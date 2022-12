Keine schöne Weihnachten - Tübacher Traditionsfirma ist Pleite

Liquidation Tübacher Kühlmöbelfirma ist Konkurs: 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren ihren Job Die Buob Kühlmöbel AG in Tübach wurde 1946 in Rorschach gegründet. Nun, 76 Jahre später, ist das Unternehmen nur noch Geschichte. Der Konkursrichter des Kreisgerichts Rorschach hat den Konkurs verhängt. Die Gründungsfamilie und Gemeindepräsident Michael Götte kommentieren die aktuelle Entwicklung mit grossem Bedauern. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Der Firmensitz der Buob Kühlmöbel AG in Tübach ist geschlossen, Firmenfahrzeuge stehen unbenutzt davor. Bild: Rudolf Hirtl

Wer die Website von Buob Kühlmöbel AG besucht, bekommt ein rotes Warndreieck mit Ausrufezeichen zu sehen, verknüpft mit der Warnung «Dies ist keine sichere Verbindung». Beim Anruf auf die Firmennummer meldet sich am Telefonbeantworter eine freundliche Frau und verweist drauf, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besetzt sind. Sie empfiehlt, später nochmals anzurufen. Der Hinweis «dauerhaft geschlossen» bei der Onlinesuche lässt allerdings erahnen, auch später wird hier niemand das Telefon abnehmen.

Der Besuch am Firmensitz an der Wiesenstrasse 10 in Tübach schafft Klarheit. An der Eingangstüre prangt ein Zettel vom Konkursamt St.Gallen: «Der Zutritt zu diesen Geschäftsräumen ist für jedermann konkursamtlich verboten», ist darauf zu lesen und mahnend «Widerhandlungen gegen diese Anweisung werden strafrechtlich geahndet».

Traurige Nachricht kurz vor dem Weihnachtsfest

Gemäss Handelsregister des Kantons St.Gallen hat der Konkursrichter des Kreisgerichts Rorschach bereits am 29. November den Konkurs verhängt. Beinahe 30 Frauen und Männer verlieren dadurch wenige Wochen vor dem Weihnachtsfest ihren Arbeitsplatz.

Die Buob Kühlmöbel AG war geschäftlich im Bereich Ladenbau breit aufgestellt. So gehörten Bäckereieinrichtung, Kühlvitrinen, Weinschränke, Theken, Tortenvitrinen, Metzgereieinrichtungen und diverse Kühlmöbel zum Portfolio. Auch aussergewöhnliche Aufträge wurden umgesetzt, so war die Tübacher Firma beispielsweise bei der Generalsanierung des Passagierschiffes MS Säntis involviert und hat das gesamte Interieur verantwortet.

Hardy Buob bedauert die Pleite seiner Ex-Firma. Bild: PD

Gegründet wurde die Buob Kühlmöbel AG allerdings nicht in Tübach, sondern bereits 1946 an der Thurgauerstrasse in Rorschach, von Beat Buob. Sein Sohn, Hardy Buob, der das Unternehmen später übernahm und erfolgreich führte, verkaufte dieses vor 15 Jahren. Die aktuelle Entwicklung bedauert der 80-Jährige sehr. «Es tut sehr weh, das zu sehen», sagt er, betont aber, dass er nichts mehr mit der Firma zu tun hat. «Mit dem Verkauf der Firma habe ich dieses Kapitel vollständig geschlossen, ich hatte keine Funktion mehr bei der Buob Kühlmöbel AG.»

Auch in Hamburg und Berlin tätig

Das Unternehmen sei hauptsächlich auf die Gastronomie ausgerichtet gewesen. Während der Coronapandemie habe ja leider kaum ein Restaurantbesitzer noch irgendetwas investiert, so Hardy Buob. Das sei sicher ausschlaggebend dafür gewesen, dass die Firma in Schieflage geriet. Integriert in das Unternehmen waren eine Spenglerei, eine Schreinerei und eine Schlosserei. Dadurch hätten Aufträge rasch und flexibel erledigt werden können, was eigentlich ein Pluspunkt und einer der Erfolgsfaktoren gewesen sei. Tätig war die Firma hauptsächlich in der ganzen Schweiz, gelegentlich wurden aber auch Aufträge in Deutschland ausgeführt. In Berlin beispielsweise wurden im Hotel Mövenpick die gesamten Kühlbereiche installiert und in Hamburg eine Grossmetzgerei mit den nötigen Kühlmöbeln eingerichtet.

Zur Blütezeit waren 35 Mitarbeiter und Mitarbeiter beschäftigt, zuletzt waren es noch 30. Ob ein Sozialplan für die betroffenen Angestellten besteht, konnte bis zum Redaktionsschluss nicht eruiert werden, der aktuelle Besitzer war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Keinerlei Anzeichen, dass Firma in Schwierigkeiten steckt

Tübachs Gemeindepräsident Michael Götte zeigt sich auf Anfrage geschockt. «Als die weit über die Region hinaus bekannte und erfolgreiche Firma in unsere Gemeinde gekommen ist, waren wir sehr stolz. Die Entwicklung nun bedauern wir ausserordentlich», so der SVP-Kantonsrat. In vielen Fällen erfahre die Gemeinde durch nicht bezahlte Stromrechnungen oder durch Betreibungen, wenn ein Unternehmen in Probleme gerate. In diesem Fall habe es keinerlei derartige Anzeichen gegeben, weshalb der Konkurs für ihn völlig überraschend gekommen sei, so Michael Götte.

Ob viele der 30 Arbeitnehmenden im Dorf gewohnt haben, kann Götte nicht sagen. Zu spüren bekomme eine Gemeinde eine Firmenliquidation in der Regel finanziell, neben fehlenden Steuereinnahmen, erst später. Wenn etwa Arbeitslose ausgesteuert würden und die Sozialgelder bezahlt werden müssen. Michael Götte ist allerdings zuversichtlich, dass die betroffenen Beschäftigten in diesem Fall rasch wieder eine Arbeitsstelle finden werden, zumal Facharbeiterinnen und -arbeiter momentan ausserordentlich gesucht seien, der Arbeitsmarkt diesbezüglich derzeit ja beinahe ausgetrocknet sei.

Mitarbeitende erhalten 70 bis 90 Produzent der Löhne

Laut Cristina Keller vom Konkursamt des Kantons St.Gallen waren zum Zeitpunkt der Insolvenz 25 Frauen und Männer bei der Buob Kühlmöbel AG beschäftigt. Die Löhne seien bis Ende November bezahlt worden, was sehr erfreulich sei. Erfahrungsgemäss würden Löhne bei Konkursen nämlich nicht selten bereits Monate vor der Konkurseröffnung nicht mehr bezahlt. Die Situation der Arbeitnehmenden bleibe aber so kurz vor Weihnachten dennoch schwierig.

Weihnachtsgeld erhalten die betroffenen Frauen und Männer nun zwar nicht, aber Taggeld von der Arbeitslosenkasse. Je nach Familienstand beträgt dieses 70 bis 90 Prozent des bisherigen Monatslohnes. Die Insolvenzentschädigung deckt bei einem zahlungsunfähigen Arbeitgeber offene Lohnforderungen der letzten vier Monate vor der Konkurseröffnung ab, was in diesem Fall aber nicht nötig war. Betroffene Arbeitnehmende können aber beim Konkursamt zusätzlich Forderungen für die Dauer der Kündigungsfrist geltend machen. Heisst: Bei Konkursschluss wird die vorhandene Konkursmasse an die Gläubiger verteilt. So können die betroffenen Frauen und Männer hoffen, den nicht von der Arbeitslosenkasse gedeckten Betrag dennoch vom Konkursamt als Konkursdividende zu erhalten.

