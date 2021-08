Lehrabschluss Schleifen, Spachteln, Versiegeln: Die abwechslungsreiche Ausbildung zum Boden-Parkettleger Simon Hafner hat die Ausbildung zum Boden-Parkettleger abgeschlossen. Er schätzt die Abwechslung, die der Beruf mit sich bringt. Patrick Baumann 20.08.2021, 05.00 Uhr

Simon Hafner hat bei der Goldacher Scheuermann AG die Ausbildung zum Boden-Parkettleger abgeschlossen. Reto Martin

Simon Hafners Arbeitstag beginnt um 7 Uhr. «Um diese Zeit treffen wir uns alle in der Firma und geben unsere Rapporte ab. Dann werden die neuen Aufträge verteilt.» Die eigentliche Arbeit beginnt dann auf der Baustelle. «Zuerst werden dort die Pläne studiert. Das ist zentral für den ganzen Arbeitsprozess », sagt der Goldacher. Danach müssen die Räume ausgemessen und der Untergrund überprüft werden.

«Damit der neue Bodenbelag gut haftet, müssen meistens Höhenangleichungen vorgenommen werden. Das geschieht durch Spachteln und Schleifen. Sobald alles ausgehärtet ist, können wir den Boden mit Leim bestreichen und das Parkett verlegen.» Am Schluss wird dann die Oberfläche durch Schleifen, Einölen oder Versiegeln noch weiter veredelt.

Der Kontrollblick darf nicht fehlen. Reto Martin

«Man muss körperlich und geistig fit sein»

Simon Hafner gefällt diese Arbeit. «Ich bin zufrieden mit meiner Wahl», sagt er. Besonders schätzt er die Abwechslung, die der Beruf mit sich bringt. «Ich lerne immer wieder etwas Neues und habe viel Kundenkontakt. Das finde ich interessant. » Von allen Tätigkeiten macht ihm das Schleifen am meisten Spass, obwohl es manchmal anstrengend sein könne. Natürlich gibt es auch Sachen, die ihm weniger gut gefallen.

«Mir fallen da besonders Situationen ein, die eigentlich einfach zu lösen wären, aus irgendwelchen Gründen aber kompliziert werden.»

Trotzdem würde er den Beruf weiterempfehlen. «Wer körperlich fit ist und Freude an handwerklichen Arbeiten hat, sollte sich den Beruf anschauen.» Natürlich müsse man auch im Kopf dabei sein, weil immer wieder Maschinen zum Einsatz kommen. Durch Staub und Dreck sollte man sich nicht abschrecken, schliesslich wird auf Baustellen gearbeitet. Man müsse sich natürlich auch ein bisschen anpassen können, weil man viel mit anderen Leuten zusammenarbeitet.

Es braucht eine gute Fitness für den Job. Reto Martin

«Zudem ist es von Vorteil, den Führerschein möglichst rasch zu machen, weil man viel unterwegs ist.» Für Simon Hafner stand nicht von Anfang an fest, dass er die Ausbildung in diesem Beruf machen will. «Ich habe auch eine Schnupperlehre als Konditor gemacht. Das hat mir ebenfalls gefallen.» Schlussendlich habe ihm die Schnupperlehre als Boden- Parkettleger aber mehr zugesagt. «Nach der zweiten Woche in der Schnupperlehre war die Entscheidung für mich klar.»

Schule findet in Zürich statt

Simon Hafner besucht jeweils einen Tag in der Woche die Baugewerbliche Berufsschule Zürich in der Nähe des Hauptbahnhofs. Dort werden im Berufskundlichen Unterricht die Grundlagen der Arbeit als Boden-Parkettleger vermittelt. Auf dem Lehrplan steht unter anderem das Analysieren von Arbeitsaufträgen und das Erstellen von Planunterlagen.

Weiter lernen die Schülerinnen und Schüler ihre persönlichen Arbeitsprozesse zu organisieren und Baustellen einzurichten. Natürlich fehlt auch das Erstellen oder das Verlegen von Belägen und Parkett sowie das Messen und Prüfen des Untergrunds nicht. Es wird aber auch vermittelt, wie die Arbeitssicherheit und der Gesundheits- sowie Umweltschutz sichergestellt werden können.

Messen und Prüfen des Untergrunds wird in der Schule beigebracht. Reto Martin

Abgerundet wird die schulische Bildung durch allgemeinbildenden Unterricht und Sport. «Besonders der Sportunterricht gefällt mir sehr gut», sagt Simon Hafner, der in seiner Freizeit beim FC Rorschach-Goldach Fussball spielt. «Aber auch die anderen Fächer finde ich interessant. Ich gehe allgemein gerne zur Schule. » Bezüglich Anforderungen sei es sicher von Vorteil, wenn man etwas Geschick im Umgang mit Zahlen mitbringe und einen Plan richtig lesen könne.

Weiterbildungsangebot ist attraktiv

Simon Hafner hat seine dreijährige Lehre zum Parkett- und Bodenleger diesen Sommer abgeschlossen. Nun hängt er noch ein viertes Jahr dran und schliesst die Ausbildung zum Boden-Parkettleger EFZ Fachrichtung textile/ elastische Beläge ab. Für ihn ist klar, dass er irgendwann eine Weiterbildung in Angriff nehmen will, denn das Weiterbildungsangebot in diesem Beruf sei vielfältig und interessant.

«Ich könnte mir gut vorstellen, etwas in Richtung Beratung zu machen oder die Bauführerschule zu besuchen.» Zuerst will er aber noch einige Jahre im gelernten Beruf arbeiten.

Boden-Parkettleger/in EFZ Tätigkeiten: Boden-Parkettleger tragen mit ihrer Arbeit zur Zweckmässigkeit und Wohnlichkeit von Räumen bei. Sie verlegen fachgerecht Bodenbeläge und Parkettböden in Wohnungen, Büros, Ladenlokalen, Hotels, Spitälern, Bahnhöfen, Sporthallen, Industriehallen usw. Boden-Parkettleger der Fachrichtung Parkett verlegen Parkett-, Kork- und Laminatböden. Sie kennen die verschiedenen Holzarten und beherrschen mehrere Verlegetechniken. Boden-Parkettleger der Fachrichtung textile und elastische Beläge verlegen Teppiche, PVC-Beläge, Linoleum, Kork und Kautschuk. Vorbildung: Obligatorische Schule mit mittleren oder hohen Anforderungen abgeschlossen Anforderungen: Handwerkliches Geschick, räumliches Vorstellungsvermögen, kräftige Konstitution, robuste Gesundheit, Beweglichkeit, gute Umgangsformen Dauer: 3 Jahre Schulische Bildung: 1 Tag pro Woche an der Berufsfachschule Weitere Informationen: www.berufsberatung.ch