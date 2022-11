Stadt St.Gallen soll sich um LGBTI-Label bewerben

LGBTI «Einem progressiven St.Gallen stünde das LGBTI-Label gut»: SVP-Politiker und Stadtparlamentspräsident fordert mit Postulat Toleranz gegenüber Minderheiten Bern hat es, Zürich hat es, Kloten hat es, das Rehabilitationszentrum in Lutzenberg auch: das Swiss LGBTI-Label. Jetzt soll sich auch die Stadt St.Gallen als Arbeitgeberin für die Gleichstellung lesbischer, schwuler, bisexueller, transsexueller und intergeschlechtlicher Menschen einsetzen – und für Menschen mit Handicap und anderer Ethnien. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er präsidiert in diesem Jahr für das St.Galler Stadtparlament: Jürg Brunner von der SVP. Mit einem Postulat setzt er sich für die Gleichstellung von Schwulen und Lesben, bi- und transsexuellen sowie intergeschlechtlichen Menschen ein – und für Menschen mit Beeinträchtigung. Bild: Ralph Ribi

«So lange es kein Es ist, geht es ja noch»: Das antwortete SVP-Bundesrat Ueli Maurer bei der Bekanntgabe seines Rücktritts aus der Landesregierung auf die Frage, ob er sich eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wünsche. «Warum bekämpfen Sie mich?», fragte danach Kim de l'Horizon den Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD). De l'Horizon (30) gewann mit «Blutbuch» fast gleichzeitig den Deutschen Buchpreis, dieses Wochenende gab es auch den Schweizer Buchpreis. Die Diversitätsdebatte ist durch Mauers dumme Aussage, die wohl als Witz gemeint war, einmal mehr befeuert worden in der Schweiz.

Doch es gibt auch SVP-Politikerinnen und -Politiker, die sind um Lichtjahre progressiver in dieser Gesellschaftsfrage als der abtretende Bundesrat Ueli Maurer. Einer von ihnen ist Jürg Brunner. Der 62-jährige Unternehmer ist in diesem Jahr der höchste Stadtsanktgaller. Es kommt selten vor, dass die Präsidentin oder der Präsident einen Vorstoss einreicht.

Brunner tat das vor zwei Wochen. Er ist bekannt für unkonventionelle und mutige Schritte. So sprang Jürg Brunner im Januar dieses Jahres ohne Vorbereitung ein, als sein Parteikollege Christian Neff auf das Amt des Ratspräsidenten nach einer Debatte um dessen Verzicht auf eine Corona-Impfung auf das ehrenvolle Amt verzichtet hatte. Jürg Brunner kann im FC-St.Gallen-Tippspiel entgegen jedweder Voraussagen auf ein 1:7 tippen. Brunner verwendet für seine Rohrreinigungs- und WC-Verleih-Firma ASA-Service den Werbeslogan «Einer kam durch» in Anlehnung an den gleichnamigen Film über den deutschen Kampfpiloten Franz von Werra.

Der Vorstoss wird an den Stadtrat überwiesen

Brunner ist ein kein typischer SVP-Politiker. Auch abgesehen von der Politik. Brunner ist speziell. Der Mann sieht sehr schlecht, fährt deswegen nicht Auto. Er weiss, was es heisst, ein Handicap zu haben und gleichzeitig erfolgreich zu sein: Er beisst sich durch – wie Kampfpilot Franz von Werra.

Jetzt fällt er auf mit einem Vorstoss: «Ein Swiss LGBTI-Label für die Stadt St.Gallen.» Rund zwei Drittel der Mitglieder des Stadtparlaments haben es unterzeichnet. Das heisst: Der Vorstoss wird an den Stadtrat überwiesen. Er muss deshalb prüfen und Bericht erstatten, ob die Stadt St.Gallen als Arbeitgeberin das Swiss LGBTI-Label im nächsten Jahr erwerben will.

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten blieben im Arbeitsmarkt besonders die Schwachen und Randständige zuerst auf der Strecke, heisst es in Brunners Postulat. Aber auch in guten Zeiten würden Minderheiten am Arbeitsplatz eher diskriminiert. Die meisten Erwachsenen würden mehr Zeit am Arbeitsplatz verbringen als umgeben von Familie und Freunden. Menschen, die von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diskriminiert, schikaniert oder gemobbt würden, könnten ihre volle Leistung nicht erbringen. Eine Folge davon sei, dass die Arbeitslosenquote in Randgruppen bis zu fünfmal höher sei als bei anderen Menschen. Brunner schreibt:

«16 Prozent der Unternehmen haben gemäss einer Erhebung Mühe mit der Einstellung von LGBTI-Menschen oder stellen gar keine ein.»

Das Swiss LGBTI-Label gibt es seit 2019. Damit werden Organisationen ausgezeichnet, die sich für die innerbetriebliche Gleichstellung von LGBTI-Menschen und weiterer Minderheiten einsetzt. Der letzte Punkt ist Jürg Brunner sehr wichtig: «Menschen über 50, Frauen und Männer mit Beeinträchtigung oder aus anderen Ethnien dürfen genauso wenig diskriminiert werden wie Menschen mit einer sexuellen Orientierung, die nicht der Mehrheit entspricht.» Dem SVP-Politiker ist Inklusion wichtig.

Eine Non-Profit-Organisation Bei Swiss LGBTI-Label handelt es sich um eine Non-Profit-Organisation (NPO), die sich für eine diverse und inklusive Kultur am Arbeitsplatz einsetzt: Jedes Jahr zeichnet die Organisation Unternehmen und Organisationen mit dem Swiss LGBTI-Label aus, die ein professionelles Diversity & Inclusion Management vorweisen können, wie es auf der Homepage heisst. Entstanden ist das Swiss LGBTI-Label aus den beiden Business-Netzwerken WyberNet und Network. Unterstützt wird es von den Schweizer LGBTI-Dachverbänden TGNS, Pink Cross, LOS und Regenbogenfamilien. Das Swiss LGBTI-Label steht Unternehmen, Organisationen und Bildungseinrichtungen offen. Es wurde von Schweizer LGBTI-Dachverbänden in Zusammenarbeit mit mehreren führenden Schweizer Unternehmen und Organisationen entwickelt. Die Überprüfung und Einstufung basiert auf einer Selbstdeklaration mittels eines Fragebogens und der Einreichung von Nachweisdokumenten zu den deklarierten Instrumenten und Massnahmen. Die Bewertung nach standardisierten Kriterien ist eine Einladung an die Organisationen, sich in einen ständigen Verbesserungsprozess zu begeben. Das Swiss LGBTI-Label wird durch die Vergabekommission erteilt, wie es auf der Website der Organisation heisst. LGBTI steht für lesbisch, schwul (englisch: gay), bisexuell, trans* und intergeschlechtlich. Es meint Personen, die sich in ihrer sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder ihren körperlichen Geschlechtsmerkmalen von der Bevölkerungsmehrheit unterscheiden. (dwi)

Jürg Brunner hält wenig von Ueli Maurers Es-Witzchen

Über 250 Firmen, Gemeinden und Institutionen tragen heute das Swiss LGBTI-Label. Sie werden gemäss Brunner als attraktive Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wahrgenommen, als Firmen und Kommunen mit einer Kultur der Offenheit, die Einbindung und Wertschätzung von LGBTI-Menschen versprechen und leben. Zürich und Bern haben das Label.

Die Folgen des demografischen Wandels, die Veränderungen in der Arbeitswelt und die gesellschaftlichen Entwicklungen erfordern gemäss Brunner von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern je länger, desto mehr ein ganzheitliches Personalwesen. Brunner: «Einem progressiven St.Gallen stünde das LGBTI-Label gut.» St.Gallen müsse Farbe bekennen, und zwar die Farben des Regenbogens. Von Ueli Maurers Es-Witzchen hält Jürg Brunner wenig: «Es herrscht Meinungsäusserungsfreiheit in der Schweiz, aber für einen Bundesrat war die Aussage nicht nur undiplomatisch, sondern deplatziert.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen