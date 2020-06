Porträt «Lehrer war einer meiner ersten Berufswünsche»: Nun will Stefan Rindlisbacher Gossauer Schulpräsident werden Stefan Rindlisbacher will Gossauer Schulpräsident werden. Derzeit ist er noch Reallehrer in Flawil. Was treibt den 41-jährigen Lehrer an? Michel Burtscher 02.06.2020, 05.00 Uhr

Stefan Rindlisbacher vor dem Schulhaus Büel, in dem er zur Schule ging. Bild: Ralph Ribi

Eines Nachts, es ist noch gar nicht so lange her, da konnte Stefan Rindlisbacher einfach nicht einschlafen. Das passiert dem Reallehrer sonst nie, doch damals kreisten die Gedanken in seinem Kopf, denn es gab eine grosse Frage, die ihn beschäftigte: Soll ich antreten oder nicht? Von mehreren Seiten war er zuvor angesprochen worden, ob er nicht Gossauer Schul­präsident werden wolle.

Bald nach dieser schlaflosen Nacht war für Rindlisbacher klar: Ich will dieses Amt. Ich steige in den Ring. Er meldete sich bei der Findungskommission, wurde zu einem Gespräch eingeladen – und neben Ruth Lehner vor kurzem tatsächlich ins Rennen um die Nachfolge von Urs Blaser (FDP) geschickt. Die Wahlen finden am 27. September statt.

Schule hat schon immer eine grosse Rolle gespielt

Als er diese Geschichte erzählt, sitzt Rindlisbacher vor dem Schulhaus Büel in Gossau. Der 41-Jährige hat für das Gespräch diesen Ort ausgewählt, weil es für ihn ein spezieller ist. 1986 war es, kurz nachdem der Bau des Schulhauses abgeschlossen worden war, als er hier in die 1. Klasse kam.

«Ich habe sehr schöne Erinnerungen an meine Schulzeit.»

Blick ins Schulhaus Büel. Bild: Benjamin Manser

Das Thema Schule, so erzählt er es, habe in seinem Leben schon immer eine grosse Rolle gespielt, bereits von klein auf. Das liegt an seinem Vater, der als Reallehrer arbeitete. Für Rindlisbacher war früh klar, dass er in seine Fussstapfen treten will:

«Lehrer war einer meiner ersten Berufswünsche.»

Er absolvierte das Semi in Rorschach, arbeitete zuerst als Reallehrer in Urnäsch, bevor er 2006 nach Flawil wechselte, wo er heute noch unterrichtet – und wo es ihm auch noch gefällt. Rindlisbacher sagt: «Ich verspüre keinen Druck, meinen Job aufzugeben. Ich bin gerne Lehrer.» Doch die Aussicht auf das Amt des Schulpräsidenten und Stadtrates sei sehr verlockend.

Für den 41-Jährigen wäre es so etwas wie der nächste, logische Schritt in seiner Karriere. Er habe bereits viel Erfahrung sammeln können auf verschiedenen Ebenen der Schule, sagt Rindlisbacher. Nicht nur als Lehrer, sondern auch als Vizepräsident des kantonalen Verbandes der Oberstufenlehrkräfte und durch die Zusammenarbeit mit seiner Schulleitung in Flawil. «Es reizt mich, nun auch auf dieser Ebene zu wirken», sagt er mit Blick aufs Gossauer Schulpräsidium.

Deshalb ist Rindlisbacher der FDP beigetreten

Rindlisbacher redet viel, antwortet ausführlich und tönt manchmal schon wie ein altgedienter Politiker. Dabei ist er ein Quereinsteiger, bekleidete noch nie ein politisches Amt. Bis vor kurzem war er nicht einmal Mitglied einer Partei. Das hat sich mittlerweile geändert: Nach Gesprächen mit allen Ortsparteien ausser der CVP, die von seiner Konkurrentin Ruth Lehner präsidiert wird, ist Rindlisbacher der FDP Gossau-Arnegg beigetreten. Es ist die gleiche Partei, für die sein Vater früher im Stadtparlament sass.

Ruth Lehner Bild: PD

Doch das ist nicht der einzige Grund, wieso Rindlisbacher bei der FDP gelandet ist. Bei ihr könne er sich mit seinen Überzeugungen am besten einbringen.

«Mir sind Grundwerte wie Eigenverantwortung und wenig Regulierung wichtig.»

Wobei Rindlisbacher betont, dass ihm etwa der Umweltschutz und der soziale Ausgleich auch Anliegen seien.

Sein Anspruch als Schulpräsident und Stadtrat wäre, sagt Rindlisbacher, gute Kontakte mit allen Parteien zu pflegen. Vor politischen Auseinandersetzungen fürchtet er sich nicht. «Ich debattiere gern.» Die Schule sei glücklicherweise nicht so parteipolitisch geprägt, sagt er, denn das Kind stehe im Zentrum. Trotzdem: Rindlisbacher hat Respekt vor dem Amt, das merkt man. «Bei der Schule kenne ich mich aus, bei den restlichen Geschäften im Stadtrat müsste ich mich am Anfang sicher auf meine Kolleginnen und Kollegen abstützen.»

Die christlichen Werte sind ihm wichtig

Es ist auch eine zeitintensive Aufgabe, dem ist sich Rindlisbacher bewusst. Er sei bereit, so viel zu arbeiten wie nötig, sagt er. Gleichzeitig betont Rindlisbacher, dass es auch wichtig sei, sich ausruhen zu können. «Ich bin ein Familienmensch. Meine Kinder haben einen Vater und meine Frau hat einen Ehemann verdient.» Er wohnt mit seiner Frau und seinen drei Söhnen, die zwischen sechs und zwölf Jahre alt sind, im Quartier Fenn-Geissberg:

Bild: Benjamin Manser

In seiner Freizeit liest er gerne, etwa Zeitungen oder Bücher über Theologie. Die christlichen Werte seien ihm wichtig, sagt Rindlisbacher. Weitere Hobbys sind das Theater und das Saxofon. Die meiste Zeit aber, die verbringe er mit der Familie, gehe mit den Kindern klettern oder Velo fahren.

Wenn man Stefan Rindlisbacher fragt, warum ihn die Gossauerinnen und Gossauer zum Schulpräsidenten wählen sollen, antwortet er: «Weil mir die Schule am Herzen liegt. Und weil die Stadt Gossau auch in Zukunft ein hervorragendes Bildungsangebot braucht, wenn sie attraktiv sein will. Dazu würde ich gerne einen Beitrag leisten.» Er hält kurz inne, überlegt und lacht. «Ich rede tatsächlich schon wie ein Politiker.»