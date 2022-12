Leitartikel Neue Bäume, mehr Velos, Tempo 30: Mitte-links gibt in St.Gallen den Takt vor Die erste Halbzeit der Amtsdauer 2021–2024 geht zu Ende. SP, Grüne und GLP setzen sich in der Umwelt-, Verkehrs- und Klimapolitik durch. Mit Blick auf die kommenden Wahlen drängt sich die Frage auf: Greifen die Grünen einen SP-Sitz an? Daniel Wirth Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Das Güterbahnhofareal in St.Gallen. Grüne, Grünliberale und die Sozialdemokraten wollen hier auf keinen Fall einen Autobahnanschluss, wie ihn Bund, Kanton und Stadt St.Gallen sowie weitere Partner derzeit planen. Ralph Ribi

Grüne und Junge Grüne haben im Stadtparlament acht Sitze, genau gleich viele haben die Grünliberalen und Jungen Grünliberalen in der laufenden Legislatur. Zusammen haben sie aktuell vier Mandate mehr als in der vergangenen Amtsperiode. Bei Umweltanliegen können Grüne und Grünliberale im Parlament auf die Unterstützung der SP/Juso/PFG-Fraktion zählen, die 19 Sitze hält. SP, Grüne und Grünliberale bringen es in der 63-köpfigen Legislative heute mit 35 Mandaten auf eine satte Mehrheit.

Das schlägt in der Umwelt- und auch in der Verkehrspolitik durch. Deutlich wurde das im November dieses Jahres. Der Rat überwies ein Postulat der Liegenschaften- und Baukommission (LBK) an den Stadtrat. Dieser wurde damit beauftragt, sich gegen den Autobahnanschluss beim Güterbahnhofareal auszusprechen, wie er seit Jahren von Bund, den Kantonen St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden, der Stadt St.Gallen und der Gemeinde Teufen geplant wird – mit unterirdischem Kreisel und einer Teilspange hinauf bis zur Liebegg. Das ist ein Generationenprojekt, das zusammen mit der geplanten dritten Tunnelröhre durch den Rosenberg rund 1,5 Milliarden Franken kostet.

2016 hatten die Stimmberechtigten der Stadt St.Gallen eine Initiative, die sich gegen den Autobahnanschluss richtete, klar abgelehnt. Seither gingen freilich sechs Jahre ins Land. Die Folgen des Klimawandels haben sich verschärft. Der Stadtrat steht zwar noch hinter dem Jahrhundertobjekt. Der grüne Widerstand dagegen hat sich aber formiert. Eine Volksabstimmung, die 2024 stattfinden könnte, wird den Wahlkampf im gleichen Jahr prägen.

Die Verkehrspolitik hat in der ersten Hälfte der Legislatur viel Raum eingenommen. Das Parlament hat auch hier Zeichen gesetzt. Eine Vorlage zur Neugestaltung der St.-Leonhard-Strasse zwischen Neumarkt und Hauptpost wurde an den Stadtrat zurückgewiesen, mit dem Auftrag, eine Tempo-30-Zone auf der innerstädtischen Hauptverkehrsachse zu prüfen. Das Hauptargument: Strassen sind Lebensräume. Auch der Veloverkehr wird gefördert. Bis 2030 wollen Stadtrat und Stadtparlament 15 Millionen Franken investieren. Ein Projekt ist ein Tunnel von der Reithalle zur Lokremise. Der Kostenpunkt für die Stadt: 2,7 Millionen Franken. Das Stadtparlament sagte dazu deutlich Ja.

Ein weiterer Beweis dafür, dass sich Umweltanliegen in St.Gallen derzeit durchsetzen, ist die Ausweitung des Baumschutzes auf das gesamte Stadtgebiet. Auch hier sagte das Stadtparlament klar Ja. Bis 2050 will die Stadt klimaneutral sein. Andere Städte wie etwa Basel haben das Datum für Klimaneutralität nach vorne gerückt. St.Gallen dürfte folgen.

Bemerkenswert ist: Vorlagen, die dem Schutz der Umwelt und der Bekämpfung der Folgen des Klimawandels dienen, finden im Stadtrat und im Stadtparlament klare Mehrheiten, obschon die finanzielle Lage der Stadt angespannt ist. Ein Beispiel ist die Erneuerung der Busflotte: Busse mit Dieselmotor werden aus dem Verkehr genommen. Als Ersatz werden für 41 Millionen Franken Batterietrolleybusse angeschafft. Vier von fünf Stimmberechtigten in der Stadt folgten an der Urne der Politik. Das zeigt: Umweltanliegen liegen beim urbanen Publikum im Trend.

Die Bürgerlichen haben in der Debatte über das Budget 2023 angekündigt, für 2024 eine Steuerfusssenkung zu beantragen. Ob sie damit durchkommen? Das Zünglein an der Waage dürften die Grünliberalen spielen. Denn anders als in der Verkehrs- und Umweltpolitik ist die GLP in der Finanzpolitik weniger berechenbar und auch für Überraschungen gut.

Im Fussball gibt es ein Bonmot: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das kann auch in der Politik angewendet werden: Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Die Gesamterneuerungswahlen in den Stadtrat und ins Stadtparlament sind am 22. September 2024. Die Halbzeit der Legislatur ist der Moment, die Wahlkaskade zu planen, Kandidierende zu suchen und in Stellung zu bringen. Anders als die Grünliberalen sind die Grünen nicht in der Stadtregierung vertreten. Angesichts der Themenkonjunktur und der aktuellen Erfolge dürften die Grünen Ambitionen hegen.

Da stellt sich natürlich die Frage nach möglichem Exekutivpersonal. Einer, der sich in der ersten Halbzeit der laufenden Amtsdauer hervortat, ist der 33-jährige Kantonsschullehrer und Historiker Christian Huber. Er präsidiert die Grünen der Stadt St.Gallen und sitzt seit 2018 im Stadtparlament. Hier wird ihm zugehört. Er fällt auf durch souverän und verständlich gehaltene Voten. Er argumentiert cool-sachlich. Christian Huber hat Stadtratsformat.

Der Stadtrat wurde bei den Wahlen 2020 neu aufgestellt: Nur zwei von fünf Direktionen haben noch die gleiche Chefin oder den gleichen Chef. Die Sozialdemokratin Maria Pappa machte sich als erste St.Galler Stadtpräsidentin gleich zu Beginn der Legislatur schweizweit einen Namen: Bei den Osterkrawallen 2021 fürchtete sie nicht, sich unter coronafrustrierte demonstrierende Jugendliche zu mischen und deren Puls zu fühlen. Pappa verdiente sich damit Respekt und Anerkennung. Sie politisiert mit Verve. Das kommt an.

Der neu gewählte Mathias Gabathuler (FDP) übernahm die Direktion Bildung und Freizeit. Er konnte den langen Streit zwischen Lehrergewerkschaft und Schuldirektion beilegen – allerdings war die Friedenspfeife von seinem Vorgänger Markus Buschor gestopft worden. Gabathuler, der Mitglied der Umweltfreisinnigen und des Naturschutzvereins von Stadt und Region St.Gallen ist, konnte auch den Knatsch um Talentschulen, den sein Vorgänger mit Regierungsrat Stefan Kölliker hatte, beenden. Gabathuler arbeitet kompetent und ruhig.

Markus Buschor ist der amtsälteste Stadtrat. Der Parteilose wechselte Anfang dieser Legislatur von der Schule an die Spitze der Direktion Planung und Bau. Man hat den Eindruck: Hier blüht der Architekt auf. Buschor hat Jahrgang 1961. Bei den Gesamterneuerungswahlen ist er nahe am Pensionsalter. Gedanken, zurückzutreten, macht er sich keine. Er hat angekündigt, 2024 für eine vierte Legislatur zu kandidieren. Die Arbeit geht ihm nicht aus: Neugestaltung Marktplatz und Bohl, Ausbau und Sanierung Hallenbad Blumenwies, das 100-Millionen-Projekt für ein neues Busdepot samt Verwaltungsräumen im Westen der Stadt, Schulbauten, HSG-Campus am Platztor – hier tun Markus Buschors Erfahrung gut.

Sonja Lüthi, grünliberale Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit, hat eine turbulente erste Hälfte der Legislatur hinter sich: Der Start der Spitex St.Gallen AG war ein Fiasko. Dutzende Pflegerinnen und Pfleger gingen. Schliesslich auch der Geschäftsführer. Die Spitex wurde zum Politikum. Das Stadtparlament genehmigte eine Finanzspritze und schrieb vor: Die Stadt muss fortan im Spitex-Verwaltungsrat vertreten sein. Sonja Lüthi erweckte gelegentlich den Eindruck, weit weg vom Geschehen zu sein. Derzeit ist es ruhig um die Spitex; Lüthi konnte einen neuen Geschäftsführer einstellen. Ihr zweites Sorgenkind war die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb). Deren Präsident gründete eine Sozialfirma ohne Lüthis Kenntnis. Auch die Kesb wurde zum Politikum: Das Personalreglement wird jetzt revidiert, sodass Nebenbeschäftigungen künftig geregelt sind. In der Kesb gab es an der Spitze der Behörde Abgänge und auch die Fluktuation unter den Mitarbeitenden war gross. Sonja Lüthi ist bemüht, wieder Ruhe reinzubringen.

SP-Mann Peter Jans schliesslich steht den Technischen Betrieben vor. Der 62-jährige Jurist hat mit seinen Verkehrs- und Energievorlagen in der Stadt St.Gallen jeweils leichtes Spiel, sei es bei der Elektrifizierung der Busflotte und -linien, sei es beim Ausbau des Fernwärmenetzes. Jans hat Jahrgang 1960. Er weiss noch nicht, ob er 2024 noch einmal antreten wird bei den Wahlen. Sollte der besonnene und ruhig agierende Sozialdemokrat bekannt geben, auf eine Wiederwahl zu verzichten, erhöhte das die Chancen der Grünen auf einen erfolgreichen erstmaligen Einzug in den St.Galler Stadtrat.

