Leserbriefe zu den Abstimmungen in der Stadt St.Gallen: Marktplatz und Klimaartikel Am 27. September entscheidet das Stadtsanktgaller Stimmvolk auch über zwei Sachvorlagen. Zum einen geht es um die Sanierung und Neugestaltung von Marktplatz und Bohl für 33,8 Millionen Franken. Zum anderen steht ein Klimaartikel für die Gemeindeordnung zur Diskussion. 04.09.2020, 18.39 Uhr

Marktplatz (links) und Bohl sollen für 33,8 Millionen Franken saniert und neu gestaltet werden. Über den Anteil der Stadt von 29,1 Millionen entscheidet das Stimmvolk am 27. September. Bild: Michel Canonica (24.10.2019)

Die Rückkehr der Lobby

Hansueli Stettler, St.Gallen - Darf man in der heutigen Stimmung das «abgerundete» Projekt ablehnen? Man muss! Bei allen von den Befürworterinnen und Befürwortern für das Millionenprojekt angeführten Punkten klemmt es nämlich.

Es braucht die fixe Markthalle immer noch nicht. Es braucht keinen Blankocheck mit noch nie da gewesenen grossen Reserven – für Umstrittenes wie den Abriss der Rondelle und den «freien Blick auf die Goliathgasse». Wir sollten das gezinkte Manöver mit dem «Einbezug der Bevölkerung», welches uns als Partizipation verkauft wird, nicht noch belohnen. Die Zusammenfassung dieses Prozesses lieferte faktisch das Tiefbauamt.

Wir brauchen keine auseinander gezerrte Haltestelle für den ÖV. Der Ort vor dem «Hecht» ist sogar länger und taugt mit den bekannten Massnahmen der Zufahrtssteuerung besser. Beschlossen wurde ja bereits, dass demnächst eine Postautolinie wegfällt. Wir könnten – für weniger Geld und mehr Nutzen – zum Beispiel die Bussteuerungen so verfeinern, dass kein Stau entsteht am Brühltor. Die Zufahrten von Osten her besser regeln. Mein Film auf Youtube mit dem Titel «Waaghaus Kreuzung» zeigt die Situation zu Stosszeiten eindrücklich. Testen wir zuerst diese «weichen» Massnahmen, bevor wir betonieren.

Bei der ersten Abstimmung über die Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt hörten wir im Komitee «Vernünftiger Marktplatz» monatelang aufs Publikum und formulierten den Plan B für den Platz: Bescheidenheit, Bäume, Bevölkerung. Der Stadt geht das Geld aus. Handarbeit auf Primarschulstufe: gestrichen. Sparprogramme jagen sich. Ein Detail: Die Warteliste beim schulärztlichen Dienst wächst. Abklärung für Kinder aus weniger privilegierten Familien, die wegen homeschooling nun zwischen Stuhl und Bank fallen? Später... Kein Geld mehr für Kultur. Geldprobleme an allen Enden – aber Geld für Luxusprojekte?

Ich denke nicht, dass sich die St.Gallerinnen und St.Galler ernsthaft nach drei Jahren Bauzeit und Provisorien sehnen. Viele fänden es sinnvoller, in der Stadt oft noch fehlende ökologische Vielfalt zu unterstützen, Versiegelungen mit System zurückzubauen, weitergehende Energiesparmassnahmen auch bei städtischen Objekten anzupacken. Solardächer...

Die Liste ist lang und wird mit Corona und dem Klimawandel noch länger.



Ja zum Herzstück St.Gallens

Felix Keller, Stadtparlamentarier FDP, St.Gallen - Die Sanierungsarbeiten in der Metzger-, Engel- und Neugasse sind abgeschlossen. Das Leben in den Gassen blüht. Die Gesamtsanierung hat sich aus meiner Sicht gelohnt. Die Pflästerungen sind aus einem Guss und die Gassen der Stadt wirken grosszügiger und gepflegter. Am 27. September 2020 stimmen wir nun an der Urne über den Kredit für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl ab. Das Herzstück der Innenstadt soll als letztes Puzzlestück der Sanierungsarbeiten fertiggestellt werden. Nur so entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das einen Bogen durch die Altstadt bildet.

Der Marktplatz ist Treffpunkt, Verkehrsknoten und vor allem Lebensader unserer Stadt. Die Stadt hat ihre Aufgaben in die Hand genommen und aktiv mit der Bevölkerung und den Anstössern rund um den Marktplatz zusammengearbeitet. Die Bedürfnisse wurden eruiert, Ideen aufgenommen und in das Siegerprojekt integriert. Der Stadtrat hat zugesichert, dass die Markthändler und direkten Anstösser in die Detailplanung einbezogen werden.

Mit dem Ja zum Rahmenkredit sorgen wir dafür, dass unsere Innenstadt leben und sich weiterentwickeln darf. Ich bin überzeugt, dass sich die Investition lohnt. Wir St.Gallerinnen und St.Galler brauchen einen Marktplatz und Bohl, auf dem wir einkaufen, begegnen, erleben und geniessen.

Marktplatz soll wieder eine Visitenkarte sein

Ivo Liechti, Stadtparlamentarier CVP, St.Gallen - Am 27. September stimmen wir zum dritten Mal über die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl ab – und zwar erstmals über einen Rahmenkredit. Nicht ein fertiges Projekt liegt vor, sondern eine Idee, die es nach dem Ja zu entwickeln gilt.

Die Kostengenauigkeit von plus/minus 25 Prozent entspricht dabei der vorliegenden Projektgenauigkeit, erhöht aber zwangsläufig den Kreditrahmen. Alleine die Hälfte des städtischen Kredits entfällt auf die Sanierung von Oberflächen und Werkleitungen. Bei einer Fläche von etwa 12'000 Quadratmetern ergibt das maximal 1'250 Franken pro Quadratmeter. Das ist ein durchaus angemessener Betrag für unseren wichtigsten Platz, der in seiner Mitte eine grosse, flexibel nutzbare Fläche erhalten wird.

Bei der Verwendung des Rahmenkredits für die Umsetzung liegt es am Stadtrat, in Anbetracht der angespannten finanziellen Situation das erforderliche Augenmass an den Tag zu legen. Unser wichtigster städtischer Platz inmitten der neugestalteten Gassen soll aber künftig nicht mehr den beschämenden Flecken darstellen, der er heute ist. Dazu sind auch die vorgesehenen Investitionen in die Hochbauten nötig. Ich stimme darum Ja zur Vorlage zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl.



Stillstand ist der falsche Weg

Patrik Künzle, Kandidat Stadtparlament FDP, St.Gallen - Meine Generation steht in der Pflicht, die Verantwortung auch in der Politik zu übernehmen. Denn es sind wir und unsere Kinder, die mit den Entscheidungen leben müssen. Damit ich dem gerecht werde, lasse ich mich am 27.September zur Wahl ins Stadtparlament aufstellen. Gerade in der jetzigen aussergewöhnlichen Situation ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt müssen wir die Weichen für die Zukunft klug und effizient stellen, um gut aus dieser Krise heraus zu kommen. Für mich ist Stillstand der falsche Weg. Dazu ist die Abstimmung über die Neugestaltung des Marktplatzes ein gutes positives Signal. Denn so oder so müssen wir den Platz sanieren. Wenn wir jetzt da noch ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen, um auch die Gestaltung anzupassen, macht dies durchaus Sinn und gibt klare Signale. Die Stadt St.Gallen darf keinen Stillstand erleben. Doch dabei dürfen wir die Unternehmen und Gastrobetriebe in der Innenstadt nicht vergessen. Die Neugestaltung muss auch ein Ja zu unseren Unternehmen in der Innenstadt sein. Geben wir ihnen auch die Gelegenheit, Geld zu verdienen. Strassencafés und Marktstände laden zum Verweilen und Flanieren ein. Genau das löst der neue Marktplatz aus!