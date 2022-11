Wenig Adventsstimmung – Lichterlöschen in der Region am See

Lichter Aus Rorschachs starke Männer machen's möglich: Für den Advent auf dem Lindenplatz ist alles bereit Der Nachhaltigkeit halber mit weniger Licht, aber dafür mit keinerlei Covid-Einschränkungen: Die Macherinnen vom Advent auf dem Lindenplatz in Rorschach freuen sich auf ein befreites Öffnen der «Lädeli» an der hölzernen Adventslaterne. Höhepunkte sind der Auftritt des Liedermachers Emanuel Reiter und der längste Chlauszug, den Rorschach je gesehen hat. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Barbara Fuhrer (links) und Bea Mauchle freuen sich auf den Start der Lindenplatz-Anlässe. Bild : Rudolf Hirtl

Nach schwierigen Jahren kann der Verein «Weihnachten in Rorschach» den Anlass Advent auf dem Lindenplatz nun wieder so gestalten, wie vor den Covid-Einschränkungen. Die einzige wirkliche Änderung gilt der Nachhaltigkeit, weshalb die grosse Laterne auf dem Platz nicht mehr so

lange leuchten wird in der Nacht.

Dieses Jahr findet der Advent auf dem Lindenplatz bereits zum 19. Mal statt. Täglich ab Donnerstag, 1., bis zum 23. Dezember wird abends um 18.30 Uhr ein Lädeli an der zentralen Laterne geöffnet, dem eigentlichen Adventskalender. Umrahmt wird das Öffnen jeweils von Kurzgeschichten, Gedichten, Musik oder Gesang von Künstlerinnen und Künstlern. Je nach Wetter besuchen über hundert Leute die Lindenplatz-Anlässe, insbesondere auch Kinder. Dazu gibt es gratis Getränke wie den alkoholfreien Glühmost, aber oft auch Guetzli, Biberli, Nüssli oder Panettone, je nachdem, was Freiwillige vorbeibringen.

Bea Mauchle und die starken Männer von Rorschach

Bea Mauchle, Präsidentin vom Verein Weihnachten in Rorschach, steht zwei Tage bevor es losgeht auf dem Lindenplatz zwischen Tännchen, Holzhäuschen und Laterne und schaut zufrieden in die Runde. Diesmal habe sie beim Erstellen der Infrastruktur die Hilfe von sieben starken Männern gehabt, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Erstmals hat nämlich der Verein Athletik-Sport Rorschach Laterne und Hütten aufgebaut. Die Gewichtheber hätten sich ordentlich ins Zeug gelegt, wofür sie sehr dankbar sei. Wer krampft, der möge auch essen, stellt sie mit einem Schmunzeln fest. Als sie Pizzas für die Verpflegung geordert habe, sei rasch die Bemerkung gefallen: «Ich mag denn e Ganzi.»

Barbara Fuhrer ist beim OK für die begleitenden Anlässe und für Social Media zuständig. Sie freut sich vor allem auf den Mittwoch, 7. Dezember, wenn der Ostschweizer Liedermacher Emanuel Reiter seinen neuesten Hit «Wolken im Kopf» und andere inspirierende Lieder singen wird. «Ich habe nie und nimmer damit gerechnet, dass er tatsächlich kommt. Ich habe ohne grosse Hoffnung angefragt und er hat spontan zugesagt. Das ist natürlich grossartig.»

«Wir können uns auch dieses Jahr auf unser bewährtes Team verlassen, was wir sehr schätzen und wofür wir sehr dankbar sind», sind sich Mauchle und Fuhrer einig. Im Jahr 2020 mussten die Lindenplatz-Anlässe am 11. Dezember abgebrochen werden, da das BAG die Covid-Beschränkungen verschärfte. Im vergangenen Winter waren noch Abstand und Masken Pflicht. Umso glücklicher ist die OK-Präsidentin, den Advent auf dem Lindenplatz diesmal ohne Einschränkungen durchführen zu können.

Wer dennoch Ansammlungen von Menschen lieber fernbleiben möchte oder keine Zeit für einen Besuch vor Ort hat, kann einen Teil der Laternen-Anlässe auch per Livestream auf Facebook (Weihnachten in Rorschach) mitverfolgen. Beispielsweise wenn Heike Kramer vom Wichtel Alfred liest (5. Dezember), die Swiss-Singers auftreten (10.), oder das «Hochgebirgs-Quintätt» weihnachtlich aufspielt (17.)

Der längste Chlauszug den Rorschach je gesehen hat

Neben den Anlässen auf dem Lindenplatz hat Rorschach in der Adventszeit noch mehr zu bieten. Am 4. Dezember gibt’s den Rorschacher Bummelsunntig mit attraktivem Weihnachtsmarkt. Besucherinnen und Besucher können dann bei stimmungsvollem Ambiente dem Weihnachtsfest entgegenschlendern. Die Rorschacher Fachgeschäfte haben an diesem Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

So viele Kläuse wie noch nie werden beim Klauseinzug in der Stadt Rorschach dabei sein. Bild: Urs Bucher

(2. Dezember 2017)

Einen Tag vorher, am Samstag, 3. Dezember, werden ab 18 Uhr über 70 Chläuse vom Bodan durch die Hauptstrasse zum Lindenplatz ziehen. Gardechläuse begleiten den Heiligen St.Nikolaus und den Schmutzli, die in einer Kutsche fahren, an verschiedenen Orten einen Halt einlegen und aus der Kutsche aussteigen, bis sie dann auf dem Lindenplatz ankommen und auf einer Bühne die Kinder erwarten.

Kinder, die ein Sprüchli vortragen, erhalten ein kleines Geschenk, und wer auf dem Lindenplatz dem Heiligen St.Nikolaus sogar ein Liedli vorsingt, oder ein Sprüchli zum Besten gibt, erhält als Geschenk nebst Nüssli auch noch einen Grittibenz.

Die privaten Quartiere bleiben dunkel

Weihnachtsbeleuchtung oder nicht – hier gehen die Meinungen in der Region Rorschach offensichtlich nicht wirklich weit auseinander. Beim Streifzug durch die Quartiere am See sind deutlich weniger Lichterketten und beleuchtete Schlittengespanne auszumachen als in den vergangenen Jahren. Quartiere, die jeweils um die Wette gestrahlt haben, bleiben nun beinahe dunkel, die Stromspar-Geister sind deutlich in der Überzahl.

Auch im Rosenacker in Rorschacherberg sind kaum private Weihnachtsbeleuchtungen zu sehen. Bild: Rudolf Hirtl

Beinahe traurig auch die Stimmung auf dem Rorschacher Marktplatz, wo zwar wie immer eine hohe Tanne steht, die aber diesmal nicht beleuchtet ist.

Ungewohnt dunkel - der Marktplatz mit lichterloser Tanne in Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Schon vor dem ersten Advent hat Goldach die weihnachtliche Strassenbeleuchtung aufgeschaltet, was in der Facebook-Gruppe «Die bisch vo Goldach wenn...» promt kritische Stimmen auf den Plan ruft. «Warum leuchtet die Weihnachtsbeleuchtung in Goldach schon zwei Wochen vor Advent?», nervt sich ein Gruppenmitglied. «Mi stört so öppis au. Mini Wiehnachtsbelüchtig isch exakt vom 1. Advent bis 6. Januar in Betrieb. Nöd früener und nöd spöter», pflichtet ihm eine Frau bei. Andere sehen das etwas entspannter und schreiben: «Die beginnt zu leuchten, wenn der Weihnachtsmarkt bei uns in Goldach ist!» Und mehrere Frauen und Männer bringen es auf den Punkt: «Weil es Weihnachtszeit ist und schön aussieht.»

Goldach hat seine Weihnachtsbeleuchtung schon vor dem 1. Advent in Betrieb genommen. Bild: Rudolf Hirtl

