Littering «Im Galopp durch die Kinderstube»: Ärger um McDonald's-Abfälle beim St.Galler Breitfeld Diego Tisato kann nicht verstehen, dass Kundinnen und Kunden des McDrive an der Bildstrasse St.Gallen ihre Abfälle achtlos wegwerfen. Speziell schlimm sei die Situation an den Wochenenden. Eine Patentlösung haben allerdings weder er noch McDonald's. Und auch die Stadt und die Polizei können kaum viel mehr tun, als an die Menschen zu appellieren. Daniel Walt 15.03.2021, 12.00 Uhr

So sieht es insbesondere an Wochenenden im Gebiet Gründenmoos/Breitfeld teilweise aus: Fastfood-Abfälle von McDonald's-Gängern. Bild: pd

Praktisch täglich fährt der Abtwiler Diego Tisato mit dem Velo zur Arbeit. Er kommt dabei am St.Galler Naherholungsgebiet Gründenmoos beziehungsweise am Breitfeld vorbei. Und was er da jeweils sieht, ärgert ihn masslos:

«Die Abfallsünder holen ihr Essen beim McDonald's an der Bildstrasse mit dem Auto ab, fahren um die Ecke zum Gründenmoos und werfen die Abfälle einfach aus dem Fenster. 300 Meter nach dem McDonald’s bei der Autobahneinfahrt sieht es gleich aus.»

Speziell schlimm sei die Situation an den Wochenenden, so der 55-Jährige. Natürlich, teilweise sind die Kübel beim Gründenmoos respektive dem Breitfeld irgendwann voll, einige Abfalleimer mehr könnten zu einer gewissen Entspannung führen – allerdings nicht im grossen Stil, vermutet Tisato. Das Problem sei nämlich ein Grundsätzliches: «Die Verursacher sind wohl im Galopp durch die Kinderstube geritten und ohne Manieren aufgewachsen. Mich ärgert die Gleichgültigkeit dieser Personen, und man sollte sie zur Rechenschaft ziehen!»

Bild: pd

«Viel können die Patrouillen nicht machen»

Diego Tisato hat sich nach eigenem Bekunden mit Polizisten über das McDonald's-Littering am Westende der Stadt St.Gallen unterhalten. «Viel können die Patrouillen nicht machen. Wenn sie vor Ort sind, reissen sich die Leute zusammen, und ertappte Sünder zeigen sich einsichtig. Aber sobald die Polizei wieder weg ist, geht das Ganze weiter», so der Abtwiler. Für vermehrte zivile Patrouillenfahrten wegen des Litterings fehlen der Polizei laut Tisato die Ressourcen.

Diego Tisato. Bild: pd

Fastfood-Gigant McDonald's trägt in Diego Tisatos Augen eine gewisse Mitverantwortung für die Zustände rund um seine Restaurants. Bilder wie jene aus dem Umfeld der St.Galler Filiale würden nämlich ein schlechtes Licht auf das Unternehmen werfen, sagt der 55-Jährige, der selber alle paar Monate mal gerne in einen Burger von McDonald's beisst. Vor allem in der Pflicht sieht Diego Tisato aber jeden einzelnen Gast von McDonald's:

«Es liegt an der Erziehung beziehungsweise am gesunden Menschenverstand. Die Leute sollen ihren Abfall doch einfach korrekt entsorgen!»

Leute werfen Abfälle aus dem Autofenster hinaus

Werner Kühne ist stellvertretender Strasseninspektor der Stadt St.Gallen. «Mit ein klein wenig Anstand und guter Kinderstube wirft man keine Abfälle irgendwohin», sagt auch er. Die Verhältnisse rund um den McDonald's an der Bildstrasse sind ihm bekannt. Erst gerade kürzlich, nach einem schönen Wochenende und besonders vielen Fastfood-Abfällen im Naherholungsgebiet, suchte die Stadt den Kontakt zum Unternehmen mit Sitz im waadtländischen Crissier.

Werner Kühne, stv. Strasseninspektor der Stadt St.Gallen. Bild: pd

Gemäss Kühne ist McDonald's verpflichtet, täglich eine kleine Abfallsammel-Tour rund ums Restaurant an der Bildstrasse zu machen. Einmal pro Woche führt diese bis ins Gründenmoos und zum Breitfeld. Das sei seinerzeit eine Auflage für die Bewilligung des Betriebs gewesen. «McDonald's kommt ihr grundsätzlich nach», so Kühne. Die Stadt ihrerseits klärt derzeit ab, ob man im Naherholungsgebiet mehr Abfallkübel hinstellen soll. Der stellvertretende Strasseninspektor ruft aber Folgendes in Erinnerung:

«Das kann dazu führen, dass mehr Leute ihren Hauskehricht dort entsorgen. Wir sind etwas in der Zwickmühle.»

Ganz grundsätzlich hält Werner Kühne fest, dass grosse McDonald's-Papiersäcke gar nicht in die Abfallkübel beim Gründenmoos passen. «Wenn die Leute sie dann auf den Boden neben einem Kübel stellen, ist das für uns grundsätzlich in Ordnung. Wobei natürlich die Gefahr besteht, dass Wildtiere die Säcke dann aufreissen.» Es gibt laut dem stellvertretenden Strasseninspektor aber definitiv zu viele Menschen, die ihre Abfälle achtlos einfach irgendwohin werfen: an den Strassenrand, auf Trottoirs, auf Wiesen. Und dies teils sogar aus dem fahrenden Auto hinaus.

Bild: pd

McDonald's: «Nehmen das Problem ernst»

Was sagt McDonald's Schweiz zum Ärger um die Fastfood-Abfälle im Naherholungsgebiet Gründenmoos/Breitfeld? Nach Rücksprache mit dem Lizenznehmer, der für den Betrieb der Filiale an der Bildstrasse verantwortlich ist, schreibt das Unternehmen:

«Durch die geschlossenen Restaurants und die verordnete Schliessung der Parkplätze beim Restaurant essen die Gäste aktuell vermehrt unterwegs oder an öffentlichen Plätzen. Wir versuchen, sie regelmässig zu sensibilisieren, wie der Abfall richtig entsorgt werden sollte, und stehen auch deshalb im regelmässigen Austausch mit den lokalen Behörden.»

Im vergangenen Jahr habe der Betreiber des McDonald's an der Bildstrasse zweimal Reklamationen aus der Nachbarschaft bezüglich herumliegender Abfälle erhalten, schreibt die Medienstelle weiter. «Er hat – wie immer – das Gespräch gesucht und versucht, die Situation zu lösen.»

McDonald's nimmt das Littering-Problem nach eigenem Bekunden ernst. So beteiligt sich der Fastfood-Riese beispielsweise jährlich am Clean-up-Day. Das Unternehmen kämpft zudem landesweit mit einem Fünf-Punkte-Programm gegen herumliegenden Abfall, wie es schreibt:

Die Restaurants stellen freiwillig zusätzliche Abfalleimer. McDonald's bietet seine Mitarbeitenden täglich für Aufräumtouren rund um die Lokale auf. Im letzten Jahr seien dafür rund 70'000 Arbeitsstunden investiert worden. Die Gäste erhalten Informationen zum Thema Littering. McDonald's kooperiert mit Behörden und Organisationen. Das Unternehmen ist bestrebt, Verpackungsmaterial zu reduzieren.

«Wir sind überzeugt, dass unser Engagement zu mehr sauberen Strassen beiträgt und dass es gesehen wird», hält McDonald's Schweiz weiter fest.

Reklamation auch bei der Stadtpolizei eingegangen

Dionys Widmer, Sprecher Stadtpolizei St.Gallen. Bild: pd

Auch bei der St.Galler Stadtpolizei ist Littering ein Dauerthema. Bezüglich McDonald's-Abfällen im Bereich Gründenmoos/Breitfeld ging just vergangene Woche eine Reklamation ein, wie Sprecher Dionys Widmer auf Anfrage erklärt. «Wir haben mit dem Bürger gesprochen, und unser Quartierpolizist wird ein Auge auf die Situation haben», so Widmer.

Die Stadtpolizei behalte sich vor, ihre Patrouillentätigkeit im fraglichen Gebiet zu verstärken, sagt der Polizeisprecher weiter. «Dies vor allem dann, wenn man genauer eingrenzen kann, an welchen Tagen beziehungsweise zu welchen Tageszeiten das Problem gehäuft auftritt. Dann können wir viel gezielter kontrollieren.»