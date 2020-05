Lockdown-Lockerung: So starten Gastrobetriebe in der Stadt St.Gallen Am Montag geht in der Gallusstadt der Gastrobetrieb wieder los. Die Nutzung des öffentlichen Raumes für Aussenrestaurationen ist für die Stadtpolizei St.Gallen ein Knackpunkt. 09.05.2020, 13.24 Uhr

In der Stadt St.Gallen gibt es zahlreiche Gastrobetriebe mit Aussenbereich. Bild: Urs Bucher

(stapo/bro) Nachdem am Freitag, 8. Mai, die letzte Version der Covid-19-Verordnung durch den Bund veröffentlicht wurde, folgten am Samstag, 9. Mai, die dazugehörigen Erläuterungen. Darin wird unter anderem der ab Montag wieder mögliche Gastrobetrieb geregelt. Es gelten diverse Schutzbestimmungen, wie die Stadtpolizei St.Gallen am Samstag in einem Communiqué mitteilt:

Pro Tisch dürfen nicht mehr als vier Personen oder eine Familie mit Kindern, welche im gleichen Haushalt wohnen, sitzen.

oder eine Familie mit Kindern, welche im gleichen Haushalt wohnen, sitzen. Zwischen den einzelnen Gästegruppen sind zwei Meter Abstand einzuhalten.

einzuhalten. Stehtische sind verboten.

sind Zudem müssen Gastrobetriebe zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens geschlossen sein. Dies betrifft laut Stadtpolizei St.Gallen insbesondere Betriebe in der Stadt St.Gallen, die gewöhnlich an Samstagen bis 1 Uhr geöffnet oder gar von weiteren Verkürzungen der Öffnungszeiten profitieren. Abgesehen von dieser zeitlichen Einschränkung ab Mitternacht gelten die Öffnungszeiten gemäss bestehenden Bewilligungen.

Fälle individuell beurteilen

Unklar sei, ob der Kanton St.Gallen die Durchsetzung der Covid-19-Verordnung in Bezug auf die städtischen Gastrobetriebe an die Stadt St.Gallen und damit an die Stadtpolizei St.Gallen delegieren werde.

Selbst wenn der Kanton St.Gallen die Durchsetzung der Covid-19-Verordnung im Bereich der Gastrobetriebe nicht an die Stadt St.Gallen delegieren sollte, sei die Stadtpolizei St.Gallen dennoch in bestimmten Fragen gefordert. Dabei gehe es unter anderem um die Nutzung des öffentlichen Raumes für Aussenrestaurationen. Die Stadtpolizei St.Gallen schreibt:

«Bedürfnisse von Gastronomiebetrieben müssen individuell beurteilt werden. Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob öffentlicher Grund für die Aussenrestauration zur Verfügung gestellt werden kann.»

Grundsätzlich ist gemäss Stadtpolizei St.Gallen es aber so, dass nur Gastrobetriebe, welche bereits über eine Aussenrestauration verfügen, diese sofern möglich ausdehnen können. Sie schreibt:

«Ziel ist dabei nicht die Bewirtung von mehr Gästen, sondern grösserer Abstand zwischen den Gästen zu deren Schutz.»

Abgesehen von einer möglichen temporären Nutzung des öffentlichen Grundes gelte die jeweils bestehende Baubewilligung.