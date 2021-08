Livemusik am letzten Ferientag auf dem Wittenbacher Zentrumsplatz

Jugend-Open-Air Wittenbach Livemusik am letzten Ferientag: Auf dem Zentrumsplatz in Wittenbach treten neun Künstlerinnen und Künstler auf Beim Jugend-Open-Air sammeln Jugendliche erste Bühnenerfahrungen. Für viele ist es der Abschluss von abwechslungsreichen Sommerferien. Renato Schatz 12.08.2021, 17.00 Uhr

Jeweils zum Abschluss der Sommerferien nehmen Jugendliche die Bühne auf dem Zentrumsplatz ein. Bild: PD

Am Freitagabend findet auf dem Zentrumsplatz in Wittenbach das Jugend-Open-Air statt. Die Schule für Musik und die offene Jugendarbeit führen den Anlass zum insgesamt 13. Mal durch.

2008, bei der ersten Austragung, war ursprünglich nur eine Cocktailbar geplant. Die Schule für Musik schlug daraufhin vor, Jugendliche auftreten zu lassen. Das Konzept hat bis heute Bestand. Zwischen 18 und 23 Uhr treten auf der Bühne mehrere Musikerinnen und Musiker auf. Auch eine Tanzgruppe gehört in diesem Jahr dem Line-up an.

«Mit Lichttechnik und Lampenfieber»

Jeremias Frei ist Leiter der offenen Jugendarbeit in Wittenbach. Er sagt: «Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, vor Publikum aufzutreten – mit professioneller Sound- und Lichttechnik sowie Lampenfieber.» Die Jugendlichen üben das ganze Jahr über für den Auftritt und werden dabei begleitet. Einige von ihnen konnten das Jugend-Open-Air als Sprungbrett nutzen. Frei erzählt von Jazzinating, die später unter anderem am BBC Open in Gossau aufgetreten sind. Ein anderer sei inzwischen ein lokal bekannter Rapper. Dieses Jahr stehen neun Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne.

«Bis zu 350 Zuschauerinnen und Zuschauer sind in den letzten Jahren jeweils gekommen», sagt Frei, der Freitagabend einen ähnlichen Andrang erwartet. Sicher ist: Mehr als 500 Menschen dürfen nicht in den abgesperrten Bereich, am Eingang wird gezählt. Ein Ticket ist indes genauso wenig nötig wie ein Covid-Zertifikat, Registration oder Maske. Der Eintritt ist gratis. Für Verpflegung sorgt der Cocktailstand der Jugendlichen. Auch die Wittenbacher Pizzeria Arrabiata sowie Spar mit einem Grillstand sind vor Ort und verkaufen Essen und Getränke.

Schatzsuche und Lasertag

Das Jugend-Open-Air in Wittenbach ist traditionell der Abschluss des Ferienspass-Angebots der Gemeinden Wittenbach, Muolen und Häggenschwil. Während der letzten drei Ferienwochen konnten Jugendliche verschiedenste Kurse besuchen. Die Verantwortlichen haben ein vielfältiges Angebot zusammengestellt. Es reicht vom Bauen einer Waldhütte, über eine Schatzsuche bis hin zu Lasertag-Abenden. Frei war selbst als Kursleiter aktiv, hat beispielsweise einen DJ-Workshop im Jugendtreff in Wittenbach geleitet.

Jeremias Frei hat im vergangenen Jahr am DJ-Pult für Stimmung gesorgt. Bild: PD

Das Angebot wurde rege genutzt. Die Gemeindeverwaltung Wittenbach schrieb am 22. Juni, dass einige Kurse «massiv überbucht» waren. Über 1100 Buchungen seien eingegangen, was «so viele wie noch nie» seien.

Das Jugend-Open-Air ist nun der Schlusspunkt des Ferienspass-Angebots und auch der Sommerferien. Um kurz nach Mitternacht soll die Bühne schon abgebaut und im Lastwagen verstaut sein. Am Montag geht dann die Schule wieder los. Die Schülerinnen und Schüler werden mehr im Rucksack haben als Bücher und Schreibzeug. Auch die eine oder andere schöne Erinnerung.