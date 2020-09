Leserbriefe zu den Wahlen in die St.Galler Stadtregierung Am 27. September bewerben sich fürs St.Galler Stadtpräsidium mit Maria Pappa (SP) und Markus Buschor (parteilos) zwei bisherige Stadtratsmitglieder und mit Mathias Gabathuler (FDP) ein Neuer. In den Stadtrat wollen acht Kandidierende: Neben Pappa, Buschor und Gabathuler die Bisherigen Peter Jans (SP) und Sonja Lüthi (GLP) sowie neu Trudy Cozzio (CVP), Karin Winter-Dubs (SVP) und Markus Müller (parteilos). 01.09.2020, 18.11 Uhr

Wer übernimmt im St.Galler Rathaus Anfang 2021 das Büro von Stadtpräsident Thoms Scheitlin? Bild: Lisa Jenny

Eine ungute bürgerliche Allianz

«Eine lauwarme Kampfansage», Tagblatt vom 13.8.2020

Patrick Roth, alt Stadtparlamentarier CVP, St.Gallen - Der Schweizer Historiker Peter Dürrenmatt hat schon in den 1970er-Jahren darüber geklagt, dass sich niemand mehr aufrichtig als rechts stehend bezeichne. Weil das unattraktiv ist, will man lieber «bürgerlich» sein. Die SVP sieht sich seit eh und je als die allerbürgerlichste Kraft, obschon ihre verachtende Intoleranz keinesfalls eine bürgerliche Eigenschaft ist.

Nun haben sich die CVP, die FDP sowie die SVP für die St.Galler Stadtratswahlen zu einer «historischen bürgerlichen Allianz» (Zitat) vereint. Ob sich die Wahlchancen des politisch wenig erfahrenen FDP-Quereinsteigers Mathias Gabathuler, welcher nicht bloss Stadtrat, sondern gleich Stadtpräsident werden will, mit diesem Schulterschluss der Parteien erhöhen? Im Falle einer Wahl würde die SVP ihn und seine Partei wohl stets an die ausschlaggebende Wahlhilfe erinnern!

Gut haben wir in dieser Ausgangslage erstens vier bisherige Mitglieder des Stadtrates, die sich mit beachtlichem Leistungsausweis erneut zur Wahl stellen. Zweitens haben wir mit dem parteiunabhängigen Stadtrat Markus Buschor den einzigen Kandidaten fürs Stadtpräsidium, welcher die Lücke zwischen rechts und links füllen kann. Wer sich also zwischen dem Rechtsbündnis und den linksgrünen Parteien einen ausgleichenden «Stadtpräsidenten der Mitte» wünscht, dem fällt die Wahl seit der Bekanntgabe dieser rechten Allianz leicht.

Markus Buschor als Stadtpräsident?

Alfred Mallepell, St.Gallen - Der QV Tschudiwies-Centrum hat 2017 eine Petition mit 1200 Unterschriften eingereicht und gewünscht, dass ein Teil des Schulhauses Tschudiwies weiterhin für die Unterstufe geöffnet bleiben soll. Die Antwort war ein klares Nein und ein Schock für das Quartier. Es wurde dem Quartier keine Anhörung gewährt und damit das Partizipationsreglement in gröbster Weise verletzt. Auf der Sömmerliwiese wollte Stadtrat Buschor ein Gebäude für die Kinderbetreuung bauen. Das wurde ihm mit einer Volksabstimmung verwehrt. Die ungerechtfertigte Entlassung von zwei Lehrer im Schulhaus Buchental und Rotmonten kostete die Stadt 300'000 Franken.

Dann schaffte Stadtrat Buschor in St.Gallen im Alleingang die Halbnoten ab und wurde später vom Kanton eines Bessern belehrt. Und Stadtrat Buschor kritisierte in der Coronakrise als einziger Schuldirektor im Kanton die kantonalen Behörden, welche in der Volksschule den Unterricht in Halbklassen angeordnet hatten. Wir warteten etwa fünf Jahre bis uns vom Schulamt im Schulquartier Tschudiwies-St.Leonhard ein Elternrat bewilligt wurde. Dass 2021 kein Kinderfest stattfinden wird, hat auch Markus Buschor zu verantworten.

Bei mir läuten alle Alarmglocken wenn ich seine Bewerbung fürs Amt des Stadtpräsidenten sehe.

Ü60 in den Stadtrat

Susanne Gmünder Braun, alt Stadtparlamentarierin CVP, St.Gallen - Der Altersdurchschnitt im St.Galler Stadtrat ist derzeit relativ tief: Mit einer Ausnahme sind die verbleibenden Stadträte jünger als 60 Jahre. Der Stadtrat plant zwar für die Stadt der Zukunft, gleichzeitig stellt er aber sicher, dass sich im Hier und Jetzt alle Altersgruppen wohl fühlen, also auch die «Älteren». Gerade diese haben spezielle Bedürfnisse und Erwartungen an ihren Lebensraum. Trudy Cozzio verfügt über viel Lebenserfahrung, kennt die Anliegen der älteren St.Gallerinnen und St.Galler sehr genau und ist bereit, sich im Stadtrat für die Generation Ü60 einzusetzen. Gleichzeitig begegnet sie – als aktive Lehrerin und Heilpädagogin – täglich den Anliegen von Kindern und Eltern. Trudy Cozzio ist deshalb die geeignete Kandidatin, um die Anliegen aller Generationen zu vertreten. Aus diesem Grund ist sie für mich die ideale Ergänzung für den Stadtrat.



Die Stadt voran bringen

Corina Saxer, St.Gallen – Am 27. September kandidiert der Freisinnige Mathias Gabathuler für das Amt des Stadtpräsidenten und für den Stadtrat. St.Gallen ist eingebettet in eine ländliche Region und braucht deshalb ein starkes, urbanes Selbstvertrauen. Die Qualitäten, über die die Stadt zweifellos verfügt, müssen gestärkt werden. Deshalb muss ein Ruck durch sie gehen. Mathias Gabathuler ist die richtige Person, um der Stadt neue Impulse zu geben. Gabathuler hat schon oft bewiesen, dass er Projekte planen und umsetzen kann. Er ist ein besonnener Macher, stets fördernd, fordernd und vorausschauend. Diese Eigenschaften erwarte ich von einem künftigen Stadtpräsidenten oder einer künftigen Stadtpräsidentin.

Mit Herz und Erfahrung

Hans Peter Etter, St.Gallen - Ich freue mich sehr, dass sich unsere langjährige Nachbarin Trudy Cozzio entschlossen hat, für die CVP zu den Stadtratswahlen anzutreten. Wir waren mit Trudy in all den Jahren oft beisammen und haben viel gemeinsam erlebt. So haben wir auch zueinander ein grosses Vertrauensverhältnis aufgebaut. Zusammen mit ihrem leider sehr früh verstorbenen Ehemann, Nino Cozzio, hat sie sich von Anfang an für eine lebenswerte Stadt und vor allem für eine Innenstadt stark gemacht, in der das Leben nur so pulsiert. Unsere herrliche Stadt St. Gallen lag und liegt ihr immer am Herzen.

Aber auch über viele andere Themen konnte man mit Trudy diskutieren. Gerechtigkeit, Freiheit und Toleranz liegen ihr besonders am Herzen. Und immer verteidigte sie ihre Positionen mit viel Fachwissen, aber auch mit viel Herz und Charme. Auf Grund ihrer Erfahrung im Gemeinderat und als schulische Heilpädagogin ist sie prädestiniert für die Tätigkeit als Stadträtin. Wir wünschen Trudy viel Erfolg im Wahlkampf und sind überzeugt, dass sie, auch getragen durch die bürgerlichen Politik der CVP, eine Bereicherung für den Stadtrat ist.

Eine Empfehlung von einem Vorgänger

Peter Schorer, alt Stadtrat FDP, St.Gallen - Stadtrat und Stadtpräsidium sind Führungsaufgaben. Matthias Gabathuler weiss als ehemaliger Kompaniekommandant der Gebirgstruppen und insbesondere auch seit 2010 als Rektor der Kantonsschule am Brühl, wie man führt. Ich kenne ihn seit Jahren. Er verfolgt Ziele umsichtig und hartnäckig – das hat er als Alpinist gelernt. Er ist ein echter Liberaler - ihm sind eine blühende Wirtschaft als Grundlage unseres Wohlstandes ebenso wichtig wie die grossen Gesellschaftsfragen unserer Zeit. Sein Engagement für Natur und Umwelt ist ihm deshalb ebenso ernst wie jenes für die Weiterentwicklung des Bildungs- und Arbeitsstandortes St. Gallen. Meine Empfehlung: Wählen wir am 27. September Matthias Gabathuler in den Stadtrat und zum Stadtpräsidenten!

Für eine überlegte bürgerliche Stimme im Stadtrat

Andrea und Andres Büsser, St.Gallen - Trudy Cozzio hat eine klare Haltung. Sie steht auch für bürgerlichen Anliegen ein, die im aktuellen Stadtrat keine vernehmbar überlegte Stimme mehr haben. Sie ist aber ebenso offen für soziale und ökologische Anliegen. Sie versteht die berechtigten Anliegen jener vielen Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner, die sich aktuell politisch nicht erkennbar vertreten fühlen.

Trudy Cozzio hat langjährige parlamentarische Erfahrung. Sie weiss, dass in einem Exekutivamt politische Führung gefragt ist, nicht Selbstdarstellung oder Selbstverwirklichung. Als sehr erfahrene Heilpädagogin kennt sie die Schule mit den Bedürfnissen von Lehrerschaft und Schülerschaft sehr genau. Das wäre wertvoll für den Stadtrat, dem derzeit dieser Erfahrungsschatz spürbar gut tun würde. Bildung ist ein hohes Gut und der Erhalt ihrer Qualität eine besonders wichtige Aufgabe für die Stadt St.Gallen.

Trudy Cozzio weiss aber auch, dass, wozu und wann sie aus der Verwaltung Expertise beiziehen müsste, bevor sie sich öffentlich äussert. Das ist nicht persönliche Inkompetenz, sondern kompetentes Selbstverständnis. Auch damit könnte sie gelegentlich ein gutes Vorbild sein. Trudy Cozzio ist authentisch und integer. Sie geht auf die Menschen zu. Wir kennen sie schon lange als sehr gute Nachbarin und empfehlen sie überzeugt zur Wahl in den Stadtrat.

Vorausschauend und innovativ

Werner Kühne, Stadtparlamentarier FDP, St.Gallen – In weniger als vier Wochen finden die Präsidiums- und die Stadtratswahlen in St.Gallen statt. Von bürgerlicher Seite kandidiert Mathias Gabathuler von der FDP für beide Ämter. Gabathuler überzeugt durch sein vorausschauendes und innovatives Denken. Er versteht es, mit der Zeit zu gehen, und hat aus diesem Grund die Digitalisierung an seiner Mittelschule stets vorangetrieben. Aus dieser Massnahme ging in kürzester Zeit das Projekt «Informatikmittelschule» hervor. Es zeigt sich: Mathias Gabathuler ist ein Macher, welcher stets vorausschauend handelt und nicht nur dann, wenn es zu spät ist. Auch die Stadt St.Gallen braucht in der aktuellen Situation einen Macher, welcher die Herausforderungen anpackt. Jemand, der neugierig und unverbraucht ist.

Kompetent und erfahren - nicht nur in Schulfragen

Veronica Hälg-Büchi, alt Stadtparlamentarierin CVP, St.Gallen - Ich sass zehn Jahre lang im Stadtparlament. Eine meiner Kolleginnen in der Fraktion war Trudy Cozzio. Bei Fragen und Themen, die die Schule betrafen, habe ich jeweils ihre Meinung eingeholt, und sie hat mich immer fundiert beraten. Kein Wunder, war und ist Trudy Cozzio seit Jahren in den Schulen der Stadt St.Gallen tätig, zuerst als Lehrerin, dann - nach erfolgreich abgeschlossener Weiterbildung - als Heilpädagogin. Als Mutter von zwei Kindern lernte sie das Schulsystem zusätzlich aus dem Blickwinkel der Eltern kennen.

Selbstverständlich befasst sich die städtische Politik nicht nur mit der Schule und deren Belangen, sondern auch mit vielen anderen Themen. Trudy Cozzio hat sich in den Jahren als Stadtparlamentarierin und Fraktionspräsidentin einer der grössten Fraktionen im Stadtparlament in viele andere Bereiche einarbeiten müssen. Sie tat dies gewissenhaft und gründlich, so dass sie auch in den anderen Fragen, die eine Stadt betreffen, eine gut fundierte Gesprächspartnerin war.

Ich wähle Trudy Cozzio aus Überzeugung in den Stadtrat. Sie wird eine Stadträtin, die keinerlei Einarbeitungszeit benötigt. Die nötigen Kenntnisse und Erfahrung bringt sie schon aus den langen Jahren als Berufsfrau und als Politikerin mit. Sie wird vom ersten Tag an ihre Direktion sachgerecht leiten können. Sachverstand, aber auch Verständnis für die Personen, die in städtischen Betrieben arbeiten und leben, sind bei Trudy Cozzio vorhanden und dies ist - nicht nur in der Schule, sondern in allen anderen Bereichen - enorm wichtig.

Für eine starke Zentrumsstadt

Christian Gremli, Abtwil - Mathias Gabathuler ist in der Lage, die strategische Ausrichtung der Stadt positiv zu beeinflussen, mit neuen Gedanken anzureichern und voranzutreiben. Dank Ausbildung und vielfältiger Führungserfahrung kann er Ideen, Strategien und Projekte gut vermitteln. Gabathuler denkt bürgerlich. Das ist beim eher linkslastigen Stadtrat als Ausgleich dringend notwendig. Er verfügt über ein klares Wertesystem und einen weiten Horizont. Als begeisterter Besucher der Stadt hoffe ich auf eine sichtbare Entwicklung, auf moderne Konzepte und da und dort auch den Test einer modernen, urbanen Idee. Das macht die Stadt attraktiv und regt zu Besuch und Konsumation an. Mathias Gabathuler kann das leisten!