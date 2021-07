Leidenschaft Fondue in der Kutsche: Dieser Andwiler Pferdeliebhaber lädt zu unvergesslichen Erlebnissen Der Andwiler Christoph Zeller spannt seine zwei Pferde Olympia und Diana regelmässig für Kutschenfahrten ein. Die Ausfahrten mit Ross und Wagen, die er gemeinsam mit dem Restaurant Rose in Waldkirch organisiert, boomen. Rita Bolt 05.07.2021, 05.00 Uhr

Christoph Zeller mit seinen beiden Pferden Olympia und Diana. Rita Bolt

Die beiden Freibergerstuten Olympia und Diana haben im Weiler Juggen in Andwil eine grosse Wiese für sich allein. «Diana ist das dritte Fohlen von Olympia», sagt Christoph Zeller. Während der Woche haben die beiden Vierbeiner ein entspanntes Leben – am Wochenende werden sie eingespannt. Für Kutschenfahrten, die das Restaurant Rose in Waldkirch organisiert. Das sind beispielsweise Fondue-Kutschenfahrten – auch im Sommer – oder Diner-Fahrten.

Die Kutsche wird zudem gerne für Polterabende gebucht und derzeit sind auch Over-Night-Fahrten gefragt. Das sind einstündige Kutschenfahrten in den Abend hinein mit einem Stopp, an dem die Gäste von der «Rosen»-Wirtin Sandra Städler überrascht werden. Die Gäste bestimmen anschliessend, wo sie ihr Nachtlager aufschlagen wollen: Sie können im Wald oder auf der Wiese direkt beim Restaurant Rose zelten oder im Stroh in der hauseigenen Scheune schlafen.

So oder so: Am Abend gibt es ein Nachtessen, am Morgen Frühstück. «Kutschenfahrten boomen», sagt Christoph Zeller. Den Pferdeliebhaber freut‘s: Für ihn gibt es nichts Schöneres, als auf dem Bock zu sitzen und seine Pferde zu kutschieren. Er hat einen grossen Traum: «Ein Vierspänner, das wäre es», sagt er mit leuchtenden Augen. «Das wäre viel Power.» Vielleicht irgendwann.

Vor der Arbeit geht's zuerst auf die Weide

Christoph Zeller ist auf dem Juggen in Andwil aufgewachsen. Dort befindet sich ein landwirtschaftliches Anwesen mit einer Kunden-Metzgerei, die sein Bruder Michael mit seiner Frau betreibt. «Mein Vater war Stör-Metzger», erzählt der 48-Jährige. Sein Vater habe noch Schweine gehalten. Heute hausen im Schweinestall Hühner, Kaninchen und Christoph Zellers Pferde. Er erzählt:

«Ich habe immer gerne auf dem Hof mitgeholfen. Mein Vater hat schon immer Pferde gehalten.»

Heute unterstützt er seinen Bruder jeweils am Samstag noch in der Metzgerei, wenn Kleintiere geschlachtet werden und wenn es seine Zeit erlaubt. Er hätte die Metzgerei seines Vaters nicht übernehmen können, denn er ist körperlich leicht beeinträchtigt und kann nicht allzu lange stehen. Sein Bruder Michael und seine Familie haben den elterlichen Betrieb übernommen. Christoph Zeller wohnt im Dorf und arbeitet seit 2006 als Disponent in einem Lebensmittelunternehmen in der Region.

Bevor er zur Arbeit geht, führt sein Weg aber jeweils zu den Pferden auf dem Juggen: Er füttere sie und lasse sie dann auf die Weide, sagt Zeller. Er steht bei Olympia und Diana und belohnt die beiden mit einen Apfel, tätschelt sie am Hals und streicht ihnen sanft über den Kopf. Über ihnen kreisen einige Milane und Mäusebussarde, die durch die Metzgerei angelockt werden.

Geschäft lief so gut, dass eine neue Kutsche her musste

Der Andwiler hat keine leichte Zeit hinter sich. 2017 hat er seine Frau verloren. Auch sie habe Pferde geliebt. Er sei jeweils gefahren, sie geritten. «So haben wir unsere Freizeit zusammen genossen», sagt er. Die Pferde haben ihm geholfen, die Trauer besser zu verarbeiten. 2019 ist er öfters in der «Rose» eingekehrt. Dort ist er mit der Wirtin Sandra Städler ins Gespräch gekommen und sie haben sich gut verstanden.

Christoph Zeller mit seiner Kutsche. Rita Bolt

Zusammen haben sie sich Events mit der Kutsche ausgedacht – mit Erfolg. Damals besass er noch keine richtige Kutsche mit Dach, Tisch und Bänken. Weil das Geschäft aber so gut angelaufen war, musste sofort ein Gefährt her – gedacht, gekauft. Das «Winterwonderland» mit Kutschenfahrten in den dekorierten Wald stand kurz bevor. Über 1000 Fackeln wurden im Wald verteilt und sollten der Kutsche den Weg leuchten. Dann kam der Lockdown.

Fahrbare Beiz im Andwilermoos

Christoph Zeller schmunzelt, wenn er zurückdenkt. Die Kutsche war gekauft, die Kutschenfahrten wegen Corona nicht mehr möglich. Was nun? Zusammen mit Sandra Städler besuchte er auf der Kutsche ihre Stammgäste. «Das waren tolle Ausfahrten», sagt Zeller. Schliesslich kreierten die Beiden die Idee, eine fahrbare Beiz im Andwilermoos anzubieten. «Das Echo war überwältigend», sagt Sandra Städler.

Die fahrbare Beiz sei in vielen Medien publiziert worden und habe ihnen viele Aufträge für Kutschenfahrten nach Corona eingebracht und ihnen gezeigt, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Noch nicht lange her, konnte Christoph Zeller als Versuch drei Pferde einspannen. Ein Kollege hatte ihm eines geliehen. «Es war einfach der Hammer», sagt er. Er werde auch weiterhin von einem Vierspänner träumen – und von vielen Ausfahrten mit Olympia und Diana.