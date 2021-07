Littering mit Hygienemasken: Frau aus Wittenbach sammelt sie auf

Littering Sie liest Tausende Hygienemasken zusammen, Luftballons oder auch mal ein totes Tier: Die Aufräumerin von Wittenbach Vreni Messmer aus Wittenbach hat innert eines Jahres rund 2100 Hygienemasken aufgelesen und entsorgt. Die 72-Jährige sammelt seit über 20 Jahren Abfall auf – aber nicht alles. Marlen Hämmerli 08.07.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die 72-jährige Vreni Messmer liest seit 23 Jahren Güsel auf, neuerdings auch Hygienemasken. Bild: Ralph Ribi

Liegt eine Hygienemaske am Boden, gehen die allermeisten Leute an ihr vorbei. Nicht so Vreni Messmer. Sie liest die «Schnudderfänger», wie sie die Masken nennt, auf. Und zählt sie. Innert eines Jahres hat sie so 2139 Gesichtsmasken eingesammelt und entsorgt.

Eigentlich sammelt sie nur recycelbare Dinge auf: Glas, Alu, PET. «Sonst zahle ich ja für die Entsorgung von fremdem Abfall.» Aber Masken, «die brauchen wenig Platz». So wie bei den Hygienemasken macht die 72-Jährige bei vielen Dingen eine Ausnahme. Zigarettenstummel hat sie schon aufgesammelt, einen toten Marder oder auch 37 Luftballons vom Bundesverwaltungsgericht. Aber der Reihe nach.

In zwölf Jahren eine Tonne Alu

Seit 42 Jahren lebt Messmer in Wittenbach. Seit etwa 23 Jahren sammelt sie Güsel und neuerdings auch Hygienemasken. Angefangen hat sie mit Getränkebüchsen. Für diese gab es eine kurze Zeit lang spezielle Rückgabeautomaten. Wer eine Dose einwarf, nahm an einem Gewinnspiel teil. Mit etwas Glück gewann man einen kleinen Preis, mit viel Glück 500 Franken. Natürlich hoffte Messmer auf den Jackpot. «Leider hat es nie geklappt.» Nur Trostpreise spuckte die Maschine aus, einen Pin etwa oder eine faltbare Einkaufstasche.

Die Rückgabeautomaten gibt es heute nicht mehr. Geblieben ist Messmers Aufräumwille. Über zwölf Jahre hat sie 70'000 Dosen aufgesammelt. Oder in anderen Worten eine Tonne Alu.

Verfolgungsjagd mit Putzmaschine

Hat sie gerade Zeit, wartet auf den Bus oder Zug, kann die Pensionärin gar nicht anders, als aufzulesen, was da liegt. Und da liegt immer etwas. Die meisten Leute sehen den Abfall gar nicht mehr, blenden ihn automatisch aus. Nicht so Messmer. Ihr fällt jede Büchse, jedes Säckli sofort auf. Routiniert nimmt sie dann einen Sack aus ihrer Handtasche – «die Verpackung von Zeitschriften eignet sich gut» – stülpt ihn über die Hand und liest den Kehricht auf.

Warum sie das tut? «Der Umwelt zuliebe und zum Zeitvertreib.» So sammelt die gebürtige Thurgauerin oft die metallenen Besenborsten auf, die Putzmaschinen verlieren. Manchmal, wenn sie eine dieser Maschinen sieht, spaziert sie hinterher und sammelt die länglichen Borsten auf, kaum hat die Maschine sie verloren. «Zum Schutz der Tiere.»

Aus demselben Grund hat sie vor rund zehn Jahren täglich die Wiese vor der Obstgarten-Siedlung durchkämmt, in der sie wohnt. In kurzer Zeit las sie rund sechs Kilo Hundedreck auf. Das Gras wird Kühen als Heu zum Fressen gegeben. Hundekot kann den Tieren aber schaden.

Welche Folgen haben Hygienemasken in der Umwelt? Eine Ente, der eine Hygienemaske um den Hals hängt. Oder eine Möwe, die sich so stark in einer Maske verheddert hat, dass sie nicht mehr laufen kann. Mit solchen und weiteren Bildern machen Natur- und Tierschutzorganisationen auf die möglichen Folgen herumliegender Masken aufmerksam. Auch die Meeresschutzorganisation Oceans Asia hat bereits wenige Monate nach dem Beginn der Pandemie festgestellt: An den Stränden werden immer mehr Masken angespült. Diese bestehen aus Kunststoff, der sich zersetzt. Wie andere Plastikprodukte zerfallen die Masken über die Jahrzehnte zu Mikroplastik. Mikroplastikartikel reichern sich mit Schadstoffen an. Meereslebewesen können die Partikel zudem mit Nahrung verwechseln und sie schlucken. (mha)

Vreni Messmer ist auf einem Bauernhof in der Thurgauer Gemeinde Kemmental aufgewachsen. Schon als Kind las sie gerne Bücher. Doch das war tagsüber nicht gerne gesehen. Lesen galt als unnütz, und während die Sonne schien, sollten sich die Kinder gefälligst nützlich machen. Also hatte Vreni Messmer immer eine Lismetarbeit parat für den Fall, dass der Vater kam. Noch heute besitzt die 72-Jährige viele Bücher. Doch altersbedingt fällt es ihr schwer, sich länger zu konzentrieren. «Die Geschichten fesseln mich nicht mehr.»

300 Zigis am Hauptbahnhof und ein toter Marder in Wittenbach

Vreni Messmer ist nicht nur in Wittenbach unterwegs, sondern auch in St.Gallen. Dort las sie am Hauptbahnhof mal gegen 300 Zigarettenstummel auf. In St.Fiden entdeckte sie einen türkisfarbenen Klumpen und hielt ihn erst für ein Plastiktier von einem Kind. Es waren 37 zusammengebundene Luftballons vom Bundesverwaltungsgericht. Das Gericht hatte am Samstag zuvor einen Tag der offenen Tür durchgeführt. Da war wohl versehentlich ein ganzer Bund in die Luft gegangen – wortwörtlich.

Am Ostersonntag fand Messmer an der St.Gallerstrasse in Wittenbach einen toten Marder. Unter der Woche ruft sie in solchen Fällen bei der Gemeinde an, die den Kadaver dann sofort entsorgen lässt. Aber an einem Feiertag? «Der konnte da ja nicht bis Dienstag liegen bleiben», sagt Messmer. Also packte sie ihn in mehrere Plastiksäcke und brachte ihn selbst zur Tierkörpersammelstelle in St.Gallen.

Um sie nicht zu berühren, benutzt Vreni Messmer eine Plastikgabel oder auch mal einen Ast, um die benutzten Gesichtsmasken aufzusammeln. Bild: Ralph Ribi

Vor den Hygienemasken schreckt sie ebenso wenig zurück wie vor toten Tieren. Viele Leute «gruusen» sich vor den «Schnudderfängern». Vreni Messmer verfährt mit ihnen wie mit allem Güsel, denn auch sie seien eine Gefahr für die Umwelt. Und hat sie kein Säckli als Handschutz dabei, gabelt sie sie mit einer Plastikgabel oder einem Ast auf.