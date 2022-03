Stadtparlament St.Gallen tagt im Waaghaus

15:51 Uhr

Willkommen zum Liveticker aus dem St.Galler Stadtparlament. Zum ersten Mal nach zwei Jahren tagt das Parlament wieder am angestammten Ort: im Waaghaus. Die letzte Sitzung hier fand im Februar 2020 statt. Dann kam Corona, das Parlament sagte eine Sitzung im Lockdown ab, tagte ab April 2020 in der Sporthalle Kreuzbleiche und ab August 2020 in den Olma-Hallen. Dort war Platz zum Abstand-halten, und: Es gab zwei Kaffeemaschinen im grosszügigen Foyer. Auf diese will das Parlament künftig nicht mehr verzichten, Parlamentspräsident Jürg Brunner hatte versprochen, eine Kaffeemaschine besorgen zu lassen. Diese glänzt leider bisher mit Abwesenheit.