Lesestoff Die Waldkircherin Isolde Süess hat ihr drittes Buch veröffentlicht: Inspiriert wurde sie von ihrer alten Heimat In ihrem neuen Roman «Erzähl mir von Vater» nimmt die Autorin Isolde Süess die Lesenden mit in die bäuerliche Gegend des Hochschwarzwaldes zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Andrina Zumbühl 28.12.2020, 05.00 Uhr

Isolde Süess hat soeben ihr drittes Buch veröffentlicht.

Benjamin Manser (21. Dezember 2020)

Eigentlich wollte Isolde Süess Schriftstellerin werden. Schon als Kind war das Schreiben ihre liebste Beschäftigung. «Den Wunsch, selber ein Buch zu schreiben, hatte ich schon lange», erzählt die Waldkircherin. Bevor sie sich auf diesen Wunsch einliess, verging jedoch viel Zeit.

Zunächst wurde Süess Studentin, Lehrerin, Ehefrau, Mutter und Erwachsenenbildnerin. Erst nach ihrer Pensionierung erlangte sie durch Schreibkurse das nötige Selbstvertrauen, um ihren langersehnten Wunsch endlich in die Realität umzusetzen. 2013 erschien ihr erstes Buch «Sheila spielt Leben».

Ein Frauenschicksal und ein Familiengeheimnis

Inzwischen hat die heute 72-Jährige ihr drittes Buch «Erzähl mir von Vater» veröffentlicht. Es ist eine Geschichte, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Hochschwarzwald angesiedelt ist. Das darin erzählte Frauenschicksal ist durch das bäuerliche Leben während des Krieges geprägt. Ein Familiengeheimnis begleitet die Lesenden bis zum Schluss des Buches.

Isolde Süess stammt ursprünglich selber aus der Gegend des Hochschwarzwaldes. «Ungefähr dreimal im Jahr besuche ich meine alte Heimat», sagt die Waldkircherin, die inzwischen seit bald 47 Jahren in der Schweiz lebt.

Der Schwarzwald ist der optimale Schauplatz

Die Idee zum Buch über diese Gegend kam Süess während einer Schreibwerkstatt. Die Teilnehmenden durften sich historische Dokumente aussuchen und eine kurze Geschichte dazu verfassen. Sie schrieb eine Geschichte über einen armseligen Tagelöhner und merkte schnell: An diesem Stoff würde sie gerne weiterarbeiten.

Isolde Süess hat Wurzeln im Hochschwarzwald.

Für Süess war klar, dass der Schwarzwald der optimale Schauplatz für die Geschichte ist. Die Landschaft mit den dunklen Wäldern und den hohen Ebenen habe eine starke Symbolkraft und könne die Handlungen sinnbildlich begleiten, findet Süess.

Sowohl ihre Familie mütterlicherseits als auch die Familie väterlicherseits lebte seit Jahrhunderten im Hochschwarzwald. Sie sagt:

«Auch ich fühle mich mit dieser Landschaft und der Mentalität der Menschen verbunden.»

Schwarzwälder seien in ihrer Art ähnlich wie die Schweizer. Die historischen Gegebenheiten Deutschlands, wie etwa die Teilnahme an den Weltkriegen, sind jedoch andere. Dies sei ihr während des Schreibens einmal mehr bewusst geworden:

«Bestimmte historische Ereignisse prägen das Denken und Empfinden der Menschen.»

Sie möchte keine kitschige Welt zeigen

Von ihren Eltern, die Jahrgang 1920 und 1915 waren, hat Isolde Süess viele Geschichten aus früheren Zeiten mitbekommen. Die Lebenswege der Protagonisten ihres neuen Romans hat sie durch solche Erzählungen ausgeschmückt sowie in historische Gegebenheiten eingebettet, die sie in Chroniken und Berichten über die Gegend fand.

«Erzähl mir von Vater» liesse sich demnach dem Genre des Heimatromans zuordnen. Süess sagt schmunzelnd:

«Ich würde den Heimatroman gerne ein wenig aus der Kitschecke holen.»

Sie möchte in ihren Büchern keine kitschige Welt zeigen, die so nicht existiert. Vielmehr wolle sie Protagonisten schaffen, die sich in einem glaubhaften Rahmen entwickeln.

Mit der Hauptfigur auf eine Reise gehen

Über zwei Jahre hat Süess an ihrem Roman geschrieben. Sie habe sich Zeit gelassen. Die Ideen kamen ihr fortlaufend während Spaziergängen im Wald. Sie sagt:

«Am liebsten begebe ich mich mit einer Hauptfigur auf eine Reise, ohne vorher genau zu wissen, wo sie hinführt.»

Während des Schreibprozesses könne sie sich immer besser in die Figuren hineindenken. Daher wisse sie zu Beginn oftmals noch nicht so genau, wo die Geschichte sie hinführe.

Seit der Pension kann sich Isolde Süess endlich ganz ihrer Passion, dem Schreiben, widmen. Sie nimmt nicht nur an Schreibkursen und Schreibwerkstätten, sondern auch regelmässig an Lesegruppen teil. So kann sie den eigenen Horizont ständig erweitern. Pläne für ein neues Buch hat sie noch keine. «Jetzt werde ich zuerst einmal eine Schreibpause einlegen.» Das könne sich jedoch schnell wieder ändern.

«Erzähl mir von Vater» ist in den Buchhandlungen erhältlich. Der Roman kann zudem unter www.isolde-schreibt.ch bestellt werden.