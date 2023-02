Wiesli-Initiative: Weshalb ein Nein richtig ist – ein Kommentar

Leitartikel Die Stadt St.Gallen ist grün genug: Die Wiesli-Initiative ist deshalb abzulehnen Es wäre absurd, müsste die Stadt zwei Millionen Steuerfranken zahlen, damit ein privilegiertes Quartier seinen Begegnungsort behalten kann. Daniel Wirth 2 Kommentare 24.02.2023, 17.00 Uhr

Das Wiesli im Museumsquartier St.Gallen. Am Sonntag in zwei Wochen wird in der Stadt darüber abgestimmt, ob das 1400 Quadratmeter grosse Areal teilweise überbaut werden kann oder ob es aus der Bauzone für viergeschossige Häuser entlassen wird, wie eine Initiative das verlangt. Tobias Garcia

(4. August 2022)

Das umstrittene Wiesli. Es ist 1400 Quadratmeter gross. Bäume stehen auf dem Land, das seit über 100 Jahren in der Bauzone für viergeschossige Häuser liegt. Das Grundstück gehört der St.Galler Pensionskasse (sgpk). Sie will auf einer Fläche von 500 Quadratmetern einen Neubau hochziehen. Darin sollen 13 Zweieinhalb- und Dreieinhalb-Zimmer-Mietwohnungen für selbstbestimmtes Wohnen im Alter Platz finden. Das Projekt des St.Galler Büros Gähler, Flühler, Fankhauser siegte in einem Architekturwettbewerb. Das geplante Mehrfamilienhaus greift architektonische und räumliche Elemente des Museumsquartiers auf.

Gegen das durchdachte und unspektakuläre Bauvorhaben regt sich Widerstand. Heftiger Widerstand, der von Einwohnerinnen und Einwohnern des Quartiers klug und mit viel Aufwand organisiert wird. Sie sammelten Unterschriften und reichten eine Initiative mit dem Titel «Für lebendige Quartiere – Wiesli retten» ein – die Wiesli-Initiative. Über sie wird am 12. März abgestimmt. Stadtrat und Stadtparlament lehnen sie ab. Alle sechs Fraktionen im Stadtparlament sagen Nein zum Volksbegehren.

Um was geht es den Initiantinnen und Initianten? Diese Frage ist leicht zu beantworten: Das Wiesli ist ihr Begegnungsort im Quartier. Hier treffen sie sich, hier spielen sie mit ihren Kindern. Hier tauschen sie sich aus. Sie haben das Wiesli lieb gewonnen und wollen es keinesfalls verlieren. Das ist nachvollziehbar und verständlich. Anzumerken ist indessen: Das Museumsquartier ist keine Betonwüste. Es ist auch nicht von Verkehrslärm und Abgasen geplant. Das Wiesli ist quasi ein Oäschen in einer Oase. In unmittelbarer Nähe liegt der Stadtpark, ein öffentlicher grüner Freiraum. Es gibt auf Stadtgebiet weit weniger privilegierte Wohngegenden.

Die St.Galler Pensionskasse möchte ein Mehrfamilienhaus bauen; das Projekt ist zonenkonform und sinnstiftend. In den bewusst klein gehaltenen Wohnungen können sich ältere Menschen aus dem Quartier einmieten. Sie können im Museumsquartier ihren Lebensabend verbringen, und durch ihren Umzug werden grosse Wohnungen im familienfreundlichen Quartier frei. Hinzu kommt: Fast zwei Drittel der Wiesli-Fläche bleibt frei und dem ganzen Quartier weiter zugänglich.

Dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Museumsquartiers gegen den Bau des Mehrfamilienhauses mit einer Initiative wehren, ist ihr demokratisches Recht. Doch der Preis, den die Allgemeinheit zu zahlen hätte, damit eine Minderheit ihren Garten nicht verliert, den sie während Jahrzehnten gratis benutzen konnte und sich aneignete, ist viel zu hoch: 1,5 bis 2 Millionen Franken hätte die Stadt der St.Galler Pensionskasse zu zahlen, würden die 1400 Quadratmeter Wiesland umgezont in eine Nichtbauzone. Das ist der Stadt und ihren Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern nicht zuzumuten. Die Finanzlage ist ohnehin angespannt.

Ein Vergleich mit der Zonenplan-Initiative zum Erhalt der Sömmerliwiese in der Lachen, die 2017 von den Stimmberechtigten angenommen wurde, hinkt. Die Sömmerliwiese ist im Eigentum der Stadt St.Gallen. Hier musste nach dem Ja des Stimmvolks niemand mit Steuergeld entschädigt werden.

Die Stadt St.Gallen hat eine Innenentwicklungsstrategie. Und sie hat eine Freiraumstrategie. Dass Baulücken im Zentrum geschlossen oder Industriebrachen umgenutzt werden für Wohnraum, ist sinnvoll. Klar: Im Einzelfall wie im Museumsquartier entstehen den Einwohnerinnen und Einwohnern Nachteile – wenn auch geringe. Dennoch: Damit die Kantonshauptstadt sich entwickeln kann, ist innere Verdichtung ein Gebot der Stunde. Stadtrat und Stadtparlament sind sich durchaus bewusst: Je enger es in der Stadt wird, desto wichtiger sind Freiräume. Allerdings: St.Gallen ist noch nicht sehr dicht bebaut; in Zürich, Basel oder in Genf zum Beispiel leben weit mehr Menschen pro Quadratmeter als hier.

Auch darum ist das Wiesli im Museumsquartier kein Freiraum, dem ein besonderer Schutz mit einer Auszonung zukommen sollte. Denn davon profitierte lediglich eine privilegierte Minderheit auf Kosten der grossen Mehrheit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler der Stadt St.Gallen.

Deswegen ist die Wiesli-Initiative am 12. März abzulehnen, bei allem Verständnis für die Initiantinnen und Initianten und für die Demokratie.

