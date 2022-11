Wie kann das sinkende Kornhaus in Rorschach gerettet werden?

Livestream Stadtapéro in Rorschach: Stadtpräsident bringt Licht in die Zukunft vom Kornhaus und die Entwicklung vom Seeufer Ost Der Stadtrat lädt die Rorschacherinnen und Rorschacher ein, sich über die neuesten Entwicklung der Stadt orientieren zu lassen. Am Dienstagabend können sie dies um 19.30 Uhr nicht nur vor Ort im Stadthofsaal, sondern auch online tun, denn der Stadtapéro wird per Livestream übertragen. Der Link dazu ist auf www.rorschach.ch zu finden. Rudolf Hirtl 21.11.2022, 19.35 Uhr

Das über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte Kornhaus ist Thema am Stadtapéro vom Dienstagabend. Bild: Rudolf Hirtl

Am Dienstag, 22. November, findet im Stadthofsaal um 19.30 Uhr ein Stadtapéro statt. Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths informiert im Namen des Stadtrates über aktuelle Themen. Zum Beispiel über die Entwicklung Seeufer Ost. Bereits im städtischen Mitteilungsblatt berichtete der Stadtrat über die Entwicklung des Seeufers östlich des Würth-Areals. Es gibt dazu eine Studie von Staufer & Hasler Architekten, die der Stadtrat in der Zwischenzeit – auch aufgrund geänderter Rahmenbedingungen – kritisch beurteilt. Eine von 128 Personen unterzeichnete Petition verlangt eine öffentliche Diskussion zu diesem Thema. Der Stadtpräsident präsentiert am Stadtapéro die Haltung des Stadtrates und stellt das geplante Vorgehen vor.

Kornhaus neigt sich langsam in den Bodensee

Nach vertieften Untersuchungen zum Baugrund, zur Statik und zur Bauphysik liegen nun alle notwendigen Rahmenbedingungen vor, um über die Zukunft des Kornhauses zu diskutieren. Der Stadtrat möchte diesen Prozess mit einem öffentlichen Workshop am Samstagmorgen, 21. Januar 2023, starten. Am Stadtapéro vom Dienstag zeigt der Stadtpräsident die Rahmenbedingungen auf und erläutert, wie sich der Stadtrat die Mitwirkung der Bevölkerung vorstellt.

Die Kreditvorlage für Hafenplatz und Hafengebäude gelangt am 12. März 2023 an die Urne. Im Vorfeld der Abstimmung ist dazu im Februar 2023 ein separater Stadtapéro vorgesehen. Röbi Raths wird trotzdem kurz auf das Bauvorhaben eingehen und den Kontext zum Kornhaus erklären. Im Anschluss an den offiziellen Teil sind die Teilnehmenden herzlich zum traditionellen Apéro und zum ungezwungenen Austausch eingeladen.

Wer nicht in den Stadthofsaal kommen kann, den Stadtapéro auch in einem Livestream mitverfolgen. Der Link dazu wird unter www.rorschach.ch auf der Startseite aufgeschaltet.