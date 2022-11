Kampf der Lichtverschmutzung in der Stadt St.Gallen

Licht Menschen, Tiere und Pflanzen sollen in der Stadt St.Gallen vor Lichtimmissionen geschützt werden: Stadtrat geht aber einen anderen Weg, als die Grünen wollen Ein Beleuchtungsimmissionsschutzreglement. Das fordert die Fraktion von Grünen und Jungen Grünen mit einer Motion. Das Geschäft wird am 8. November vom Stadtparlament behandelt. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 02.11.2022, 14.30 Uhr

Insekten schwirren bis zur Erschöpfung um eine Strassenbeleuchtung. Bild: Getty

Das künstliche Licht habe unter dem Schlagwort «24-Stunden-Gesellschaft» in den letzten Jahren im öffentlichen Raum stark zugenommen, schreibt die Fraktion von Grünen und Jungen Grünen in ihrer Motion, die sie im Juli eingereicht hat. Unterschrieben worden war der Vorstoss von 40 Stadtparlamentarierinnen und -parlamentariern. Der Titel der Motion: «St.Gallen ins richtige Licht stellen: Ein umweltfreundliches Beleuchtungskonzept für die Stadt St.Gallen.»

Der Trend hin zu immer mehr Licht in der Nacht habe Folgen, wie die Grünen schreiben: Übermässige Lichtimmissionen könnten nachtaktive Tiere erheblich stören und sogar töten. Offensichtliches Beispiel seien Insekten, die sich bis zur Erschöpfung um eine Lichtquelle fliegen. Die Grünen-Fraktion stellt in ihrem Vorstosse die Frage: Ist die szenografische Beleuchtung von so vielen Objekten noch sinnvoll und nützlich? Nicht zuletzt benötige künstliches Licht Energie und belaste die CO 2 -Bilanz der Stadt St.Gallen. Durch die LED-Technologie einiger Strassenbeleuchtungen habe der Stromverbrauch für Beleuchtungszwecke zwar gesenkt werden können. Die Zunahme künstlicher Lichtquellen hebe diese Einsparung jedoch teilweise wieder auf, argumentiert die Fraktion der Grünen und Jungen Grünen. Sie kritisieren, dass im aktuellen Immissionsschutzreglement der Stadt nur wenig zum Schutz vor Lichtimmissionen zu finden sei.

Lichtimmission seien kaum ein Thema

Die Grünen zitieren zwei Artikel. Artikel 14: «Beleuchtungsanlagen, die Aussenbereiche erhellen, sind so einzurichten, dass sie keine störenden Immissionen ausserhalb ihres Bestimmungsbereichs verursachen.» Und Artikel 15: «Der Betrieb von Anlagen, die im Freien Licht- und oder Lasereffekte erzeugen, darf keine schädlichen oder über den Bestimmungsbereich hinausgehende Immissionen verursachen und ist bewilligungspflichtig.» Das sei nicht mehr ausreichend, reklamieren sie.

Denn die heutige Situation respektive deren Folgen seien erschreckend: Insektensterben durch Lichtabstrahlung; Orientierungslosigkeit bei Vögeln durch Lichtabstrahlung, Verhaltensveränderungen bei Fischen, Amphibien, wirbellosen Tieren und Pflanzen durch die Aufhellung der Nacht. Und:

«Die massive Störung des nächtlichen Ökosystems durch die Zunahme der Lichtmenge habe auch Stresse und Schlafstörungen bei Menschen zur Folge.»

Zudem zeigten nicht erst die letzten Monate, wie bedeutsam es sei, dass der Stromverbrauch gesenkt werden müsse, um Energie zu sparen. St.Gallen benötige deswegen eine Lichtreduktion durch ein städtisches Beleuchtungskonzept. Musterregelungen sind gemäss den Grünen vorhanden. Die Stadt St.Gallen könnte sich nach den Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtimmissionen des Bundesamts für Umwelt richten. Einen Anhaltspunkt könnte auch das Lichtkonzept der Stadt Bern bieten.

Öffentliches Licht könnte ein Teil des Beleuchtungskonzepts werden. Bild: Michel Canonica

Der Motionsauftrag der Grünen: «Die Stadt St.Gallen erstellt ein Beleuchtungsimmissionsschutzreglement mit verbindlichen Richtlinien unter Berücksichtigung ökologischer, ästhetischer, sicherheitsrelevanter und ökonomischer Aspekte einer situativ angepassten Beleuchtung für die ganze Stadt.» Das Beleuchtungskonzept habe sich nach dem Grundsatz zu richten: «So viel Licht wie nötig, so wenig Licht wie möglich.» Geht es nach den Grünen und den Jungen Grünen, könnte das Beleuchtungskonzept folgende Teile umfassen: öffentliches, kommerzielles und privates Licht.

Jetzt liegt die Antwort des Stadtrats auf die Grünen-Motion vor. Darin heisst es: Menschen würden zunehmend in ihrem Wohlbefinden gestört, was bis zu Klagen vor Bundesgericht führe. Künstliche Lichtemissionen hätten sich in der Schweiz in den vergangenen 25 Jahren mehr als verdoppelt. Die natürlich dunkle Nachtlandschaft werde auf immer kleinere Bereiche zurückgedrängt. Der Lebensraum von nachtaktiven Tieren könne zerschnitten, ihr Aktionsradius eingeschränkt und das Nahrungsangebot reduziert werden. Der Stadtrat ist mit den Grünen einig.

Künstliches Licht macht die Nacht zum Tag. Bild: Michel Canonica

Grünen-Fraktionspräsident ist zufrieden

Das Thema Licht müsse «ganzheitlich und umfassend» angegangen werden. Allerdings: Der Weg über ein eigenständiges Reglement erscheint dem Stadtrat nicht notwendig und nicht sachgerecht, wie er in seiner Antwort schreibt. In einem Reglement seien die Grundsätze festzusetzen, während die detaillierte Umsetzung, die sich aufgrund technischer Entwicklungen wieder verändern könne, besser in Richtlinien festgehalten würden. So könne vermieden werden, dass bei jeder selbst kleinen Änderung ein in der Kompetenz des Stadtrats liegendes Reglement geändert werden müsse. Darum gehörten die von den Grünen angestrebten Regelungen in das bestehende Immissionsschutzreglement, das auch die Lärmimmissionen und die Luftreinhaltung regle.

Der Stadtrat hat gemäss Motionsantwort bereits die Ausarbeitung für Richtlinien und Empfehlungen zum künstlichen Licht im öffentlichen Raum in Auftrag gegeben. Die Federführung habe die Stadtplanung. Der Stadtrat werde die städtischen Richtlinien bis Ende 2023 beschliessen und in Kraft setzen. Deshalb beantragt der Stadtrat dem Parlament am 8. November, die Motion mit geändertem Wortlaut erheblich zu erklären: Der Stadtrat wird beauftragt, dem Stadtparlament den Entwurf für einen Nachtrag zum Immissionsschutzreglement zum künstlichen Licht im öffentlichen Raum der Stadt vorzulegen.

Andreas Hobi, Fraktionspräsident der Grünen und Jungen Grünen. Bild: Christian Widmer

Was sagen die Grünen zu diesem Vorschlag? Andreas Hobi, Präsident der Fraktion von Grünen und Jungen Grünen sagt:

«Der Stadtrat hat unsere Botschaft aufgenommen und unsere Idee deckt sich mit seiner Strategie.»

Hobi will der Meinung der Fraktion nicht vorgreifen, sagt aber, er könne mit dem praktikableren Weg des Stadtrats gut leben.

