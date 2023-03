Wortlaut: Ein Schriftstellerpaar über sein Lieben und Schreiben

Literatur St.Galler Schriftstellerpaar tritt an Literaturfestival Wortlaut auf: Laura Vogt und Karsten Redmann über ihr Schreiben, ihre Geldnot und ihre Liebe Es gibt einige prominente Schriftstellerpaare in der Literaturwelt, wie Max Frisch und Ingeborg Bachmann. Auch die Stadt St.Gallen hat eins: Karsten Redmann und Laura Vogt. Am 26. März treten sie am Literaturfestival Wortlaut auf. Melissa Müller Jetzt kommentieren 06.03.2023, 05.00 Uhr

Karsten Redmann und Laura Vogt. Bild: Ralph Ribi

Im Literaturbetrieb finden sich immer wieder schreibende Paare, wie Max Frisch und Ingeborg Bachmann oder die Vorarlberger Michael Köhlmeier und Monika Helfer.

Auch St. Gallen hat ein Schriftstellerpaar: Laura Vogt und Karsten Redmann. Im Erker seiner St.Galler Jugendstilwohnung posieren sie für den Fotografen, vor sich ein Tischchen mit einer Schreibmaschine. «Hier sitzt der Hausgeist, der unsere Bücher schreibt», sagt Redmann, der vor fünf Jahren aus Bremen zugezogen ist. Ein gelber und ein hellblauer Sessel, dazwischen ein rosa Hocker: Hier brüten die beiden über ihren Texten, lesen sich vor, trinken Kaffee oder ein Glas Wein. «Sag mal, woher hast du die schönen Ohrringe?», fragt Redmann und beugt sich zu seiner Freundin vor. «Die habe ich gestern gefunden auf der Strasse. Im Stadtpark neben einer schlafenden Ente.»

Vogt lebt mit ihren beiden Kindern und dem Vater der Kinder in Flawil; die Eltern sind kein Paar mehr. Die 34-Jährige ist gern bei Karsten Redmann, obschon er kaum heizt, um Kosten zu sparen. In seiner Wohnung über dem Volksbad ist es so kühl, dass Gäste mit Wollsocken und Decke versorgt werden. Die Miete ist günstig, aber es hat kein Bad. Zum Duschen müssen sie ins Hallenbad.

Vogt hat bei Redmann ein Schreibatelier – ein luftiger, fast leerer Raum. Hier überarbeitet sie das Manuskript ihres dritten Romans.

Schriftstellerin Laura Vogt in ihrem Schreibatelier beim Volksbad, mit Blick zum Stadtpark. Bild: Ralph Ribi

Am liebsten schreibt sie kurz nach dem Aufstehen, «wenn ich konzentriert, aber noch nicht ‹tätschwach› bin, in einem Zustand zwischen Traum und Wachsein». In diesem Prozess brauche sie absolute Ruhe. Sie verbarrikadiert sich, will niemanden sehen. «Dann darf ich nicht einmal anklopfen», sagt Karsten Redmann. Bei ihm sei es anders: Bevor er schreibe, lese er ein Buch oder höre Radio, um in Stimmung zu kommen. Laura Vogt liest alle seine Texte – und er ihre. «Durch Laura habe ich an Zuversicht und Gestaltungskraft gewonnen. Ich habe mehr Energie», sagt der 49-Jährige. «Jetzt wirst du pathetisch», foppt sie ihn.

An einer Lesung kennen gelernt

An einer Lesung vor sechs Jahren fiel ihm Laura Vogt zum ersten Mal auf. Er sass in einer hinteren Reihe, sie in der dritten. Er sah ihren Hals und Nacken, «da war sofort eine Anziehungskraft». Erst zwei Jahre später traf er sie zufällig wieder an einer Lesung. Diesmal kamen sie ins Gespräch. «Ich merkte sofort, dass man mit Karsten wunderbar über Literatur reden kann», erinnert sie sich. Damals dachte sie: «Toll, ein Autor, der demnächst nach St.Gallen zieht und mit dem ich mich austauschen kann.» Sie hatte gerade ihr Studium in literarischem Schreiben in Biel abgeschlossen. Zurück in der Ostschweiz, fehlte ihr der Austausch mit Schreibenden. Inzwischen sind sie seit vier Jahren ein Paar.

Vogt und Redmann haben einen guten Umgang mit Kritik gefunden, ein Gespür dafür, was das Gegenüber braucht. Etwa in Schreibkrisen und sensiblen Phasen, wenn ein Text noch brüchig ist, noch nicht überzeugt, der Autor oder die Autorin aber trotzdem ein Feedback braucht. «Das kann superemotional sein», sagt Vogt. Dann sage sie zu ihm: «Du, der Text ist mir noch nah. Ich bin nervös, lese ihn das erste Mal vor.» Manchmal will sie aber auch seine knallharte Meinung und fragt: «Hey, ist diese Seite völlig bescheuert?»

Er sucht einen Titel für ihr neues Buch

Gerade hat er zwei Stunden über ihrem Manuskript gebrütet, 260 Seiten: «Ich suche wie ein Trüffelschwein nach einem Titel.» Bei ihrem zweiten Buch, «Was uns betrifft», hat er den Titel geliefert. «Karsten ist mein Titelgeber», sagt Laura Vogt. Ihr drittes Buch, das im Sommer erscheinen soll, handelt von drei ungleichen Frauen, die nach Berlin wollen, aber infolge eines Notfalls in einem Mittelklasse-Wellnesshotel im Rheintal landen und sich neu aufeinander einlassen müssen, etwa auf einem Spaziergang durch das Altstätter Bannriet. Ein Roman über Freundschaft, Polyamorie, Zugehörigkeit und Mutterschaft.

Redmann hat ebenfalls einen Roman vollendetet, 328 Seiten: «80 Seiten davon muss ich noch streichen.» Arbeitstitel: «Andere Leben». Der Hauptprotagonist prüft Bilanzen und hat seine kindliche Neugier verloren. Als in seiner Nachbarwohnung ein Psychoanalytiker einzieht, belauscht er Gespräche mit Patienten. Redmann bringt sich selbst als Romanfigur ins Spiel – als Patient des Psychoanalytikers. «Ich hatte grossen Spass am Schreiben.»

Nun beginnt die schwierige Suche nach einem Verlag, «der Buchmarkt ist knallhart». Um sich über Wasser zu halten, schreibt Redmann Zeitungsartikel, hängt Plakate auf und verteilt Flyer. Zudem organisiert er das Literaturfestival Wortlaut mit, das am 22. März beginnt – ehrenamtlich. «Ich wäre froh, wenn das bezahlt würde von Stadt oder Kanton.»

Fünfliber zum Geburtstag

Früher hatte er einen gut bezahlten Job in einer Hamburger Agentur, heute kann er sich kaum einen Cappuccino leisten. Dabei würde er gern mal im Kaffeehaus auf Wortsuche gehen. Laura Vogt hat ihm ein Säcklein voller Fünfliber geschenkt – für Cappuccini. Auch sie ist sich gewohnt, sparsam zu leben. Trotz dem knappem Budget fühlt sie sich privilegiert, «weil ich machen kann, worauf ich Lust habe – Schreiben».

Den Sommer wird sie am Bodensee verbringen: Sie hat ein Stipendium im Bodmanhaus in Gottlieben gewonnen, sich gegen 80 Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt. Er gönnt es ihr, «wir stehen nicht in Konkurrenz».

Sie geben zusammen Schreibkurse und treten mit einem Textkiosk an Partys und Hochzeiten auf. Dabei entstehen spontan Zeilen wie diese: «Es war eine taghelle Nacht. Sie war so hell, dass man beim besten Willen keinen Schlaf finden konnte. Selbst der Tag schlief nicht. Er sass am Fenster und staunte.»

Da haben sich zwei gefunden, die sich viel zu erzählen haben. Die sich gegenseitig beflügeln, kritisieren, befeuern. Redmann und Vogt besuchen auch mal das Kinok oder eine Lesung, aber am liebsten verkriechen sie sich zu Hause auf ihren pastellfarbenen Sesseln. «Ich brauche die Welt gar nicht so», sagt er. «Literatur ist ein stiller Genuss», fügt sie hinzu.

