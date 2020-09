Lerngarten, Pumptrack und viel Freiraum: Wie der Verein Areal Bach 10'000 Quadratmeter in St.Fiden zwischennutzen will Auf einem Rundgang erklären die Verantwortlichen, was im Rahmen einer Zwischennutzung alles auf dem Areal Bach nördlich der SBB-Gleise in St.Fiden entstehen soll. Zunächst muss der St.Galler Stadtrat aber noch Geld sprechen. Luca Ghiselli 16.09.2020, 15.07 Uhr

Das Quartierfest vor knapp zwei Wochen liess erahnen, wie belebt die Brache auf dem Areal Bach bald sein könnte. Bild: PD

Die Sonne brennt auf den Schotterplatz, Pendler eilen über die Fussgängerpasserelle. Es ist kurz nach Feierabend, als sich rund 20 Interessierte zum Rundgang über das Areal Bach einfinden. Der Heimatschutz St.Gallen/Appenzell Innerrhoden hatte im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Oh du schöne Landschaft!» eingeladen, die weitgehend brachliegende Fläche zwischen SBB-Gleisen und Bachstrasse in St.Fiden zu begehen.

Während sich die Politik über die dereinstige Bebauung des Entwicklungsgebiet streitet, ist die Zivilgesellschaft nämlich bereits aktiv geworden. Vor einem Jahr wurde der Verein Areal Bach gegründet, mit dem Ziel, die Fläche mit einer Zwischennutzung zu bespielen. Die Zusammenarbeit von Heimatschutz, Quartierverein und dem Architekturbüro GSI hatte den Grundstein für die Zwischennutzung gelegt.

Melanie Diem, Präsidentin Verein Areal Bach. Bild: Ralph Ribi

Am Dienstagabend führte Melanie Diem, Präsidentin des Vereins, über das Areal. Viel hat sich seit der Gründung vor einem Jahr getan. Schnell kamen dank Sponsoren, Stiftungen und Beiträgen von Privatpersonen und Wirtschaft 615'000 Franken zusammen, um die Zwischennutzung zu ermöglichen. 250'000 Franken hätte die Stadt einmalig beisteuern sollen.

Hätte, denn dann kam Corona. Dem Stadtrat war nicht wohl damit, auf jährliche Parkgebühren der Messeparkplätze von 120'000 Franken zugunsten der Zwischennutzung zu verzichten. Im westlichen Teil, wo die Mietparkplätze der Stadt stehen, wären eine grosszügige Kinderbaustelle, ein Naturteil mit Wasserfläche, Heckenzügen, Pionierstandorten und Naturwiesen geplant gewesen. Das muss vorerst aber warten.

Zwischennutzung beginnt im östlichen Teil

Wie weiter nun? «Wir stecken den Kopf nicht in den Sand», sagt Melanie Diem auf dem Rundgang. Eine Zwischennutzung könne wachsen. «Wir starten im östlichen Teil.» Zunächst sollen die rund 10'000 Quadratmeter östlich der Fussgängerpasserelle – entlang der Migros Bach bis zur Baracke, wo kürzlich das «Rümpeltum»-Kollektiv eingezogen ist, bespielt werden.

Für den Startschuss der Zwischennutzung entscheidet der Stadtrat an seiner Sitzung von kommenden Dienstag aber noch über einen Beitrag in der Höhe von 150'000 Franken – also 100'000 Franken weniger als zunächst vorgesehen und ohne Ausfall von laufenden Messeparkgebüren.

Der Etappierungsplan: Das rot umrandete Gebiet im Osten des Areals soll zuerst genutzt werden, erst dann könnte die Zwischennutzung in den Westen «expandieren». Vis-à-vis der Migros Bach ist der Lerngarten von Bioterra erkennbar, im Osten die Baracken und der Pumptrack. Plan: GSI Architekten

Die Verantwortlichen um Melanie Diem präsentieren am Dienstagabend die Vision für die neu 10'000 Quadratmeter grosse Zwischennutzung, die einer Grösse von über anderthalb Fussballfeldern entspricht. Es sollen rund 110 Bäume und Büsche aus einer Baumschule gepflanzt werden. Eschen, Birken, Pappeln, Weiden, Naturwiesen und Ruderalflächen sollen die Biodiversität erhöhen, Schatten bieten und dem Urban-Heating-Effekt entgegenwirken, der laut Diem hier besonders stark ist. «Heute ist die Fläche grösstenteils versiegelt, deshalb heizt sich das Quartier im Sommer stark auf und kühlt kaum ab.» Hier soll stattdessen ein Freiraum zum Verweilen entstehen. Ein grosszügiger Stadtraum, wie er im Zentrum mit dem Stadtpark und im Westen mit der Kreuzbleiche oder dem Burgweierareal bereits existiert.

Biodiversitätsgarten als grünes Tor für die Migros

Blick von der Passerelle Richtung Osten. Wo heute Kundenparkplätze der Migros sind, soll ein Lerngarten entstehen. Dahinter erkennbar sind die Baracken, auf deren Höhe der Pumptrack gebaut werden soll. Bild: Luca Ghiselli (15. September 2020)

Wie Diem auf der Führung mehrmals betont, gehe es dem Verein Areal Bach nicht darum, die Zwischennutzung von A bis Z durchzuorchestrieren. «Wir wollen Bedürfnisse identifizieren und geeignete Akteure zusammenbringen.» So komme es auch, dass die geplanten Nutzungen in verschiedene Teilprojekte gegliedert seien – und sich entsprechend auch in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befänden.

Entlang der Migros Bach zum Beispiel soll unter der Federführung der Bio- und Naturgartenorganisation Bioterra ein Lerngarten für Schulkinder und Jugendliche entstehen. Auch die Migros beteiligt sich am Projekt. Der rund 900 Quadratmeter grosse Biodiversitätsgarten wird das grüne Einfallstor für alle Migroskunden. «Die Kundenparkplätze werden in Richtung Bahnlinie verschoben, davor kommt der Garten», sagt Diem. Die Finanzierung des Teilprojektes sei bereits weit fortgeschritten.

Graffitiwand und Pumptrack

Der östliche Zipfel des Areal: Hinten das neue «Rümpeltum», links die Baracken, wo dereinst auch ein Gastrobetrieb entstehen soll. Die Bäume stammen vom Olma-Messgelände. Bild: Luca Ghiselli (15. September 2020)

Im östlichen Teil des Areals soll die Nutzungsintensität dereinst am höchsten sein. Hier ist ein Pumptrack – eine Art Buckelpiste für Velos, Trottinetts und Skateboards – geplant. Betrieben wird er von einem Projektpartner, der auch die Gastronomie anbieten wird. Weil die Verträge noch nicht unterzeichnet sind, halten sich die Verantwortlichen aber noch bedeckt. Zudem möchte die offene Jugendarbeit ihre Graffitiwand längerfristig hierhin zügeln.

Bis dahin muss der Verein Areal Bach mit dem Stadtratsentscheid zum finanziellen Beitrag an die Zwischennutzung noch eine letzte Hürde nehmen. Im Herbst wollen die Verantwortlichen mit Tiefbauarbeiten starten und noch vor dem ersten Bodenfrost die ersten Bäume pflanzen. Damit im Frühling dann hier die Natur, aber auch der soziale Austausch wachsen und gedeihen kann.