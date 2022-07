LEHRERMANGEL Kein Bock auf Schule: Auch in der Stadt St.Gallen werden noch Lehrpersonen gesucht Der Lehrpersonenmangel macht vor der Stadt nicht Halt. Pensen werden erhöht, Überzeit angehäuft, Pensionierte eingesetzt, um die Lücken in den Teams zu füllen. Ein langjähriger Lehrer verlangt: Mehr Werbung für den schönsten Job der Welt. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Der schönste Beruf der Welt, sagen die einen. Die anderen steigen nach wenigen Jahren wieder aus. Das trägt zum Lehrpersonenmangel bei. Bild: Gaetan Bally/Keystone

In einer Woche zum Lehrer oder zur Lehrerin, das geht neuerdings. Zumindest im Kanton Zürich. Mit dieser Verzweiflungstat begegnet die Region dem Lehrerinnen- und Lehrermangel. Wie mit schwierigen Kindern umgehen? Ein Onlinemodul soll helfen. Und weiss der Neuling ohne Diplom im Klassenzimmer nicht weiter, coacht ihn die Pädagogische Hochschule.

Andreas Hobi, langjähriger Primarlehrer und Stadtparlamentarier (Grüne), kommentiert die Zürcher Idee:

«Das ist doch ein Scherz! Das ist frech! Das schadet dem Ansehen des Berufs nur weiter und wertet ihn ab!»

Vielleicht finde man so zwar per Zufall ein Naturtalent. «Die anderen Interessenten aber werden verheizt.» Lehrer zu sein, benötige schliesslich viel Gespür und Methodik. Fühle man sich nicht sicher, bemerke die Klasse das sofort. «Und sie wird unruhig. Mit einer Schnellbleiche kommt man da nicht durch.» Hobi arbeitet seit über 30 Jahren als Lehrer, zwar mit Unterbruch, aber nach wie vor mit viel Begeisterung. Eine sinnstiftende, abwechslungsreiche, erfüllende Arbeit, schwärmt er. Gerade ist er mit seiner Klasse von einer einwöchigen Velo- und Zelttour zurückgekehrt.

«Cool war das. Ein riesiges Geschenk, das erleben zu dürfen.»

Schulleitungen leiden unter wenigen Bewerbungen

Hobi scheint zu einer aussterbenden Sorte zu gehören. Diesen Eindruck bekommt man jedenfalls, wenn man Nachrichten aus Zürich, Bern, St.Gallen und anderen Kantonen liest. Sie jammern laut über zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Wie sieht es in der Stadt St.Gallen aus? Fehlen auch noch Lehrerinnen und Lehrer? Hobi unterrichtet im Schulhaus Schönenwegen. Weil eine Kollegin krankheitshalber auf unbestimmte Zeit ausfällt, sucht das Team eine Stellvertretung. «Nach drei Wochen liegen vielleicht zwei Dossiers im E-Mailfach, eine der beiden Personen ist ungeeignet. Von Auswahl ist keine Rede», sagt Hobi. Er spüre, wie die Schulleitung leide. Und er leide mit.

Zurzeit seien an den städtischen Schulen noch vier Vollzeitäquivalente offen, sagt Martin Annen, Leiter der städtischen Dienststelle Schule und Musik.

Martin Annen, der Leiter der St. Galler Dienststelle für Schule und Musik. Bild: Benjamin Manser

«Diese verteilen sich auf verschiedene Teilpensen an verschiedenen Schulen. In zwei Schulhäusern haben wir erst eine Lösung bis zu den Herbstferien.»

Gegenüber dem Vorjahr habe sich die Situation nochmals verschärft. «Auf Ausschreibungen bekommen wir keine oder nur sehr wenige Bewerbungen. Bei den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und bei den Schulleitungen ist es noch dramatischer.» Die prognostizierte Zunahme von Schülerinnen und Schülern werde den Lehrpersonenmangel weiter verschärfen. Überzeit anhäufen, Pensen aufstocken, viele Stellen hätten auf diese Art besetzt werden können, sagt Annen. Die Forderung, dass alle Lehrpersonen mit Teilpensum ihr Pensum erhöhen sollen und danach sei der Lehrpersonenmangel behoben, entspreche einer typischen Schreibtischlösung. «Wenn mir in einem Schulhaus eine Kindergärtnerin fehlt, dann nützt es mir nichts, wenn die Lehrpersonen im Schulhaus ihr Pensum aufstocken.» Auch einige pensionierte Lehrpersonen stehen wieder im Einsatz. «Im Einzelfall bringt das Entlastung.»

Harte Zeiten für Anfänger

Die Lösung des Problems, sie scheint vielschichtig. «Gemäss Bildungsbericht Schweiz 2018 wissen wir, dass die pädagogischen Hochschulen nur etwa die Hälfte des prognostizierten jährlichen Mehrbedarfs an Lehrpersonen abdecken», sagt Annen. Die Anzahl Studierender steigt seit Jahren kontinuierlich, doch sie macht die Pensionierung der Babyboomer nicht wett. «Für das nächste Studienjahr sind die Anmeldezahlen an den Pädagogischen Hochschulen eingebrochen.» Weitere Gründe für den Lehrermangel sind gemäss Annen die Belastungen im Beruf und die Tatsache, dass viele Lehrpersonen im Teilpensum arbeiten. «Die Verweildauer im Beruf ist zu gering und Schule ist heute allgemein anspruchsvoll.»

Das bestätigt der langjährige Lehrer Andreas Hobi. «Ich bin froh, habe ich Berufssicherheit in den Jahren gewonnen, als das Unterrichten noch einfacher war.» Als er eingestiegen sei, hätten noch weniger Fächer auf dem Stundenplan gestanden.

Andreas Hobi, langjähriger Lehrer und Stadtparlamentarier. Bild: Pd/Christian Widmer

«Und den schwierigen Fritzli konnte ich subito in die Kleinklasse abgeben.»

Die integrative Schule, wie sie sich in den letzten Jahren in der Stadt etabliert habe, sei herausfordernd. «Man hat eine grosse Bandbreite an Kindern zu beschulen. Ein äusserst anspruchsvoller Job. Kommt dann vielleicht noch eine unberechtigte Kritik von Eltern dazu, ist gut möglich, dass Jobanfänger nicht mehr durchsehen.» Auch die offenen Lern- und Unterrichtsformen würden fordern. Früher habe er immer wieder mal 15 Minuten am Pult gesessen und Arbeiten kontrolliert. «Das kommt eigentlich nie mehr vor. Ich bin nun ständig am Auskunftgeben, ständig präsent.» Ausserdem habe der administrative Aufwand zugenommen. «Früher stand nur alle acht Wochen eine Sitzung an, heute arbeiten wir viel vernetzter.»

Zu tiefer Lohn, zu wenig Entwicklungsmöglichkeiten?

Hobis Rezept: Konsequent die Batterien aufladen, daheim bei der Familie, mit Sport oder anderen sinnvollen Freizeitbeschäftigungen. Und sich Hilfe bei den Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen oder der Schulleitung holen, sobald man anstehe. Er wünscht Einsteigern, dass man noch sorgfältiger mit ihnen umgeht, sie noch besser coacht.

Lehrerinnen und Lehrer würden zu wenig verdienen, heisst es immer wieder in den Diskussionen über Lehrermangel. Hobi glaubt nicht, dass die Bezahlung ausschlaggebend ist.

«Und wer nur des Lohnes wegen Lehrer wird, ist am falschen Ort. Der heuert besser bei einer Bank oder in der Informatik an.»

Annen hingegen meint: Die wenig attraktive Lohnsteigerung könne durchaus dazu beitragen, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer aussteige. «Höhere Löhne sind eine mögliche Massnahme, um sich im Verdrängungswettbewerb zu behaupten. Nur damit allein wird man den Lehrpersonenmangel aber nicht beheben», sagt Annen. Stofffülle, Leistungsdruck oder fehlende Entwicklungsmöglichkeiten können ebenfalls den Ausschlag geben, den Job zu wechseln. «Daneben gibt es Belastungsfaktoren, die auch fähige Lehrpersonen aus dem Beruf drängen. Etwa die administrativen und bürokratischen Aufgaben und jener Teil der Elternarbeit, der schwierig, zeitraubend und äusserst anspruchsvoll sein kann», sagt Annen.

Mehr Werbung, mehr Einsicht

Weniger Teamteaching, weniger Wahlfächer, kein Frühfranzösisch mehr sind nur einige der öffentlich vorgebrachten Vorschläge, um die Anforderungen zu senken. «Das sind keine Massnahmen, um Lehrpersonenmangel zu bewältigen, sondern die Symptome desselben», sagt Annen. Er teile grundsätzlich aber die Einschätzung, dass man über die Lektionentafel diskutieren müsse.

Mehr Werbung für «den schönsten Beruf der Welt» machen, meint Andreas Hobi. Und richtet sich damit an Bildungspolitiker wie den St.Galler Regierungsrat Stefan Kölliker. Dass sie das Problem nicht verniedlichen, sondern ernst nehmen, wünscht er sich.

«Eine Taskforce bilden, jetzt. Nicht erst Ende Sommer.»

Ein vereinfachter Einstieg helfe ebenfalls. Nicht in einer Woche, sondern berufsbegleitend, wie die Pädagogische Hochschule St.Gallen ab Herbst einen entsprechenden Lehrgang anbietet. Ab dem fünften Semester können Studentinnen und Studenten nebenbei bereits unterrichten.

Hoffentlich ein endlich normales Schuljahr

Um die Stellvertretung hinzubekommen, hat Hobis Team auch den Worst Case diskutiert. «Die Schulleiterin bezieht uns proaktiv und beispielhaft in Problemlösung mit ein. Ich schätze das sehr», lobt Hobi. Die Notlösung: Die Schülerinnen und Schüler der lehrerinnenlosen Klasse auf bestehende Klassen verteilen. Das Problem wäre damit gelöst, aber die Jobbedingungen verschlechtert. Kleinere Schülergruppen würden eigentlich die Attraktivität erhöhen, sind sich Experten einig. Ein Rattenschwanz.

Damit er aufhört, will sich die Stadt im Rahmen der kantonalen Rahmenvorgaben als attraktive Arbeitgeberin für Lehrpersonen positionieren, wie Annen betont. Er zählt auf: «Eben tiefe Klassengrössen, attraktive Infrastruktur, nachhaltige Schulentwicklung, gute Schulleitungen mit adäquatem Pensum.» Dazu gut ausgestattete Schulsekretariate, entsprechende Unterstützungsressourcen in den Bereichen Integrierte Förderung und Schulsozialarbeit. «Wir sind aber auch darauf angewiesen, dass der Kanton, die Pädagogische Hochschule und das Lehrpersonal Beiträge zur Bewältigung des Lehrpersonenmangels leisten.»

Diskussionen hin, Diskussionen her. Annen wünscht den Lehrpersonen viel Freude bei der Begleitung der Kinder und Jugendlichen in ihren Lernprozessen. «Und dementsprechend ein endlich normales Schuljahr.»

