St.Gallen Herr Vogels letzte Runde: Das Café Zentrum verschwindet nach fast 30 Jahren

Ein Ort, an dem Zeit keine grosse Rolle spielt, jeder Gast ein Prügeli und ein Glas Wasser bekommt und der einzige Fasnachtsweihnachtsbaum der Schweiz steht. Eine Reportage aus dem Café Zentrum in St.Gallen.

«Sie, wo soll ich denn nur anfangen zu erzählen, was ich alles erlebt habe in diesen fast 30 Jahren», fragt der 71-jährige Ernst Vogel, der seit 29 Jahren das Café Zentrum in St.Gallen betreibt. Im schmucken, kleinen Restaurant scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. In einer Ecke reden zwei ältere Damen über längst vergessene Restaurants in der Stadt St.Gallen, etwa das Restaurant Rosengarten oder die Rebe, wo in den 1950er-Jahren ein Schönling serviert haben soll.

Vogel hat all sein Geld für das Café zusammengekratzt

Wer das kleine, unscheinbare Lokal an der Neugasse betritt, macht eine Zeitreise. Das Interieur des kleinen Cafés mag manchen Gast abschrecken. In der Mitte stapeln sich beispielsweise Türme von Zeitschriften, wofür Vogel rund 15’000 Franken im Jahr ausgibt, überladen wirkt es aber dennoch nicht. Mit all dem ist nun aber Schluss. Am Montag macht das Café Zentrum für immer zu.

Herr Vogel, der einst eine Karriere in den besten Hotels Europas hätte machen können, entschied sich in seinen jungen Jahren, dass er einst ein Lesecafé führen will; Herzblut eben. Das merkt jeder, der Herr Vogel erzählen hört. Er redet oft in Schachtelsätzen und weiss zu jedem Detail noch ein weiteres. «Sie, ich kann Ihnen sagen, ich hatte riesiges Glück mit diesem Lokal. Es war 1993 und ich konnte das Café hier mitten in der Stadt von einer Vorbesitzerin – sie war eine Serviertochter und hatte sich mit einem Immobilienhai vermählt – übernehmen.» Er erzählt weiter:

«Ich musste all mein Geld, es waren 100’000 Franken, für das Inventar zusammenkratzen. Seit diesem Tag bin ich jeden Tag glücklich hier.»

Vogel will sich mit dem Abschied etwas Luft verschaffen: «Es tut natürlich weh, diesen Traum aufzugeben, aber jetzt kann ich dann wieder mehr Zeit mit anderen Dingen verbringen.» Am Montagabend sei dann endgültig Schluss mit lustig.

Prügeli und manchmal Kopfwehtabletten zum Kaffee

Für viele der eher älteren Gäste hat das Café einen ganz besonderen Stellenwert. «Wenn man alt und allein ist, gibt es höchstens noch das Altersheim, wo man hin kann», sagt Sonja Baumgartner. Sie trägt eine goldene Kette und eine Brille mit dicken Gläsern. Sie sei noch fit genug für ihr Leben. Das Café Zentrum sei für sie wie ein zweites Zuhause:

«Hier waren mein Mann und ich früher sehr oft, als wir in der Engelgasse noch unser Geschäft hatten. Jetzt ist mein Mann verstorben und ich komme immer noch hierher. Herr Vogel ist einfach für uns alle da.»

Frau Baumgartner wischt sich eine kleine Träne unter der Brille vom Auge weg. Sie ist über 90. «Wo sollen wir denn noch hin in der Stadt St.Gallen? Herr Vogel schaut immer so gut zu uns und man hat hier einfach diese Geborgenheit und das Gefühl, einige schöne Stunden zu verbringen, und ganz ehrlich: Wo sonst bekommt man denn schon eine Kopfwehtablette, wenn es einem einmal nicht so gut geht? Oder wo kann man einfach nur einen Kaffee bestellen und den ganzen Tag Zeitungen lesen? Oder welcher Gastgeber ruft einem schon daheim an, wenn man einmal eine Woche lang nicht zum Käfelen geht, und erkundigt sich?»

Das hohe Alter seiner Gäste sei schon manchmal eine Herausforderung, so Vogel. Von vielen Gästen kennt er die gesamte Lebensgeschichte ebenso die Krankheiten und Gebrechen. Für Frau Baumgartner hat er in ihrer Ecke eine kleine Leselampe aufgestellt. Er sei aber zum guten Glück auch nicht mehr der Jüngste und wisse über die Probleme im Alter Bescheid, witzelt Vogel hinter dem Tresen hervor. Einige Gäste seien über die Jahre auch verstorben:

«Über 800, um genau zu sein, und für alle haben wir im Café eine Kerze angezündet.»

An einem etwas versteckten Ort im Café hat Vogel die Todesanzeigen seiner Gäste aufgehängt. Zur täglichen Erinnerung sagt er.

Jeder Gast bekommt ein Prügeli

An diesem Nachmittag ist auch die 88-jährige Edith Bichler im Café. Sie kommt schon seit Jahren fast jeden zweiten Tag. Als sich Herr Vogel kurz eine Perücke aufsetzt und einen roten Punkt auf die Nase malt, beginnt ihr Gesicht zu strahlen. Kichernd zeigt sie auf Vogel und sagt: «Hier im Café ist man immer unter Leuten und kann auch einfach in aller Ruhe sein Tischli haben oder mit den anderen Gästen ‹schnäderen›. Wenn man einmal ein gewisses Alter hat, ist man plötzlich ganz allein und dann weiss man manchmal einfach nicht, wohin man gehen soll.»

Die Dame bestellt einen Tee und wuselt danach im Café herum. Sie schaut einige Zeitschriften durch und sitzt schliesslich wieder an ihren Platz. Vogel hat bereits aufgetischt. Neben der Tasse Tee, welche mit Blumen verziert ist, liegt auch Vogels Spezialität: ein Prügeli. «Jeder Gast bekommt bei mir immer ein Prügeli. Das mache ich schon seit bald 30 Jahren so. Wenn man alle Prügeli-Packungen, die ich in diesen Jahren verbraucht habe, stapelt, bekommt man einen Turm von rund 1800 Metern – das müssen Sie sich einmal vorstellen», sagt Vogel mit einem lausbubenhaften Grinsen im Gesicht. Auch der mit einer Fasnachtsmaske dekorierte Weihnachtsbaum war Vogels Idee: «Da haben sich vielleicht einige Leute drüber aufgeregt! Dabei ist es doch lustig, einen maskierten Weihnachtsbaum zu haben? Das ist der einzige Fasnachtsweihnachtsbaum der Schweiz!» Vogel hat noch ganz viele lustige Dinge in seinem Café. Davon trennen will er sich ganz langsam, wenn überhaupt: «Wenn ich zumache, wird hier einen Monat lang ganz langsam geräumt.»

Spässchen mit den Stammgästen sind immer willkommen

Hinten am Fenster sitzt eine Gruppe Frauen, die ihre «Lismeten» dabei haben. Sie müssen beim Kaffeetrinken aufpassen, dass sie die Maschen nicht fallen lassen. Vogel rotiert und geht von Tisch zu Tisch. Dann sieht er durch die Glastüre einen älteren Herrn die Stufen zum Eingang hochsteigen. Vogel eilt hin und macht dem Mann die Türe auf: «Grüezi, Herr Rüdisühli, Ihr Tisch ist schon parat für Sie. Mögen Sie heute etwas frischen Bienenhonig in Ihren Tee?»

Herr Vogel begrüsst einen etwas älteren Stammgast, und hilft ihm an seinen Tisch hinten in der Ecke. Herr Rüdishüli, der eigentlich gar nicht Herr Rüdishüli heisst – aber seit Jahren aus Spass so von Herrn Vogel begrüsst wird und sich daran freut, ist nicht mehr gut zu Fuss. Mit einem freudigen Strahlen im Gesicht setzt er sich an seinen Tisch und bekommt von Herrn Vogel gleich ein Glas Wasser und die Zeitung auf den Tisch gestellt. Mit seinen zittrigen Händen beginnt der Gast, die Zeitung durchzublättern und zu lesen, während Vogel hinter den Tresen geht, um das Teewasser für seinen Gast aufzusetzen und das obligatorische Prügeli zu richten.

Gäste suchen ein neues Lokal für Vogel

«Bis zur letzten Sekunde in diesem Café bekommt jeder Gast ein Prügeli geschenkt. Das wird es dann nicht mehr geben, wenn sie hier die neuen Mieter haben.» Aus dem geselligen Café soll eine irakische Pizzeria werden.

Die Dekoration will Vogel behalten. Über mögliche Zukunftspläne verrät er nichts. Der 71-Jährige wird geheimnisvoll: «Die Menschen brauchen doch ein ruhiges Plätzli, um Zeitung zu lesen und sich zu unterhalten? Ich würde ja schon an einem anderen Ort wieder ein Kaffeehaus aufmachen, glauben Sie mir. Ich würde es ‹Vogel-Café› nennen, und es gäbe auch da wieder Prügeli. Aber eben, heute und morgen lassen wir das noch offen.»

Die Gerüchte um ein neues Lokal machen schon in der ganzen Stadt St.Gallen die Runde. Gäste wollen offenbar schon mit Vermietern von neuen Lokalen am Verhandeln sein. Mehr dazu verrät Vogel aber nicht. Stattdessen huscht er wieder zur Tür und hält sie für eine Dame auf, die heimwärts geht: «Adieu, Frau Müller, denken Sie daran: Am Montag ist dann Schluss mit Käfelen. Sie müssten noch Ihre Gutscheine einlösen, gell? Sie können ungeniert noch einmal vorbeikommen. Comme vous voulez!» Vogel macht die Türe zu und winkt der Dame noch hinterher. «Auf Wiedersehen», murmelt er, während sie schon draussen steht, noch einmal kurz zurückblickt und lächelt.

