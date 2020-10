Letzte Chance für Hans Bürklers Herzenswunsch: Für die einzig überlebende Schifflistickmaschine in Gossau muss dringend eine Lösung her

(jw) Isaak Gröbli, der Erfinder der Schifflistickmaschine, kommt 1822 in Oberuzwil auf die Welt und sitzt mit elf Jahren erstmals am Webstuhl. 1867 präsentiert er seine Schifflistickmaschine an der Weltausstellung in Paris. Dies, nachdem er den Prototypen bei Benninger in Uzwil entwickelt, aber erst 1864 mit der Maschinenfabrik J.J. Rieter in Winterthur eine Interessentin gefunden hatte. Der Durchbruch kam in den 1870er-Jahren, kurze Zeit später wurden die Maschinen nach Glasgow und New York exportiert. Mit 64 gründete Gröbli, der Patente und Gewinnrechte an seiner Maschine an die Financiers abgetreten hatte, im Niederdorf nochmals ein Stickereiunternehmen und blieb bis zu seinem Tod im Jahr 1917 in Gossau. Später wurde der Gröbli-Platz – heute ein Kreisel – nach ihm benannt.