Jahresabschluss Lichtblick beim unendlichen Strassenprojekt: Buechbergstrasse in Thal bekommt endlich ein Trottoir Thal macht 1,9 Millionen Franken Gewinn und steht bei der Sanierung der Buechbergstrasse kurz vor einer Lösung. In den Gesprächen mit den Grundeigentümern kann aller Voraussicht nach eine Lösung erzielt werden. Auch Schulpräsidentin Miriam Salvisberg hofft, dass die Verträge für den Landerwerb bald unterzeichnet werden: Der Sicherheit der Schüler wegen. Rudolf Hirtl 12.03.2021, 11.18 Uhr

In einzelnen Abschnitten der Buechbergstrasse ist Tempo-80 erlaubt. Bild: Rudolf Hirtl

Der notwendige Landerwerb ist aber noch nicht ganz im Trockenen – die Verträge sind noch nicht unterschrieben.

Der Dorfbrunnen plätschert leise. Vor dem Bäcker warten die Leute geduldig auf Einlass, und gleich gegenüber, vor der gelb, rot und grün gehaltenen Fassade des Rathauses, verlieren sich drei Autos auf dem grossen Kiesplatz. Thal zeigt sich am Donnerstagvormittag einmal mehr beschaulich und ruhig.

Besserabschluss von 2,1 Millionen Franken

Unaufgeregt und gut gelaunt ist auch Gemeindepräsident Felix Wüst bei der Präsentation der Erfolgsrechnung. Kein Wunder, denn Thal reiht sich nahtlos ein in den Reigen der positiven Jahresabschlüsse der Gemeinden in der Region Rorschach. Statt des budgetierten Minus von 108'420 Franken resultiert ein Gewinn von 1,9 Millionen Franken, was einem Besserabschluss von 2,1 Millionen Franken entspricht. Ausgelöst wurde dieser unter anderem durch 1,1 Millionen Franken mehr Steuereinnahmen bei natürlichen Personen. Die Steuereinnahmen von juristischen Personen (Unternehmen) entsprächen dem Budget, das nach der Verlegung von Stadler Rail nach St.Margrethen entsprechend tiefer gehalten wurde.

Felix Wüst, Gemeindepräsident Thal Bild: PD

Steuerfuss bleibt bei attraktiven 89 Prozent

«Wir sind natürlich glücklich, dass die Auftragslage bei Stadler Rail ausgezeichnet ist und daher ein Teil der Produktion in Altenrhein verblieben ist», so der Gemeindepräsident. Bei den Minderausgaben, die den guten Abschluss mit beeinflussen, fällt die Position Soziale Sicherheit auf, bei der 616164 Franken weniger ausgegeben wurden als geplant. Laut Felix Wüst ist dies einerseits auf das neue Rechnungslegungsmodell (HRM2) zurückzuführen, das Umbuchungen nötig machte, und andererseits habe weniger Geld für Unterbringungen in Heimen und für die soziale Fürsorge ausgegeben werden müssen. Fakt sei, dass durch Corona Arbeitslosigkeit und Zahlungsunfähigkeit steigen würden, doch ob dies mittelfristig die Sozialausgaben der Gemeinde belasten werde, sei nicht absehbar.

Kein Platz für Fussgänger: An der Buechbergstrasse in Thal ist die Realisierung eines Trottoirs längst überfällig. Bild: Rudolf Hirtl

Der Gemeinderat schlägt der Bürgerschaft vor, den Steuerfuss der Gemeinde Thal bei 89 Prozent zu belassen. Auf die Durchführung einer Bürgerversammlung wird infolge der Pandemie verzichtet. Über die Vorlagen Rechnung 2020 und Budget 2021 wird am 11. April eine Urnenabstimmung durchgeführt. Wüst freut sich, dass Thal bei der Steuerkraft vergangenes Jahr auf dem achten Rang (2019: vierter Rang) der 77 St.Galler Gemeinden liegt, was immer noch ein ausgezeichneter Wert sei. Die Nettoverschuldung pro Einwohner ist mit 1028 Franken relativ gering.

Projekt zieht sich über zehn Jahre hin

Das Budget 2021 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von 2,6 Millionen Franken und daher mit einem Reservebezug vom Eigenkapital, das sich per Ende 2020 auf 38,9 Millionen Franken beläuft. Für den Aufwandüberschuss verantwortlich sind auch Strassenprojekte. So steht die Sanierung der Dorfstrasse in Altenrhein an. Die Sanierung der Buechbergstrasse steht seit über zehn Jahren auf der Traktandenliste des Gemeinderates. Laut Wüst kann in den Gesprächen mit den Grundeigentümern aller Voraussicht nach eine Lösung erzielt werden. Der notwendige Landerwerb ist aber noch nicht ganz im Trockenen. Erst wenn die Verträge unterschrieben sind, kann das Projekt erarbeitet werden. Da die Kosten die Finanzkompetenzen des Rates übersteigen, muss eine Abstimmung erfolgen; bestenfalls findet die im September statt.

Mehr Sicherheit für Schülerinnen und Schüler

Über ein Ja würde sich auch Schulpräsidentin Miriam Salvisberg freuen. «Für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler wäre es gut, wenn die Strasse endlich ein Trottoir erhielte.» Weniger Ausgaben im Bereich Schulreisen, Lager und Kulturanlässe haben bei den Schulfinanzen zu einem Besserabschluss von 141903 Franken geführt. «Bezüglich der im August gestarteten schulergänzenden Tagesstrukturen liegen wir gut, auch wenn wir mit etwas mehr Elternbeiträgen gerechnet haben», sagt Miriam Salvisberg.

Miriam Salvisberg, Schulpräsidentin Thal Bild: PD

Corona belastet den Schulbetrieb

Trotz ausgewiesener Mehrkosten habe die Schule für das laufende Jahr sehr sparsam budgetiert, da die Auswirkungen des Lockdowns mitgedacht werden müssten. Mehr Geld brauche es für Lehrmittel, da neu 50 Prozent der Lehrmittelkosten über den Schulträger finanziert würden, und für Sonderschüler, da die Kosten dafür vom Kanton von 36000 auf 40000 Franken pro Sonderschüler erhöht worden seien. Auch die Kosten für das seit August laufende Angebot für Familien werde zu spüren sein. Zu spüren sind laut der Schulpräsidentin insbesondere durch deutliche Mehrarbeit der Schulsozialarbeit auch die negativen Auswirkungen von Corona auf die Schülerinnen und Schüler.