St.Gallen: Zwei Jugendliche im Hackbrett-Jugendorchester Schweiz

Leidenschaft Beide spielten mit dem Gedanken aufzuhören – trotzdem blieben zwei St.Galler Jugendliche dem Hackbrett treu Carla Franke und Julian Bodenmann aus St.Gallen spielen mit Leidenschaft Hackbrett. Ihr Können stellen sie im Hackbrett-Jugendorchester Schweiz unter Beweis. Mirjam Bächtold 19.12.2022, 05.00 Uhr

Carla Franke und Julian Bodenmann spielen seit Jahren gemeinsam Hackbrett. Bild: Michel Canonica

Hackbrettmusik – da denken die meisten wohl als Erstes an eine Stobete in Appenzell mit Ländlern und Ruggusseli. Solche Vorurteile müssen Carla Franke und Julian Bodenmann oft widerlegen. Die beiden Jugendlichen aus St.Gallen spielen seit über zehn Jahren mit Leidenschaft Hackbrett. «Natürlich gehört die Volksmusik zu unserem Repertoire, aber das Hackbrett bietet viel mehr als das», sagt Julian Bodenmann und Carla Franke ergänzt: «Wir können gefühlt alle Stile darauf spielen.»

Das bewiesen die beiden Anfang Dezember an einem Konzert des Hackbrett-Jugendorchesters Schweiz in Appenzell. Von Barock bis zur Rockmusik, von der Klassik bis zur Filmmusik – die acht Jugendlichen aus der ganzen Ostschweiz boten auf ihren Instrumenten coolen Sound, der vielleicht auch einige Zuschauerinnen und Zuschauer positiv überrascht zurückliess.

Zu klein fürs Saxofon, gross genug fürs Hackbrett

Es ist genau diese Vielseitigkeit, die Carla Franke und Julian Bodenmann so gut am Hackbrett gefällt. Die beiden lernten das Instrument am Tag der offenen Tür der Musikschule St.Gallen kennen. «Ich wollte eigentlich zuerst Saxofon lernen, war aber als Erstklässler noch zu klein dafür», erinnert sich der 17-jährige Julian. «Hackbrett war schon mit sechs Jahren möglich, und nachdem ich angefangen hatte, wollte ich nichts anderes mehr.»

Carla Franke begann in der dritten Klasse mit Hackbrettstunden. «Wir hatten beide denselben Lehrer. Bei ihm war es einfach cool, wir lernten zuerst alles ohne Noten», schildert die 18-Jährige. Stattdessen prägten sie sich Bewegungsabläufe ein. Erst mit der Zeit kam das Notenlesen dazu. Als sie älter war, stellte Carla Franke das Instrument den Kindern selbst am Tag der offenen Tür vor. «Mit einem Muster auf dem Brett lernen sie, ‹Alle meine Entchen› zu spielen. Nur einen Halbtonschritt in der Tonleiter müssen wir überspringen und sagen den Kindern, dass das Entlein dort drüber hüpft.» Bei der Erinnerung lächelt sie.

Fast die Lust am Hackbrettspielen verloren

Durch den gemeinsamen Lehrer lernten sich die beiden in einem Hackbrettquartett kennen, das er leitete. «Er war wirklich toll. Es gab ab und zu Momente, in denen ich das Spielen aufgeben wollte. Er schaffte es jedes Mal, mich wieder zu begeistern», sagt Julian Bodenmann.

Julian Bodenmann wollte schon länger im Hackbrett-Jugendorchester Schweiz mitspielen, Carla Franke zögerte erst. Bild: Michel Canonica

In den Sommerferien fuhren sie jeweils eine Woche zusammen ins Hackbrett-Lager, das vom Verband Hackbrett Schweiz organisiert wird. «Da lernten wir auch die verschiedenen Stilrichtungen kennen. Wir spielten Volksmusik, aber auch Pop und Rock sowie Musik aus der ganzen Welt», erzählt Bodenmann. In diesen Lagern lernten sie Jugendliche aus dem Hackbrett-Jugendorchester kennen. «Für mich war es ein Traum, auch einmal mitspielen zu können. Als es dann letztes Jahr klappte, war ich wieder so richtig motiviert zu üben», sagt Julian Bodenmann.

Die Hackbrettmusik bekannter machen Das Hackbrett-Jugendorchester Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, junge und motivierte Hackbrettspielerinnen und Hackbrettspieler zu fördern. Jedes Jahr spielen im Projektorchester unter der musikalischen Leitung von Emanuel Krucker und Katharina Dürrschmid wieder neue Jugendliche mit. Seit der Gründung 2006 war das Orchester bereits in China, Thailand, Ungarn, England, Italien und natürlich an verschiedenen Orten in der Schweiz unterwegs und hat die Hackbrettmusik bekannter gemacht. (mjb)

Carla Franke wollte zuerst gar nicht mitspielen. «In der Kantonsschule war Musik mein Schwerpunktfach und es ging mir in den Hackbrettstunden zu sehr um die Leistung. Da verlor ich fast die Freude», schildert sie. Aber als sie erfuhr, dass dem Orchester noch Teilnehmer fehlten, rang sie sich zum Mitmachen durch. «Im Nachhinein bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Es hat mir wieder gezeigt, dass Hackbrettspielen Spass macht.»

Musik soll ein Hobby bleiben

Obwohl sie mit Leidenschaft spielen, wird die Musik für beide ein Hobby bleiben. «Sobald es mit Leistung und Druck verbunden ist, macht mir das Spielen keine Freude mehr», sagt Franke, die derzeit ein Praktikum im Waldkindergarten absolviert und ab Herbst an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach studieren wird. Schon seit sie klein war, wollte sie Kindergärtnerin werden.

Julian Bodenmann möchte nach der Matura, die er im Sommer absolviert, Geschichte und Englisch studieren. «Ich habe lange davon geträumt, Hackbrett und Volksmusik zu studieren. Aber wegen Sehnenscheidenentzündungen in den Handgelenken ist es leider nicht möglich», sagt er.

Im Januar spielen die beiden mit den anderen Jugendlichen des Orchesters noch einmal ihr Konzertprogramm. «Es ist ein tolles Gefühl, mit so vielen anderen zusammen zu spielen, aber es braucht auch viel mehr Konzentration, da so viele verschiedene Stimmen vertreten sind», sagt Carla Franke. Die schönsten Momente sind für sie und Julian Bodenmann aber die spontanen: «Vor dem letzten Konzert, bevor die Zuschauer da waren, begann jemand ein Stück aus der Volksmusik zu spielen, das viele kennen. Und alle setzten ein, ohne Absprache, ohne Probe. So macht das Spielen Spass.»

Hinweis Letztes Konzert, Sonntag, 8. Januar, 17 Uhr, evangelische Kirche Sennwald

