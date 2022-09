Hallenbad Blumenwies: Grosse, aber überfällige Investition

Leitartikel Ein Generationenprojekt mit Nebengeräuschen: Warum St.Gallerinnen und St.Galler dennoch Ja zum neuen Hallenbad Blumenwies sagen sollten Am 25. September entscheiden die Stadtsanktgaller Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über einen 45-Millionen-Franken-Kredit für das Hallenbad Blumenwies. Viel Geld, das es sich aber zu investieren lohnt. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Wasserfläche im Blumenwies wird mit der Erweiterung verdoppelt. Visualisierung: PD/ Dunedin Arts Architektur

Waikiki ist nicht nur ein Stadtteil der hawaiianischen Metropole Honolulu. Hinter dem wohlklingenden Namen, der frei auf Deutsch übersetzt «sprudelndes Wasser» bedeutet, verbirgt sich auch die Zukunft des grössten Hallenbads der Region St.Gallen.

Waikiki war und ist nicht günstig. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Stadt befinden am 25. September über einen 45,3-Millionen-Franken-Kredit. Das sind keine Peanuts für eine Stadt, die auf die Finanzen Acht geben muss. Und das Preisschild war es auch, das seit der Vorstellung des Siegerprojekts zu Misstönen führte.

Das Stadtparlament wies die Waikiki-Vorlage vor knapp zwei Jahren bereits an den Stadtrat zurück. Verbunden mit dem Auftrag, das Projekt zu verkleinern. Dieser verzichtete daraufhin auf das beheizte Aussenbecken, beliess das Vorhaben von Architekt Andy Senn aber sonst so, wie es war.

Keine Opposition, aber auch keine Euphorie

Ein gewagter Schachzug, doch die Argumente gegen eine weitere Verkleinerung leuchteten auch einer Mehrheit des Stadtparlaments schliesslich ein: Die vom Parlament zunächst geforderte Redimensionierung hätte kaum finanzielle Einsparungen gebracht und baulich einiges komplizierter gemacht.

So gelang es dem Stadtrat, das Projekt, das eigentlich bereits zurückgewiesen worden war, im Stadtparlament doch noch durchzubringen. Und das relativ deutlich. Umstritten war einzig das Provisorium während der Bauzeit, eine Traglufthalle im Freibad Lerchenfeld. Doch auch da legte eine Mehrheit des Parlaments trotz ökologischer Bedenken kein Veto mehr ein.

Die Opposition und die Misstöne sind seither verpufft, auch wenn bei kaum jemandem so richtig Euphorie aufkommt. Verhaltene Zustimmung trifft die Haltung der meisten Parteien wohl am besten. Gegen die Vorlage regte sich im Vorfeld der Abstimmung aber auch kein aktiver Widerstand mehr. Nur die SVP, die bereits während der Parlamentsdebatte im März scharfe Kritik am Vorgehen des Stadtrats äusserte und von fehlendem Vertrauen sprach, fasste die Nein-Parole.

Viele gute Gründe für ein Ja

Es scheint fast so, als hätten sich auch die grössten Gegner der Blumenwies-Vorlage mit dem Unausweichlichen abgefunden: Einem wuchtigen Ja am 25. September. Unabhängig vom «waghalsigen Sprung», den der Stadtrat laut Baudirektor Markus Buschor mit dem Festhalten am ursprünglichen Waikiki-Projekt vollzog, gibt es eigentlich nur gute Gründe für ein Ja.

Das Hallenbad Blumenwies ist für Stadt und Region von grosser Bedeutung. Aber es ist in die Jahre gekommen. Die Technik ist veraltet, verschiedene Maschinen sind defekt, die letzte Sanierung und Erweiterung des 49 Jahre alten Hallenbads erfolgte 1995. Nicht nur die Haustechnik bereitet Probleme, auch die Eintrittszahlen des Hallenbads sind seit Jahren rückläufig. Die private Konkurrenz mit Wellness- und Erlebnisbädern hat das altehrwürdige Blumenwies abgehängt. Mit «Waikiki» soll sich dieser Trend wenden, 300'000 Besucherinnen und Besucher möchte die Stadt nach der geplanten Wiedereröffnung im Herbst 2027 jährlich anlocken – Schulkinder eingerechnet.

Die Zahl der Schwimmbahnen soll von heute fünf auf künftig 13 wachsen. Bild: Ralph Ribi

Was bekommen die Städterinnen und Städter für die stolze Investitionssumme? Sie erhalten ein Hallenbad, das diesen Namen verdient. Die Wasserfläche wird verdoppelt, ein Eingang mit Foyer gebaut, neue Garderoben, ein Wellnessbereich und ein neues Schwimmbecken errichtet sowie die Technik erneuert.

Mit den neuen Dimensionen erfüllt St.Gallen dereinst auch wieder die Richtlinien des Bundesamts für Sport (Baspo): Aktuell liegt die Stadt mit Blumenwies und Volksbad nämlich unter der empfohlenen Wasserfläche pro Einwohnerin und Einwohner. Eine Stadt wie St.Gallen, eine selbstproklamierte Sportstadt, kann es sich nicht erlauben, ihre Hallenbäder vor sich hin darben zu lassen.

Auch beim Volksbad sollte der Stadtrat vorwärts machen

Die Investition in Sanierung und Erweiterung des Blumenwies tut also not, der Handlungsbedarf ist auf allen Seiten unbestritten. Vor allem, nachdem der Stadtrat vor zwei Jahren entschieden hatte, die eigentlich dringende Sanierung des Volksbads zu verschieben. Das älteste Hallenbad der Schweiz, ein Bijou in der nationalen Bäderlandschaft, hätte die Sanierung fast noch dringender nötig als das Blumenwies – und kämpft ebenfalls mit einem stetigen Rückgang der Besucherzahlen. Natürlich hat das Volksbad nicht die gleiche Grösse und taugt auch nicht für den Schulsport. Allerdings täte der Stadtrat auch hier gut daran, vorwärts zu machen – finanziell angespannte Lage hin oder her. Denn etwas ist sicher: Herausgeschobene Investitionen werden in der Regel teurer.

Umso wichtiger also, dass sich die Stadt trotz anfänglicher Nebengeräusche jetzt mehr oder weniger geschlossen hinter das Vorhaben stellt. Die Vorzeichen, dass das Hallenbad Blumenwies ab Herbst 2027 in neuem Glanz erstrahlt, stehen gut. Ein Ja für Waikiki zeichnet sich also mehr als ab. Ein Ja zu Waikiki wäre auch ein Ja zu künftigen Generationen von jungen Schwimmerinnen und Schwimmern, zum Schulschwimmen, zur Sportstadt St.Gallen. Und nicht zuletzt zur Kooperation mit den umliegenden Gemeinden, die sich gemeinsam mit der Stadt vor wenigen Monaten zu einem regionalen Hallenbadverbund zusammengeschlossen haben. Es ist also im Interesse aller, dass im Blumenwies – getreu des Projekttitels – das Wasser bald aus neuen Leitungen in grössere Becken sprudelt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen