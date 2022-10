Liebe Am Anfang war die Olma: Wie sich eine Luzernerin und ein Gossauer vor 16 Jahren an der Olma kennen und lieben gelernt haben 2006 sind sich Carla Haas und Manuel Dünner erstmals zufällig an der Olma begegnet. Aus einem lustigen Abend mit erstem Kuss wurde wenig später schliesslich Liebe. 2011 heirateten die Luzernerin und der Gossauer. Heute haben sie drei Kinder zusammen. Gabriela Hagen Jetzt kommentieren 16.10.2022, 18.00 Uhr

2006 haben sich Carla und Manuel Dünner an der Olma kennen gelernt, fünf Jahre später haben sie geheiratet. Arthur Gamsa (10. Oktober 2022)

Es ist das Jahr 2006, die Olma ist bereits in vollem Gange. Carla Haas und Manuel Dünner besuchen die Messe unabhängig voneinander. Dass dieser Olmabesuch ihre Leben verändern wird, ist den beiden damals noch nicht bewusst. Nun, 16 Jahre später, stehen die beiden vor dem Haupteingang der Olma, um ihre Liebesgeschichte zu erzählen.

Für Carla Haas sind die Olma und das Open Air St.Gallen fixe Termine im Jahreskalender, an denen sich die Luzernerin jeweils mit ihrer besten Freundin Katharina in St.Gallen trifft. Manuel Dünner ist in Gossau aufgewachsen und verwurzelt. Es wird sein letzter Olmabesuch vor der einjährigen Weltreise sein, die er mit seinem besten Freund Remo geplant hat.

Man kann es sich denken, wo sich Carla Haas und Manuel Dünner das erste Mal begegnet sind, in der Degustationshalle. Die Stimmung ist locker und Carla Haas fackelt nicht lange. Die damals 23-Jährige spricht den drei Jahre älteren Manuel Dünner auf seine «tollen Schuhe» an. Die zwei kommen ins Gespräch, stossen an, man gefällt sich. Und zwar so gut, dass es zwischen dem Margritli-Weinstand und dem Notausgang bereits nach kurzer Zeit zum ersten Kuss kommt. Ihr Fazit damals:

«Dieser Mann kann nicht küssen.»

Trotzdem wird es ein lustiger Abend. In der Tonhalle laufen sich Carla Haas und Manuel Dünner zu später Stunde erneut über den Weg. Es wird getanzt, gelacht, getrunken.

Auch aus den besten Freunden wird ein Paar

Keiner der beiden sucht zu diesem Zeitpunkt eine Beziehung. Dünner ist auf dem Sprung ins Ausland, Haas hat kein Bedürfnis nach einer Beziehung. Trotzdem bleiben die zwei nach der Olma in Kontakt, besuchen sich abwechselnd in St.Gallen und Luzern. Zwischenzeitlich sind auch ihre besten Freunde Katharina und Remo ein Liebespaar geworden.

Als Dünner im Januar 2007 mit einem «Around the World»-Ticket in der Tasche zusammen mit seinem besten Freund zur Weltreise aufbricht, ist für Carla Haas eins klar: Wenn es diesem Mann ernst mit ihr ist, wird sie ihn in der Halbzeit seiner einjährigen Weltreise besuchen. In der Nacht vor der Abreise fasst sich Manuel Dünner schliesslich ein Herz und bekennt: «Ich liebe dich.»

Bis Carla Haas und Manuel Dünner sich wiedersehen, bleiben sie per Mail in Kontakt, Dünner sucht in jeder Stadt ein Internetcafé, einmal wöchentlich gönnen sie sich ein Telefonat. Und so kommt es, dass Carla Haas und ihre beste Freundin Katharina ein halbes Jahr später 16 Stunden lang nach Ecuador fliegen, wo sich die beiden Weltreisenden gerade aufhalten.

Vier Wochen tingelt das «Doppel-Paar» von einem Hostel zum nächsten. Sie haben eine tolle Zeit und für Carla Haas und Manuel Dünner ist klar: Zwischen ihnen passt es einfach. Der Abschied ist schlimm für beide. Im nächsten halben Jahr bleibt ihnen nichts anderes übrig als die Zeit wieder mit Mails und dem wöchentlichen Telefonat zu überbrücken.

Aber dann, im Dezember 2007, kehren auch Manuel Dünner und sein Freund in die Schweiz zurück. Dünner hat keine Wohnung, keinen Job, wohnt vorübergehend wieder bei seinen Eltern. Es liegt auf der Hand, dass er bei Haas, die gerade in ihre eigene Wohnung in Luzern gezogen ist, unterkommt.

Lebensmittelpunkt nach Gossau verlegt

Nach einem halben Jahr entscheidet sich das Paar, zusammen zu ziehen. Man will sich geografisch in der Mitte treffen, aber nicht in Zürich. Also wird es Zug. Dort fühlt sich aber keiner von beiden heimisch und nach anderthalb Jahren fällen sie eine Kopfentscheidung. Da sie drei von vier Wochenenden in der Ostschweiz verbringen und Dünner Heimweh hat, beschliessen sie, ihren Lebensmittelpunkt nach Gossau zu verlegen.

2011 heiraten Carla Haas und Manuel Dünner schliesslich. Nein, der Heiratsantrag fand nicht an der Olma statt. Ein Andenken an den Beginn ihrer Liebesgeschichte an der Olma trägt Dünner aber in der Gravur seines Eherings. Er schmunzelt: Er finde nicht, dass die Welt wissen müsse, wie die Gravur lautet. Seine Frau lacht herzlich. Geheiratet haben die beiden im 1980er-Jahre Stil. Der Apéro findet im Schloss Oberberg in Gossau statt, danach wird im Pfadiheim Neukirch-Egnach gefeiert. Es ist ein ungezwungenes Fest, genauso, wie Haas und Dünner es mögen.

Sind seit einigen Jahren zu fünft: Carla und Manuel Dünner mit ihren Kindern Ivy, Jay und Lenny. Arthur Gamsa (10. Oktober 2022)

Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit haben Carla und Manuel Dünner eine Familie gegründet. Die neunjährige Ivy und die quirligen siebenjährigen Zwillingsbuben Jay und Lenny machen die Familie komplett. Heute ist die Olma für die 39-Jährige und den 42-Jährigen kein Pflichttermin mehr, wie die beiden erzählen. In den vergangenen fünf Jahre haben sie die Herbstferien jeweils im Ausland verbracht und die Olma verpasst.

Nun ist die Messe für die beiden ein Familienanlass. Auf die Frage an Ivy, Jay und Lenny, was die Olma ihnen bedeutet, sind die Kinder sich schnell einig: Bahnen fahren, Büxen werfen, shoppen und Glace schlecken. Für Carla und Manuel Dünner hingegen wird die Olma immer der Ort sein, wo alles angefangen hat. Übrigens: Ihre beiden besten Freunde Katharina und Remo sind heute zwar kein Paar mehr. Sie sind aber Gotti und Götti von Carla und Manuel Dünners Erstgeborenen Ivy.

