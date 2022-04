St.Gallen: Die Ladenöffnungs-Initiative der SP bringt es nicht

Leitartikel SP-Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» ist Gift für die Innenstadt – Gegenvorschlag ist ein guter Kompromiss Am 15. Mai, am Tag des Cupfinals mit St.Galler Beteiligung, stimmen die Stimmberechtigten der Stadt über die SP-Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» ab. Das Volksbegehren ist abzulehnen. Eine Annahme wäre schlecht für den Detailhandel. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Am Samstag bis 18 Uhr einkaufen können ist vielen Konsumentinnen und Konsumenten ein Bedürfnis. Benjamin Manser

Im Juni 2020 hat der Stadtrat die Ladenöffnungszeiten erweitert. Nicht in der ganzen Stadt, lediglich in einem so genannten Tourismusperimeter, der von der St.Leonhardsbrücke bis zum Singenberg reicht. Hier gelten seither folgende Ladenöffnungszeiten: Montag bis Samstag von 6 bis 20 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Allerdings muss für offene Läden am Sonntag eine Bewilligung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) respektive des Kantons eingeholt werden. Fakt ist: Den Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen gibt es nicht; seit Juni 2020 ist kein einziges Gesuch eingegangen. Die Läden schliessen am Samstag auch nicht um 20 Uhr, sondern um 18 Uhr.

Der Detailhandel schöpft seine Möglichkeiten gar nicht aus. Das hat zwei Gründe: Einerseits ist der Sonntagsverkauf schlicht kein Bedürfnis, Einkaufen unter Woche bis 20 Uhr offensichtlich auch nicht; denn selbst der Coop City am Bohl schliesst wochentags um 19 Uhr. Andererseits gibt es Detailhändler, die schliessen schon früher, entweder aus Rücksicht auf das Verkaufspersonal oder wegen ausbleibender Kunden und Umsätze am Abend.

Die moderat erweiterten Ladenöffnungszeiten sind für die Innenstadtgeschäfte kein Muss - sie ermöglichen liberales Wirtschaften.

Was den Sozialdemokraten stinkt, ist, dass der Stadtrat in eigener Kompetenz, also ohne das Stadtparlament zu konsultieren, die Ladenöffnungszeiten erweitert hat. Dass diese Liberalisierung aus dem breit abgestützten Projekt «Zukunft St.Galler Innenstadt» hervorging und demnach einem Bedürfnis der Lädeler und Grossverteiler entspricht, wird von den Initianten ausgeblendet. Ihnen geht es um den Schutz der Verkäuferinnen und Verkäufer. Das ist legitim. Allerdings wäre dem Verkaufspersonal mehr geholfen, wenn sich Arbeitgeber und Gewerkschaften auf einen Gesamtarbeitsvertrag verständigen würden.

Der Titel der Initiative ist eine Mogelpackung

Der Titel der SP-Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» ist eine Mogelpackung, weil der Sonntagsverkauf ein Phantom und inexistent ist. Die Initianten wollen das Rad der Zeit zurückdrehen. Klar, sie haben recht: Das Stimmvolk des Kantons St.Gallen hat längere Ladenöffnungszeiten mehrfach abgelehnt. Aber: Die Stadt St.Gallen ist ein urbanes Zentrum. In einer prosperierenden Stadt muss es heutzutage einfach möglich sein, auch nach 18.30 Uhr noch ein Brot, eine Bluse oder eine Flasche Wein zu kaufen. Offene Läden am frühen Abend bringen Leute in die Innenstadt, davon profitieren auch Restaurants und Bars. Diese mussten in der Coronapandemie wie der Detailhandel darben.

Covid-19 ist für den Moment passé. Das heisst auch: Der Einkaufstourismus nach Deutschland und Österreich ist wiederbelebt. Der Onlinehandel floriert nach wie vor der Pandemie.

Der Detailhandel ist unter Druck. Die Möglichkeit, die Läden länger offen halten zu dürfen, hilft da etwas. Eine Annahme der SP-Initiative schadete dem Detailhandel.

Das darf nicht sein. Leere Schaufenster an bester Lage gibt es viel zu viele.

Der Stadtrat lehnt die SP-Initiative logischerweise ab. Das Stadtparlament auch. Letzteres hat aber Ja gesagt zu einem Gegenvorschlag. Dieser ist ein guter Kompromiss. Demnach dürfen die Geschäfte im Tourismusperimeter wochentags von Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr geöffnet haben, am Samstag von 6 bis 18 Uhr, am Sonntag müssen sie geschlossen bleiben. Wird der Gegenvorschlag angenommen, bleibt faktisch alles so, wie es heute ist - mit einer Ausnahme: Der Sonntagsverkauf wird verunmöglicht. Mit dem Gegenvorschlag wird der Detailhandel nicht eingeschränkt - und der Sonntag bleibt für das Verkaufspersonal auch gesetzlich ein Ruhetag.

Das veränderte Einkaufsverhalten nicht ignorieren

Der Gegenvorschlag wird denn auch von einem breit abgestützten Komitée zur Annahme empfohlen. Diesem Komitée gehören neben bürgerlichen Parteien das Gewerbe der Stadt und die städtische Detailhandelsorganisation Pro City an. Ihnen ist es besonders wichtig, die Läden am Samstag eine Stunde länger offen halten zu dürfen. Es kam vor der stadträtlichen Liberalisierung nicht selten vor, dass Kunden um 17 Uhr aus dem Geschäft gejagt werden mussten. Es schleckt keine Geiss weg: Der gesellschaftliche Wandel verändert auch das Einkaufsverhalten, in den Städten weit mehr als auf dem Land. Dem tragen die moderat verlängerten Ladenöffnungszeiten in der St.Galler Innenstadt Rechnung. Die SP-Initiative hält den gesellschaftlichen Wandel nicht auf; ihre Annahme wäre ein Ignorieren des gegenwärtigen Einkaufsverhaltens, ja ein Rückschritt.

Mit der Annahme des Gegenvorschlags bleiben die Ladenöffnungszeiten in der Kompetenz des Stadtrats. Das ist okay. Der Stadtrat mit seiner Mitte-links-Mehrheit will und kann dem Detailhandel nicht Tür und Tor öffnen für ein 24-Stunden-Shopping und für die Ausbeutung der Verkäuferinnen und Verkäufer.

Derart verantwortungslos ist der Stadtrat nun tatsächlich nicht. Und er weiss auch, dass St.Gallen nicht New York ist, wo rund um die Uhr eingekauft werden will und darf.

Der Stadtrat hat die Ladenöffnungszeiten moderat erweitert. In der Innenstadt gelten heute etwa die gleichen Bestimmungen wie im Thurgau. Was die Ladenöffnungszeiten angeht, ist die Kantonshauptstadt St.Gallen an ihrer Peripherie weniger liberal als der benachbarte Landwirtschaftskanton.

Wenn die Stimmberechtigten am Sonntag in zwei Wochen sowohl die SP-Initiative als auch den Gegenvorschlag als Kompromiss ablehnen, bleibt alles, wie es heute ist. Auch das wäre keine Katastrophe, für den Detailhandel ohnehin nicht, aber auch für das Verkaufspersonal nicht.

