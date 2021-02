LIVETICKER Corona, Kesb und viele Vorstösse: Das St.Galler Stadtparlament tagt in der Olma-Halle Am Dienstagnachmittag trifft sich das St.Galler Stadtparlament in der Olma-Halle 2.1 zu seiner zweiten Sitzung der neuen Legislatur. Behandelt werden 17 Geschäfte – von der neuen Corona-Beratungsstelle über die Unabhängigkeit der Kesb bis hin zum Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak). Verfolgen Sie die Sitzung ab 16 Uhr im Liveticker. Luca Ghiselli 23.02.2021, 15.41 Uhr

Das Stadtparlament tagt pandemiebdingt wieder in der Olma-Halle 2.1 statt im Waaghaus. Bild: Benjamin Manser

16:33 Uhr

Auch die Fraktion der Grünliberalen/Jungen Grünliberalen wird der Vorlage zustimmen, wie Fraktionssprecher Marcel Baur sagt. Zur Bachoffenlegung sagt Baur, der Stadtrat solle künftig klar deklarieren, welche Ausführungen verbindlichen Charakter haben und welche informeller Natur seien. Sonst komme es zu Verunsicherungen, wie man nun sehe.

16:29 Uhr

Daniel Bosshard spricht für die Fraktion der Grünen/Jungen Grünen. Und er spart nicht mit Kritik an der hohen Parkplatzquote. «Dass im Quartier ein effektiver Bedarf an Parkplätzen besteht, konnte uns nicht schlüssig aufgezeigt werden.» Dass der Stadtrat auf die Bachöffnung hinweise, stört Bosshards Fraktion aber nicht. Den Antrag der SVP werden die Grünen/Jungen Grünen ablehnen, auch wenn Bosshard zugesteht: «Dass die Linienführung so detailliert schildert, ist unglücklich.»

Man dürfe die Ökologisierung durch die Bachöffnung und die Familiengärten nicht gegeneinander ausspielen. Seine Fraktion, sagt Daniel Bosshard, werde «trotz Enttäuschung», den Anträgen des Stadtrats zustimmen.

16:24 Uhr

Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Donat Kuratli spricht für die SVP-Fraktion und kündet an, dass seine Fraktion die Abgabe der Parzellen im Baurecht befürworte. Ein Neubau für Alterswohnungen sei eine Abrundung des Wohnangebots im Quartier. Die Vorlage sei, was die Anträge des Stadtrats betreffe, in Ordnung.

Das grosse Aber: Die Bachoffenlegung. Der Stadtrat habe in der Vorlage ziemlich detailliert beschrieben, wie diese Offenlegung vonstatten gehen soll. «Das macht uns stutzig.» Die SVP wolle nicht, dass man mit der Bachoffenlegung die Familiengartenanlage zerstöre. Weil die Linienführung detailliert beschrieben werde, müsse man davon ausgehen, dass die Gartenanlage fast 50 Prozent ihrer Fläche einbüssen werde. «Das darf nicht passieren.» Kuratli sagt, er könne nicht verstehen, warum der Stadtrat in der Vorlage die Bachoffenlegung so detailliert schildere.

Die SVP-Fraktion stellt deshalb einen Änderungsantrag, in dem explizit festgehalten wird, dass die Bachoffenlegung separat behandelt werden muss.

16:21 Uhr

Roger Bechtiger spricht für die CVP/EVP-Fraktion. Es sei gut, dass das Land vom Stadtrat im Baurecht abgegeben werde. Es werde viel über günstigen Wohnraum geredet und viel verlangt. Auch begrüsst die Fraktion laut Bechtiger, dass die Bachoffenlegung in einem separaten Geschäft dem Parlament vorgelegt werden soll.

16:16 Uhr

Doris Königer spricht für die SP/Juso/PFG-Fraktion und sichert der Vorlage ihre Unterstützung zu. «Wir unterstützen auch die Auflage des Stadtrats, einen Wettbewerb durchzuführen.» Es habe aber auch Nebengeräusche in der Fraktion gegeben, gerade bezüglich der Anzahl vorgesehener Parkplätze in der geplanten Tiefgarage. Denn: «Unser Mobilitätskonzept hat zum Ziel, autoarmes Wohnen zu fördern.»

Ihre Fraktion habe feststellen müssen, dass an der Kesselhaldenstrasse noch keine Erweiterte Blaue Zone eingeführt worden sei und immer noch Tempo 50 herrsche. Dieser Zustand sei unhaltbar. «Will man hier altersgerechte Wohnungen bauen und Familien an der Höchsterstrasse ansiedeln, dann brauchen wir hier sicherlich keine Rennstrecke auf dem Schulweg.»

16:14 Uhr

Jacqueline Gasser-Beck, Präsidentin der Liegenschaften- und Baukommission (LBK), erläutert die Sicht der vorberatenden Kommission. Die Zusammenarbeit mit der Stiftung für Wohnungshilfe sei als sinnvoll erachtet und die Vergabe im Baurecht begrüsst worden. Es seien in der LBK aber auch kritische Fragen gestellt worden. Zum Beispiel, ob es in einer Alterssiedlung, die vom ÖV gut erschlossen ist, eine Parkplatzquote von 0,8 pro Wohneinheit brauche. Auch die Möglichkeit nach Verzicht auf oberirdische Parkplätze sei ein Thema gewesen. Die Verwaltung habe entgegnet, dass diese Bedingung nicht Bestandteil des Baurechtsvertrags sein könne.

Auch die Bachoffenlegung sowie deren Linienführung, die zu einem Verlust der Familiengartenfläche führen würde, gab in der LBK laut Gasser-Beck Anlass für Kritik. Da es aber im vorliegenden Geschäft nur um die Baurechtsverträge geht, stimmt die LBK der Vorlage einstimmig zu.

16:09 Uhr

Damit ist die Corona-Interpellation bereits abgehakt. Als nächstes geht es um Parzellen an der Kesselhaldenstrasse im Guggeien-Quartier. Der Stadtrat will sie der Stiftung für Wohnungshilfe im Baurecht abgeben. Der gemeinnützige Wohnbauträger plant den Bau von Alterswohnungen mit Tiefgarage. Ursprünglich hätte im gleichen Zug auch der Kindergarten an der Kesselhaldenstrasse 64 neu gebaut werden sollen. Davon sieht der Stadtrat jetzt aber ab – und will den bestehenden Bau dafür sanieren. Über den Verpflichtungskredit dafür entscheidet das Parlament gleich anschliessend.

16:07 Uhr

Die zuständige Stadträtin Sonja Lüthi dankt und sagt, es seien bisher fünf Gesuche bei der Beratungsstelle eingegangen. Lüthi dankt allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Initiative und dafür, dass die Umsetzung so schnell möglich war. Und sie bedankt sich beim Parlament für den Vorschlag. «Wir haben ein gutes Angebot geschaffen und werden sehen, wie viele Anfragen in den kommenden Wochen eingehen werden.»

16:04 Uhr

Es geht los mit der für dringlich erklärten Corona-Interpellation. Alle Fraktionen ausser die FDP hatten den Vorstoss, der eine niederschwellige Beratung in der Pandemie gefordert hatte, unterstützt. Der Stadtrat hatte bereits reagiert und per 15. Februar in der AHV-Zweigstelle eine Corona-Beratungsstelle in Betrieb genommen. Daniel Kehl, Fraktionspräsident von SP/Juso/PFG, sagt, die Interpellanten seien mit der Antwort und dem vom Stadtrat geschaffenen Angebot zufrieden. Er wünscht vor diesem Hintergrund keine Diskussion.

16:02 Uhr

Stadtparlamentspräsidentin Alexandra Akeret eröffnet die Sitzung. Und zwar in Gebärdensprache. Der Stadtrat hat nämlich entschieden, für städtische Anlässe Gebärdendolmetscher einzusetzen. Das gilt auch für Stadtparlamentssitzungen. Auf Anfrage wird eine Übersetzung angeboten. Akeret dankt dem Stadtrat von Herzen für diese Dienstleistung. «Wie schön und wichtig, dass die Stadt St.Gallen diesen Schritt macht.»

15:51 Uhr

Die Sitzreihen füllen sich langsam, in wenigen Minuten geht's los.

15:40 Uhr

Die Interpellanten dürften mit der stadträtlichen Antwort zum Durchgangsverkehr im Tal der Demut nicht einverstanden sein. Bild: Tobias Garcia (16. Februar 2021)

Weiter diskutiert werden heute Nachmittag die Antworten des Stadtrats auf nicht weniger als zehn Interpellationen. Dabei sind die Themen wie üblich sehr breit gestreut.

Sie reichen von SVP-Kritik am WWF-Lauf und an Parkiergebühren über begrünte Dächer und zu viel Pendlerverkehr im Tal der Demut bis hin zu 5G, die Hausaufgabenhilfe und Fragen zum Photovoltaikausbau in der Stadt.

15:37 Uhr

Der Bohrplatz der Geothermie im Sittertobel. Bild: Urs Bucher (29. April 2014)

Ausserdem beschäftigt sich das Parlament mit einem Postulatsbericht, der Fragen zum Verhältnis von Kesb, Beistandschaft und Sozialamt der Stadt beantwortet. Zwei weitere Postulate harren der Überweisung: Im einen geht's um die Zukunft des Geothermie-Bohrlochs im Sittertobel, im anderen um das Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak). Der Stadtrat ist bereit, zu beiden Themen einen Bericht erstellen zu lassen und empfiehlt daher dem Parlament die Überweisung beider Vorstösse.

15:30 Uhr

Auf dem Dach des für die Betreuung umgenutzten Schulhauses Rotmonten wurde eine Solaranlage installiert. Unter anderem deshalb fällt die Schlussrechnung nun höher aus als vom Stadtparlament ursprünglich bewilligt – heute entscheidet das Parlament über den Zusatzkredit. Bild: Urs Bucher (17. Juni 2019)

Herzlich willkommen aus der Olma-Halle 2.1. In Kürze beginnt hier die zweite Sitzung des St.Galler Stadtparlaments in der neuen Legislatur. Behandelt werden insgesamt 17 der 21 traktandierten Geschäfte. Gestartet wird mit der Diskussion einer dringlich erklärten Corona-Interpellation. Dann folgen drei kleinerer Sachgeschäfte: Abgabe von Bauland auf Guggeien-Höchst, Sanierung Kindergarten Kesselhaldenstrasse 64 und ein Zusatzkredit für eine Solaranlage aufs Dach des alten, für die Betreuung umgenutzten Schulhauses Rotmonten.