Regionalsport Nach Aufhebung der Coronamassnahmen: Ostschweizer Sportfans haben wieder Lust auf Live-Sport in der Region 540 Personen verfolgen das Eishockeyspiel in der Abstiegsrunde der 1. Liga zwischen dem SC Rheintal und Prättigau-Herrschaft. Der olympische Final in Peking ist mit 1288 Zuschauern nur gut doppelt so gut besucht wie die Partie in Widnau. Einen Zuschauerboom erlebten auch andere Sportverein in der Region. Daniel Good Jetzt kommentieren 23.02.2022, 17.00 Uhr

Matchtag in Widnau Bild: Remo Zollinger

Mitte der vergangenen Woche hat der Bundesrat die im Zug der Coronapandemie erhobenen Zwangsmassnahmen weitgehend aufgehoben. Auch die Ostschweizer Sportfans freut's. Sie haben wieder Lust auf Live-Sport und strömten so zahlreich wie schon lange nicht mehr zu den Partien der regionalen Klubs.

St.Otmar spielte gegen den Tabellenletzten Chênois aus dem Kanton Genf. Fast 1000 Personen fanden sich in der St.Galler Kreuzbleiche ein, um die NLA-Partie im Männerhandball vor Ort zu verfolgen. Als noch das «Corona-Regime» in Kraft war, waren in der Regel weniger als 500 Zuschauerinnen und Zuschauer an den Meisterschaftsspielen St.Otmars.

Beinahe «olympische» Verhältnisse im Rheintal

Der Eishockeyklub SC Rheintal hat eine treue Anhängerschaft. Aber auch diese erschien bis am vergangenen Wochenende nicht mehr so zahlreich wie ehedem. Etwa 200 Unentwegte fanden sich während der Pandemie noch in der Widnauer Sporthalle Aegeten ein. Am vergangenen Wochenende war es aber fast das Dreifache. Und nur gut die Hälfte weniger als beim Olympiafinal zwischen Finnland und der Auswahl des Russischen Olympischen Komitees.

Die NLA-Volleyballspielerin Jeanina Wirz Bild: PD

In Wattwil trugen am Samstag die Frauen von Volley Toggenburg gegen das Team aus dem Val de Travers die zweite Partie im Kampf um den Verbleib in der NLA aus. «Es kamen auf jeden Fall deutlich mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als vor den Lockerungsmassnahmen. Beide Tribünen waren voll, und auch die Stehplätze waren besetzt. Das hatte sicher mit den neuen Regelungen wegen Corona zu tun. Uns kommt diese Unterstützung sehr entgegen», sagt Toggenburgs Mittelblockerin Jeanina Wirz. Die Anhänger mussten ihr Kommen nicht bereuen. Toggenburg gewann 3:1 und benötigt noch einen Sieg, um weiter in der NLA zu spielen.

SC und LC Brühl mit Heimspielen

Zürcher sind ihren Sportklubs nicht so treu wie Ostschweizer. Im Juchhof waren am Samstag immerhin 150 Zuschauer zugegen, als die Fussballmannschaft YF Juventus dem SC Brühl 1:5 unterlag. Nun dürfen sich die St.Galler in der Promotion League aber auf eine grosse Kulisse freuen. Am Samstag spielen sie daheim im Paul-Grüninger-Stadion um 16 Uhr gegen Cham. Der Wetterbericht ist gut. Relativ kalt zwar, aber sonnig.

Das Paul-Grüninger-Stadion im Osten St.Gallens Bild: Benjamin Manser

Wieder im Einsatz nach einer kurzen Pause stehen am Samstag um 17.30 Uhr auch die Handballerinnen des LC Brühl, die zum Auftakt der Finalrunde in der Kreuzbleichehalle Yellow Winterthur empfangen. Auch der Rekordmeister wird grösseren Publikumszuspruch erhalten als auch schon in dieser Saison.

