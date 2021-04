Littering «Das ist der Dank, dass wir gratis Feuerstellen bereitstellen»: Empörung über Abfallberge und Zerstörung nach Party am St.Galler Freudenberg Am Samstagabend wurde an der Feuerstelle auf dem St.Galler Freudenberg wild und illegal gefeiert. Ein Landwirt spricht von 100 Personen, die dort gefestet und gewütet hätten. Da sein Weidezaun zerstört wurde, erstattete er Anzeige gegen Unbekannt. Immer wieder werde dort gefestet – aber diesmal sei es wirklich heftig gewesen. Julia Nehmiz 26.04.2021, 15.51 Uhr

Am Sonntagmorgen zeigte sich das Ausmass der nächtlichen Feierei: Die Wiese auf dem Freudenberg ist übersät mit Dosen, Flaschen und Abfall. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Elf Säcke voller Abfall wurden am Sonntagmittag gesammelt und entsorgt. Elf grosse Säcke. Die Bilder, die eine Spaziergängerin am Sonntagmorgen an die Tagblatt-Redaktion schickte, zeigen eine komplett vermüllte Wiese. «Unglaublich. So etwas kann ich einfach nicht verstehen», sagt sie. Auch andere Personen seien entsetzt gewesen, erklärt die Frau. «Die ganze Wiese war voll mit Bierbüchsen und Wodkaflaschen.»

Die Wiesen hat der St.Galler Landwirt Jakob Gahler gepachtet. Seit 30 Jahren weiden dort seine Rinder. Noch sind sie nicht auf der Weide, der Elektrozaun steht zwar, ist aber noch nicht unter Strom. Das wird Gahler jetzt ändern. Denn: Unbekannte haben am Samstagabend 15 Zaunpfähle und ein Stromkabel rausgerissen. Die Holzpfähle wurden in der Feuerstelle verbrannt. Gahler hat am Sonntag Anzeige erstattet. An der Feuerstelle werde öfter gefestet, sagt er. Praktisch jedes Wochenende müsse er auf seinen Wiesen aufräumen. «Aber jetzt war es richtig schlimm.»

Unbekannte rissen an der angrenzenden Weide auf dem Freudenberg 15 Zaunpfähle aus und verfeuerten sie auf der Wiese. Der Landwirt vermutet, HSG-Studenten hätten gefestet. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Sonntag rief er die Polizei, um Anzeige zu erstatten. «Vielleicht hätte ich am Samstagabend die Autonummern aufschreiben sollen», sagt Landwirt Gahler. Aber er wolle nicht immer den Aufpasser spielen müssen. Die Polizei rief er am Sonntag, als er das Ausmass der Zerstörung sah. Gahler erzählt, am Samstagabend hätten am Freudenberg mehr als 100 Personen gefeiert. Junge Leute seien es gewesen, Gahler vermutet Studenten der HSG. Viele hätten sich mit Taxis hochchauffieren lassen. Andere seien in Privatautos mit Zürcher Nummernschildern vorgefahren.

Eine Spaziergängerin äussert eine ähnliche Vermutung. Sie berichtet, dass bereits am frühen Samstagabend etliches Fussvolk zum Freudenberg unterwegs war. 15, 20 Leute seien ihr begegnet, sie seien aufgestylt den Berg hochgekraxelt, alle hätten hochdeutsch gesprochen. «Man merkte, dass sie es nicht läss fanden, bergauf gehen zu müssen.» Auch sie vermutet, dass das Studentinnen und Studenten der HSG waren.

Jakob Gahler sagt:

«Ich begreife die Jungen auch ein bisschen, dass sie ein Fest feiern. Das hätten wir früher vielleicht auch gemacht. Aber man kann hinterher doch aufräumen.»

Es sei wahrscheinlich eine unorganisierte Party gewesen, vermutet er. Und niemand hatte Abfallsäcke dabei.

Party mit 100 Personen

Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, bestätigt den Vorfall. Es sei Anzeige erstattet worden, da bei der Grillstelle Freudenberg rund 100 Personen eine Party gefeiert hätten, bei der es zu Sachbeschädigungen gekommen sei. Und es sei viel Abfall liegengelassen worden. Krüsi sagt:

«Wir haben noch keine Hinweise auf die Täterschaft.»

Zur Vermutung des Landwirts, dass es sich um Studenten gehandelt habe, mag er sich nicht äussern. Bei der Kantonspolizei seien am Samstag keine Beschwerden oder Meldungen über die illegale Party eingegangen, sagt er. «Wenn man sieht, dass etwas Unrechtmässiges geschieht, sollte man die Polizei rufen.» Dann könnten Beamtinnen und Beamte eingreifen.

Stadtpolizei kümmerte sich um den Abfall

Roman Kohler, Leiter Fachstelle Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Auch die Stadtpolizei St.Gallen wurde am Samstag nicht gerufen. «Wir hatten keine Kenntnis von einer mutmasslichen Party am Freudenberg», sagt Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei. Sonst wäre man selbstverständlich vor Ort gegangen.

Die Stadtpolizei sei am Sonntag auf den vielen Abfall aufmerksam gemacht worden. Eine Polizeipatrouille stellte vor Ort eine grosse Menge Kehricht fest, der grossflächig verteilt war. «Wir haben veranlasst, dass der Abfall schnell weggeräumt wird», sagt Kohler. In den letzten Jahren sei es gemäss Roman Kohler am Freudenberg nie zu Littering und Sachbeschädigungen in diesem Ausmass gekommen.

Es komme regelmässig vor

Urban Hettich, Leiter Forstdienste Ortsbürgergemeinde Bild: Ralph Ribi

Die Wiesen und der Wald am Freudenberg gehören der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Urban Hettich, Leiter Forst und Liegenschaften, war am Montagvormittag noch nicht über die Verschmutzung und Zerstörung bei der Feuerstelle informiert. Er sagt aber, dass das regelmässig vorkomme, seitdem die Leute sich mehr draussen aufhalten. Und: «Seit Corona hat sich das noch verschärft.» Die Ortsbürgergemeinde unterhält 17 Feuerstellen, die sie für die Bürgerinnen und Bürger bereitstellt. Das Thema um vermüllte Feuerstellen sei ein Dauerbrenner, sagt er.

«Als Dank, dass wir gratis Feuerstellen bereitstellen, lassen die Leute ihren Abfall einfach liegen».

Am Samstag wurde auf dem Freudenberg ausgiebig gefeiert. Elf Kehrichtsäcke Abfall wurden am Sonntag eingesammelt. Bild: Katonspolizei St.Gallen

Während andere Feuerstellen unregelmässig kontrolliert werden, lässt die Ortsbürgergemeinde am Freudenberg jede Woche jemanden vorbeischauen. Die Stadt beteilige sich an den Kosten für die Aufräumaktionen. Anwohner Stefan Rohrer räumt dort auf Stundenbasis auf. Er sagt: Vielleicht einmal im Jahr sei die Situation an der Feuerstelle richtig schlimm. Doch was dort jetzt am Wochenende geschah, das habe er noch nie erlebt.

«Das ist Ausnahmezustand.»

An schönen Wochenenden oder nach Schulabschlussfeiern sammle er tags darauf vielleicht drei oder vier Säcke voll Müll ein. Dass da jetzt elf zusammenkamen: «Das ist schon krass.»

Abfallkübel wären ein falsches Signal

Abfallkübel hat die Ortsbürgergemeinde an praktisch keiner Feuerstelle aufgestellt, sagt Urban Hettich: Sonst hätten Besucherinnen und Besucher das Gefühl, sie könnten alles dort lassen und neben dem vollen Kübel deponieren. «Dann wäre die Sauerei noch grösser», sagt Hettich.

«Viele Leute sind sich wohl nicht bewusst, was sie durch Littering anrichten.»

Nicht nur wird der Müll vielleicht durch den Wind weit herum verstreut. Wenn Aludosen in Wiesen landen, können diese vom Mähwerk zerschnitten werden, landen als kleine, scharfkantige Schnipsel in der Silage – und können einer Kuh den Magen aufschlitzen.

Bauer Jakob Gahler und seinen Rindern ist das zum Glück noch nicht widerfahren. Er säubert nach jedem Wochenende seine Weiden. «Da kommen immer viele Flaschen und Hinterlassenschaften zusammen.» Entschädigt wird er für den Aufwand nicht.

«Wir sind auf den gesunden Menschenverstand angewiesen», sagt Urban Hettich von der Ortsbürgergemeinde.

«Es ist doch klar, dass man seinen Abfall wieder mitnimmt.»

Aber am Freudenberg war das am Samstag dem jungen Partyvolk wohl nicht klar.