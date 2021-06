Hightech für Flugzeughersteller

Hightech Die erfolgreiche Lehrlingsschmiede am Bodensee: Bei der Starrag AG werden junge Leute früh in den Produktionsprozess miteingebunden In der Starrag AG am Standort Rorschacherberg werden Polymechaniker und Konstrukteure professionell ausgebildet. Bei komplexen Projekten, wie etwa ein komplexes Titan-Flugzeugteil, laufen Lernende schon einmal zur Höchstform auf und machen damit beste Werbung für eine technische Berufslehre. Rudolf Hirtl 24.06.2021, 05.00 Uhr

Lernende der Starrag AG mit den Berufsbildnern Silvio Delgrosso und Marcel Capeder (rechts). Bild: Rudolf Hirtl

In den grossen Hallen des weltweit führenden Herstellers von Präzisionswerkzeugmaschinen an der Seebleichestrasse in Rorschacherberg könnte man sich glatt verlaufen. Und das passiert beinahe auch Sasa Colic, Personalverantwortlicher der Starrag Group, als er den Besucher wieder nach draussen führt, im letzten Moment aber doch noch die richtige Türe findet.

Auf hochkomplexen Maschinen der Starrag AG werden unter anderem Teile produziert, die zum Beispiel beim Grossraumflugzeug Airbus A380 oder beim 787 Dreamliner von Boeing zum Einsatz kommen. Bei der Starrag AG am Bodensee werden aber selbst auch Teile hergestellt. Von Lernenden etwa ein Titanflugzeugteil.

Anspruchsvoll und auch etwas geheimnisvoll

Laut Berufsbildner Silvio Delgrosso werden, um den Nachwuchs intern zu fördern, jährlich mehrere Polymechaniker und Konstrukteure im Ausbildungszentrum am Standort Rorschacherberg professionell ausgebildet. Im 3. und 4. Lehrjahr sind die Lernenden bereits produktiv in den Montage- und Produktionsprozessen miteingebunden. Sie werden dort durch Fachvorgesetzte in den Schwerpunktausbildungen und Abschlussprüfungen betreut und können sich so an der Praxis orientieren.

Von 180 auf knapp zehn Kilo reduziert

Titan hat eine geringe Dichte und ist sehr schwierig zu bearbeiten. Das Titanflugzeugteil mit einer Länge von 2,20 Metern wurde von einem Anwendungstechniker auf einer leistungsfähigen Fünfachsenmaschine erfolgreich umgesetzt. 94 Prozent des Werkstoffrohlings wurden dabei zerspant und das Gewicht des Strukturteils hat sich von 180 Kilo auf 10,5 Kilo reduziert. Für welche Firma und welchen Flugzeugtyp das Titanteil hergestellt wurde, darf nicht verraten werden. Ein Lernender Polymechaniker EFZ hat schliesslich im Ausbildungszentrum ein Model dieses Strukturteiles gefertigt.

Die Bedienung von leistungsfähigen, modernsten Maschinen gehört zur Ausbildung. Bild: Rudolf Hirtl

Das Kundenprojekt zeige, dass Jugendliche mit fachkundiger Betreuung zu beeindruckenden Leistungen fähig seien. Bedauerlich ist laut Sasa Colic, dass es trotzdem immer schwieriger werde, Lehrlinge für technische Berufe zu finden. «Wir müssen uns gegenüber den weiterführenden Schulen bemerkbar machen», sagt auch Silvio Delgrosso. Weil viele Jugendliche in die Kanti gingen, gehe eine Schere auf. Entweder habe man sehr gute Lehrlinge oder solche, die stark betreut werden müssten. Natürlich habe der akademische Weg seine Berechtigung, aber es gebe auch den spannenden Weg über die Lehre zum Polymechaniker und über die Berufsmatura. Dieser biete mindestens so gute Chancen.

An die Entwicklung von Schule und Jugendliche angepasst

Die Ausbildungsmodule werden denn laut Delgrosso jährlich verbessert und an die sich stetig wandelnde Schulbildung und dem Freizeitverhalten angepasst. Auch ein Realschüler könne diesen Weg gehen. Der Mangel an Lehrlingen in technischen Berufen sei so gross, dass heute junge Leute eingestellt würden, die vor 15 Jahren noch keine Firma genommen hätte. «Mit einer guten Betreuung, wie sie in der Starrag gewährleistet ist, können auch diese Lehrlinge an ein sehr hohes Niveau herangeführt werden.»

Lehrlinge in der Schule als Berufsbotschafter

Sasa Colic, Head Group Human Resources der Starrag AG Bild: Rudolf Hirtl

Die handwerkliche Ausbildung sichere ein praktisches Wissen, das später in höheren Positionen umso wertvoller sei. Nur zu oft fehle es dort an praktischen Erfahrungen, was mitunter zu Überforderungen führe. «Wenn man von der Pike kommt und später Entscheidungsträger wird, kennt man die Zusammenhänge und das Metier besser.» An Infoanlässen in den umliegenden Schulen sind Lernende der Starrag AG denn auch oft als Berufsbotschafter anzutreffen. «Wenn junge Menschen aus erster Hand von jungen Menschen etwas hören, dann sind sie leichter dafür zu begeistern, als wenn sie das von Erwachsenen hören», so der Berufsbildner. Sasa Colic ergänzt:

«Berufsbildung im technischen Bereich ist aufgrund des Fachleutemangels enorm wichtig. Wir wären aufgeschmissen, würden wir nicht selbst ausbilden.»

Viele langjährige Firmenmitarbeiter durchliefen die Starrag-Ausbildung und arbeiten heute in den anspruchsvollen Abteilungen des Unternehmens. Diese Kontinuität unterstützt den internen Wissenstransfer und trägt zur hohen Kompetenz des Unternehmenstandortes und zur Qualität ihres Produktes bei. So sei ein Drittel der hier ausgebildeten Belegschaft heute noch bei der Starrag AG beschäftigt.

Der Frauenanteil bei Konstrukteuren liegt bereits bei 30 Prozent, bei der Polymechanik ist er tief. Frauen als Lernende in technischen Berufen sind auf jeden Fall herzlich willkommen bei der Starrag. Strukturen wie Garderoben und WCs wurden schon vor Jahren entsprechend angepasst.