bise bläst, gingen die Leute ohnehin nur «selten schön draussen essen». «Wir können den Betrieb nicht auf gut Glück hochfahren», sagt Vladani. Vor allem, solange es noch so kalt sei. «Bei 12 Grad Aussentemperatur sitzt auch am Mittag niemand auf die Terrasse.»

Natalie und Sandro Vladani in der «Genuss Manufaktur Neubad».

Bild: Ralph Ribi

Wegen der grossen Unwägbarkeiten der vergangenen Monate hat sich Vladanis «Neubädli» gemeinsam mit Alexander Zimmermann, dem Wirt der «Alten Post» an der Gallusstrasse, zu neuen Ufern aufgemacht. Seit Anfang März betreiben die beiden Gastronomen mit je 14 «Gault-Millau»-Punkten den Take-away Bratwurst & Bowls an der Schmiedgasse 34, wo zuvor lange Gemperli und dann kurz Bechinger Würste über die Gasse verkauften.

«Wir wollten ein zweites Standbein», sagt Vladani. Die Kombination aus klassisch-herzhaft und innovativ-gesund, Bratwurst und Bowls eben, sei gut angelaufen. Und im Gegensatz zum «Neubädli» öffnet an der Schmiedgasse ab Montag auch die Gartenterrasse und lädt mit Bratwurst, Bowls, aber auch Wein und Champagner nicht mehr nur zum Mitnehmen, sondern auch wieder zum Verweilen ein.

Von links nach rechts: Amos Owadja, Isabella Zwatz und Sam Owadja betreiben den «Splügen» am Pic-o-Pello-Platz Bild: Sandro Büchler (15. April 2021)

Noch hängt das Schild «Sorry, we’re closed» an der Tür des Restaurants Splügen in St.Gallen. Die drei Betreiber – Vater Sam Owadja, Partnerin Isabella Zwatz und Sohn Amos Owadja – sind jedoch voller Tatendrang. Sie sitzen draussen an einem Tisch, trinken Espressi und besprechen, was ab Montag möglich ist. «Wir wollen uns herantasten», sagt Amos Owadja. Da die Wetterprognosen am Montag noch durchzogen sind, peilt er die Terrassenöffnung am Dienstag an.

«Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich, dass sie aus dem Winterschlaf kommen und wieder arbeiten können.»

Ab kommender Woche öffnet das Restaurant Splügen bereits um 11.30 Uhr. Bild: Sandro Büchler (15. April 2021)

Zwischendrin blitzt die Sonne durch die Wolken, Sekunden später fallen wieder einige Schneeflocken. Der Restaurantbetrieb bleibe flexibel, sagt der 33-Jährige. «Je nach Wetter.» Ihm schwebt eine Art Hotline vor. «Ist das Wetter unsicher, ruft man uns am besten kurz an.» Junior Chef Owadja sagt, dass sie zu dritt entschieden hätten, die Öffnungszeiten anzupassen. Statt wie bisher um 17 Uhr wollen sie den «Splügen» bereits um 11.30 Uhr öffnen. «Neu kann man Zmittag essen bei uns.»

Neben der bekannten Apérokarte biete man deshalb einen wechselnden Tagesteller an. «Vor zwei Jahren haben wir die Küche renoviert, jetzt wollen wir das ausprobieren.» Owadja sagt, es sei jedoch schwierig abzuschätzen, wie gut das Angebot genutzt werde. «Falls wir Resten haben, teilen wir das irgendwie in der Familie auf.»

In einer besonders verzwickten Lage befinden sich aktuell die drei Gastronomen Mehmet Daku, Samuel Vörös und Marcel Walker. Die neuen Pächter des Restaurants in der Lokremise warten sozusagen auf die Eröffnung, und zwar schon seit einigen Monaten. Eigentlich hätten sie die Brasserie Lok gerne bereits im Januar eröffnet. Doch daraus wurde wegen des zweiten Gastrolockdowns bekanntlich nichts. Ab Montag könnten sie zumindest die grosse Terrasse im Innenhof der Lokremise öffnen. Ob das geschehen wird, ist ein Tag nach dem Bundesratsentscheid allerdings noch offen, wie Marcel Walker auf Anfrage schreibt.

Von links: Marcel Walker, Geschäftsführer Mehmet Daku und Samuel Vörös. Die neuen Pächter des Restaurants in der Lokremise warten sehnsüchtig auf die Eröffnung. Bild: Michel Canonica

«Aktuell sind wir damit beschäftigt, die Ausgangslage mit den Möglichkeiten und Grenzen zu analysieren.» Diese Analyse nehme man gemeinsam mit der Stiftung Lokremise vor. «Dabei versuchen wir, möglichst alle Interessen der Lokremise-Ensembles zu berücksichtigen und tun alles Mögliche, um für unsere Kunden da zu sein.» Ein Entscheid sei in den nächsten zwei Tagen zu erwarten, schreibt Walker. Er äussert aber wetterbedingte Bedenken: «Wer einen Blick in die meteorologischen Daten der letzten Jahre wirft, erkennt schnell, dass April und Mai in St.Gallen selten Terrassenwetter vorherrscht.» Zudem sei der reine Terrassenbetrieb mit Sitzplatzpflicht betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll.



«Wir machen auf, wir probieren es zumindest einmal», sagt Ruedi Gamper. Gerade ist er mit seinen Leuten dabei, den Garten vor der Südbar zu vermessen. Wie viele Leute ab Montag dort Platz nehmen können, steht deshalb noch nicht fest. «Mal schauen, ob überhaupt welche kommen», sagt Gamper und gibt jemandem Anweisungen. Er wirkt fröhlich und aufgestellt, sagt aber: «Die Gefühle sind gemischt.» Die Unsicherheit ist gross: Wie schön und stabil wird das Wetter? Kommen die Gäste?

Südbar-Inhaber Ruedi Gamper sagt: «Ich hätte schon am Freitag geöffnet.» Bild: PD

«Wir haben zumindest für alle ein wärmendes Fell oder eine Decke.»

Die Südbar war die vergangenen Monate nicht im Winterschlaf, sondern lieferte Getränke nach Hause und betrieb einen Take-away. So kam es auch, dass die Polizei am Ostersonntag Gäste der Bar wegwies, weil sie verdächtigt wurden, auf Krawall aus zu sein. Den Take-away bietet Gamper aber weiterhin an und wird das auch tun, wenn die Gartenterrasse wieder offen hat. «Wenn vorne alle Plätze besetzt sind, können wir hinten, zum Blumenmarkt raus, trotzdem noch Leute mit Take-away-Getränken bedienen.»

Der Garten der Südbar ist ab Montag offen. Bild: Tobias Garcia (15. April 2021)

Für den Garten hat Ruedi Gamper auch während des Lockdowns Miete gezahlt, da der Boden Privaten gehört. «Darum ist es schön für uns, dass wir wieder öffnen dürfen.» Die Kurzfristigkeit ist dabei kein Problem. Wäre es erlaubt, hätte der Inhaber der Südbar schon am Freitag geöffnet.

«Es ist Zeit», sagt Guido Schildknecht, Mitinhaber der Café Gschwend AG. Ab Montag bedienen die Angestellten der Bäckerei-Filialen in Abtwil, Winkeln, Rotmonten und Mörschwil die Sitzplätze im Freien wieder. Der Innenhof des Restaurants an der Goliathgasse bleibt aber vorerst noch zu. Schildknecht möchte erst aufmachen, sobald das Wetter wieder für mehrere Tage schön ist.

Im Innenhof des «Gschwends» ist es aber eher schattig. Und auch wenn es an einem Frühlingstag am Mittag sommerlich sein kann, am Abend frischt es auf. Schildknecht sagt:

«Wir müssen spontan bleiben.»

Ist es zu kalt, um draussen zu sitzen, wird das Restaurant schliessen müssen. Wie das alles im Detail funktionieren soll, weiss Schildknecht noch nicht. Kundinnen und Kunden müssen durch die Bäckerei ins Treppenhaus und vorbei an den Innenräumen des Restaurants. Das ist für ihn aber kein Problem.

Guido Schildknecht, Mitinhaber der Café Gschwend AG Bild: PD

Bei den Kundinnen und Kunden sei die Terrassenöffnung ein Thema. Am Donnerstagvormittag erkundigten sich mehrere im Laden der Bäckerei, ob das «Gschwend» den Restaurantaussenbereich öffne. Maximal 70 Personen werden unter den geltenden Schutzmassnahmen Platz haben, normalerweise sind es 100. Was, wenn nur zehn Gäste kommen? «Sie stellen Fragen», sagt Schildknecht und lacht. Natürlich sei es finanziell nicht «läss».

«Aber wir haben die vergangenen fünf Monate überstanden. Dann überstehen wir auch die nächsten zwei.»

Auf die Ostertage und die Frühlingsferien hin hat die «Militärkantine» am 1. April schon mal ihr Hotel wieder geöffnet. An Ostern waren die 21 Zimmer «sehr gut besucht», sagt Martin Kappenthuler, Mitglied der Geschäftsleitung von Hotel und Restaurant. Auch nach Ende der Frühlingsferien soll das Hotel vorläufig offen bleiben. Obwohl es sich natürlich nicht rechnet, für wenige Gäste zu kochen. 6 oder 30 Personen, das ist laut Kappenthuler ein grosser Unterschied.

Mit den Schutzmassnahmen kann das Restaurant Militärkantine draussen maximal 160 Plätze anbieten. Bild: Tobias Garcia (15. April 2021)

Die grosse Gartenterrasse mit den Kastanienbäumen bleibt aber vorerst zu. Das Team hat sich entschieden, am 1. Mai zu öffnen. Solange das Wetter wechselhaft und kalt bleibt, ist die Unsicherheit zu gross. «Ab Mai können wir uns eher darauf verlassen, dass es sich lohnt.» Aber auch dann möchte Kappenthuler die Terrasse nur bei schönem Wetter öffnen. Bei schlechtem bleibt die Küche kalt, da die «Militärkantine» auch keinen Take-away anbietet. Derzeit überlegen sich die Betreiber aber, einen Teil des Gartens zu überdachen, was ein tägliches Angebot ermöglichen würde.

Ausserdem geben die rund zwei Wochen dem Team mehr Zeit, sich vorzubereiten. So muss zum Beispiel die Speisekarte neu ausgerichtet werden.

«An einem Tag 100 bis 200 Leute zu bedienen und am nächsten keine, das ist eine Herausforderung.»

Da der Garten vor der «Militärkantine» sehr gross ist, können die Tische problemlos auseinandergerückt werden. 160 Plätze kann das Restaurant mit den Schutzmassnahmen anbieten.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien aber topmotiviert, sagt Kappenthuler. «Sie freuen sich, wieder arbeiten zu können, und haben Verständnis für die Umstände.» Es gehe allen gut, ausser dass zwei von drei Mitgliedern der Geschäftsleitung sich angesteckt haben und derzeit in Isolation sind.

Finanziell geht es der «Militärkantine» nicht gut, «das wäre übertrieben». Der Betrieb hat eine Härtefallentschädigung erhalten, Kurzarbeit eingeführt und das Aktienkapital erhöht. Kappenthuler sagt: «Ich bin zuversichtlich, dass wir die Krise trotz sehr grosser Herausforderungen überstehen.»

Ab Montag werden die Tische in der Neugasse wieder bedient: Das Restaurant Marktplatz gehört zu jenen, die ihren Aussenbereich öffnen. Jeweils von frühmorgens bis spätabends lässt es das Wetter zu. Geht das finanziell auf? Philipp Schildknecht ist Geschäftsführer der PSG Unternehmungen, zu denen der «Marktplatz» gehört. Auf Anfrage schreibt er: «Für uns ist es ‹nicht die Frage, ob es sich lohnt›.» Man sei dankbar, die treuen Gäste nach so langer Zeit wieder empfangen zu dürfen.

Die Sitzplätze des Restaurants Marktplatz an der Neugasse. Bild: Lisa Jenny (27. August 2019)

Den Betrieb relativ kurzfristig wieder hochzufahren, ist laut Schildknecht kein Problem. «Wir sind ein routiniertes Team.» Und wie ist es dem Restaurant in den vergangenen Monaten ergangen? «Nach bald viermonatiger Zwangsschliessung, ohne bis heute die versprochene Entschädigung zu erhalten, ist die Frage beantwortet.»

Der Aussenbereich des BBC in Gossau ist 400 Quadratmeter gross. Genügend Platz also, um Tische mit eineinhalb Meter Abstand aufzustellen. Aber auch wenn Gartenterrassen ab Montag wieder öffnen dürfen, bleibt der Palmengarten zu – aus mehreren Gründen.

Blick ins BBC beim Gossauer Bahnhof: Dass die Innenräume durchquert werden müssen, um auf die Terrasse zu gelangen, sei ein Problem. Bild: Hanspeter Schiess (10. Dezember 2017)

Zum einen muss man die Innenräume des Lokals durchqueren, um überhaupt auf die Terrasse zu gelangen. Dasselbe gilt, wenn man auf die Toilette muss. «Dadurch müssten wir sämtliche Schutzmassnahmen im Innern des BBC hochfahren», sagt BBC-Medienverantwortliche Rita Bolt. «Den Aufwand unterschätzt man.» All die vielen Damen- und Herren-WCs desinfizieren, die Innenräume putzen, verhindern, dass zu viele Personen sich drinnen aufhalten.

«Der Betrieb wäre wirtschaftlich nicht rentabel.»

Zum andern ist das BBC kein Tagesbetrieb, sondern ein Ausgehlokal. Und abends sind die Temperaturen nach wie vor noch zu tief. Zu tief, um gemütlich draussen zu sitzen und einen Cocktail zu trinken.

Rita Bolt, Mediensprecherin des BBC Gossau. Bild: PD

Die Stimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist «aber nicht so schlecht», sagt Bolt. Der Entscheid, die Terrasse nicht zu öffnen, sei nicht gestern gefallen, kam also nicht überraschend. «Natürlich würden wir gerne wieder öffnen.» Das wird vorerst aber nicht passieren. Zumindest nicht, solange Restaurants und Bars nicht ihre Innenräume öffnen dürfen.

Ivo Thürlemann vom Restaurant Hohfirst in Waldkirch steht gerade vor vielen Fragen. Aufmachen? In welchem Umfang? Was, wenn das Wetter nicht mitspielt? Eben hat er mit einigen Gastrokollegen telefoniert, die vor denselben Fragen stehen.

«Es ist für alle gerade schwierig.»

Für sich selbst hat Thürlemann beschlossen, am Donnerstag zu öffnen. So habe er mehr Vorlaufszeit. Zudem hoffe er, bis dann Antworten auf all die Fragen gefunden zu haben. In Stein gemeisselt ist das Öffnungsdatum aber noch nicht, dieses wird Thürlemann zeitnah via Website kommunizieren.

Das Restaurant Hohfirst oberhalb von Waldkirch lockt vor allem Ausflügler an. Bild: PD

Die vergangenen Monate war der «Hohfirst» zu. Nun überlegt er, das Restaurant zusätzlich als Büezerbeiz beim Kanton anzumelden. Eigentlich sei es eine paradoxe Situation. Büezer dürfen drinnen essen, während Ausflügler draussen bleiben müssen.

«Wir stehen in den Startlöchern», sagt Rahel Wagner, Pächterin des Seecafés Arion in Rorschach. Sie stecke mitten in der Planung, damit sie am Montag die Terrasse öffnen könne. Die Pächterin sagt, der Bundesratsentscheid habe sie etwas überrascht. «Natürlich bin ich dankbar, dass wir das Seecafé wieder öffnen können, aber ich leide auch mit all jenen Gastronomen, die keine Terrasse haben und denen der Öffnungsschritt nichts bringt.»

Rahel Wagner, Pächterin des Seecafés Arion in Rorschach. Bild: PD

Jetzt ist Wagner jedoch am Rotieren. «Ich kaufe ein, gebe Bestellungen auf.» Auch die Lieferanten müssten nun die Produktion wieder rauffahren. Zudem ist Wagner in Kontakt mit ihrem Team. «Das Personal, das so lange nicht im Einsatz war, muss jetzt quasi nullkommaplötzlich wieder auf Abruf bereit sein.» Das sei nicht einfach, sagt die Gastronomin. Und sie braucht noch Verstärkung für die Saison. Auf der «Arion»-Facebook-Seite sucht die Pächterin «ab sofort» Mitarbeitende im Service, fürs Buffet und in der Küche.

«Doch gutes Personal findet sich nicht von heute auf morgen.»

Ein Aperol-Spritz auf der Terrasse vor dem Café Arion mit Blick auf den Bodensee: ab Montag wieder möglich. Bild: Jolanda Riedener (12. Juli 2018)

Die Stellenausschreibung sei ein Wagnis. «Denn ich trage die Verantwortung für mein Team. Und falls die Infektionszahlen wieder ansteigen würden und wir zumachen müssten, kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht einfach auf die Strasse stellen.» Wagner hofft, dass es nicht so weit kommt und stattdessen das Wetter mitmacht. «Sodass wir auf unserer Terrasse viele schöne Stunden an der Sonne geniessen können.»