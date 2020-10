Lisa und Britta gehen auf Schneckenjagd: In Mörschwil vermietet eine Familie ihre Laufenten an geplagte Gartenbesitzer Seit diesem Jahr vermieten Judith und Ralf Geisser aus Mörschwil ihre sechs Laufenten zur alternativen und ökologischen Schneckenbekämpfung. Drei Wochen bleiben die Tiere jeweils an einem Ort. Geliefert werden sie zusammen mit einem Wasserbecken, einem Pool sowie Futter. Siri Würzer 26.10.2020, 05.00 Uhr

Die indischen Laufenten in ihrem Gehege in Mörschwil. Bild: Siri Würzer (20. Oktober 2020)

Wer einen Garten besitzt, der kennt das Problem: Schnecken, die sich an den frisch eingepflanzten Setzlingen zu schaffen machen. Sobald es draussen wieder zu grünen beginnt, schlüpfen auch die Schnecken aus ihren Eiern und Erdlöchern. Auch in späteren Monaten des Gartenjahres bleiben Blumen, Beeren, Gemüse und vor allem Salatblätter nicht von ihrem Hunger verschont.

Wer eine giftfreie und ökologische Lösung für die Schneckenplage bevorzugt, mietet sich für einige Wochen ein Laufentenpaar, das die Schnecken mit Freuden vertilgt. Eine solche Laufentenvermietung betreibt seit diesem Jahr die Familie Geisser aus Mörschwil. Judith und Ralf Geisser besitzen sechs Laufenten – Lisa, Britta, Ronja, Emil, William und Edi –, die sie in fremden Gärten auf Schneckensuche schicken.

Der Laufentenverleih ist gefragt

Begonnen hat alles damit, als Geissers vor drei Jahren entschieden haben, neben Ziegen und Hühnern auch indische Laufenten zu halten. Sie hatten dies schon länger im Sinn gehabt, da Laufenten «gmögige» Tiere seien. Seit diesem Jahr verliehen sie hin und wieder ein paar ihrer neuen Haustiere an Freunde, bei denen es im Garten von Schnecken wimmelte. Geissers erhielten daraufhin so viele Anfragen, dass sie sich dazu entschieden, ihre Enten auch offiziell zu vermieten. Judith Geisser sagt:

Judith Geisser Bild: Siri Würzer (20. Oktober 2020)

«Zu Beginn der Coronazeit bot sich dazu die Gelegenheit. Der Bau eines Entenstalls wurde unser gemeinsames Projekt.»

Die Entenausleihe sei sinnvoll für Leute, die eine alternative Methode der Schneckenentfernung ausprobieren wollen, ohne sich dabei permanent zu verpflichten. Aber auch für Familien, die sich überlegen, Enten oder ähnliche Tiere zu halten, sei es eine gute Gelegenheit, dies erst einmal zu testen.

Nebst den Schnecken fressen die Tiere auch deren Eier in der Erde. Bild: Siri Würzer (20. Oktober 2020)

Die Tiere finden sich jeweils gut an einem neuen Ort zurecht

Auch wäre die Ausleihe beispielsweise für ein Alters- oder Pflegeheim eine gute Idee, da es unterhaltsam sei, die Laufenten mit ihrer lustigen Gehweise zu beobachten und ihrem Geschnatter zuzuhören, sagt Judith Geisser. Sie verkaufe auch Gutscheine als eine ausgefallene Geschenkidee. Für sie ist wichtig, dass man auch Freude an den Tieren hat, anstatt sie lediglich für die Schneckenbekämpfung bei sich zu halten.

Während drei Wochen bleiben die Laufenten jeweils an einem Ort. Die Tiere fänden sich gut in einem neuen Garten zurecht und sie habe bis jetzt nur positives Feedback erhalten, sagt Judith Geisser.

Normalerweise läuft der Laufentenverleih vom ersten Blühen im Frühling bis Mitte Oktober. Diesen Herbst sei die Nachfrage besonders gross gewesen. Womöglich wegen des relativ warmen Winters Anfang Jahr, sagt Geisser. Durch diesen hätten mehr Schnecken als sonst überlebt und sich früher vermehren können.

Enten fressen fast alles, was sie in der Erde finden können

Aufwendig ist die Pflege der Laufenten nicht. Alles, was sie benötigen, wird direkt mitgeliefert: Ein Wasserbecken, das täglich gewechselt werden muss, ein Pool, in dem sie sich waschen können und Futterkörner. Abends müssen die Tiere in den Stall, damit sie nicht dem Fuchs zum Opfer fallen. Im Gegenzug fressen sie fast alles, was sie in der Erde finden können. An oberster Stelle ihres Speiseplans steht, zum Glück der Gärtner und Gärtnerinnen, die Schnecke. Besonders effizient ist, dass sie auch deren Eier, die in der Erde lagern, fressen und so dafür sorgen, dass der Garten längerfristig schneckenfrei bleibt.

Einer der Ställe, mit dem die Enten an ihren Einsatzort gebracht werden. Bild: Siri Würzer (20. Oktober 2020)

Mit Enteneiern kann auch gekocht werden

Die Laufenten haben ihre Eigenarten. Streicheln könne man sie nicht, sagt Judith Geisser. Sie halten sich lieber unter ihresgleichen auf. Auf Futtertour gehen sie immer zu zweit. Deswegen werden sie auch immer in Zweiergruppen weggegeben. Benachbarte oder wilde Enten in der Nähe könnten die Laufenten im ersten Moment irritieren, sagt Judith Geisser. Dann könne es sein, dass sie sich ständig zurufen. Büxe eine Ente einmal aus, müsse man sich nicht sorgen, dass sie wegläuft, da sie sich nicht von ihren Artgenossen entfernen will.

Auch Laufenten legen Eier. Diese könne man guten Gewissens essen, sagt Geisser. Sie müsse jedoch etwas länger gekocht werden. Auch backen lasse sich damit gut. Die Schale sei dicker als bei Hühnereiern, was einem beim «Eiertütsche» an Ostern einen Vorteil einbringe, sagt Geisser.

Hinweis: www.laufentenverleih.blogspot.com