Lehmann übernimmt Lehmann: Jetzt gibt es in der Region nur noch ein Elektrounternehmen mit diesem Namen Die A. Lehmann AG übernimmt mit der Elektro Lehmann AG bereits die fünfte Firma in zwölf Jahren. Elisabeth Fitze 19.03.2020, 16.10 Uhr

Cornel Lehmann, seine fünf Mitarbeiter sowie die Vertreter der A. Lehmann AG, Markus Wild und Albert Lehmann (von links). Bild: PD

Neu gibt es nur noch ein Elektrounternehmen mit dem Namen Lehmann in der Region Gossau. Die A. Lehmann AG aus Gossau hat die Elektro Lehmann AG aus Arnegg übernommen. Vor zwei Wochen unterschrieben Albert Lehmann, Geschäftsführer der A. Lehmann AG, und Cornel Lehmann, Geschäftsführer der Elektro Lehmann AG, den Vertrag rückwirkend per 1. Januar.

Bereits vor zwei Jahren ist Cornel Lehmann seine Nachfolgeregelung angegangen. Der 46-Jährige wollte nicht weiterhin dauerpräsent an seinem Arbeitsplatz sein, wie er sagt.

«Es ist im Wort selbstständig drin: Man ist selber ständig beschäftigt.»

Ausserdem möchte er seinen Mitarbeitern eine bessere Ausbildung bieten. «Heutzutage muss man in dieser Branche sehr breit ausgebildet sein. Das kann ich in einem kleinen Betrieb einfach nicht bieten», sagt Cornel Lehmann. Zuerst hat er versucht im eigenen Betrieb einen Nachfolger zu finden. Doch ohne Erfolg.

Dann ist er auf die Idee gekommen, sein Unternehmen zu verkaufen. Weil er mit Albert Lehmann und seiner Firma schon viel zu tun gehabt und gute Erfahrungen gemacht habe, sei er vergangenen Dezember direkt auf ihn zugegangen, sagt Cornel Lehmann. «Wenn es um grössere Aufträge ging, für die mein Betrieb schlichtweg zu klein war, habe ich oft mit Albert Lehmann zusammengearbeitet. Beispielsweise beim Schulhaus in Andwil.»

Der Kauf der 51-jährigen Elektro Lehmann AG war auch für Albert Lehmann interessant. Zur Strategie der A. Lehmann AG gehört der Kauf von kleineren regionalen Unternehmen «mit guter Struktur, einer guten Kundenbasis und Wachstumspotenzial», sagt der 58-Jährige.

Die Lehmanns teilen einen entfernten Verwandten

Die A. Lehmann AG beschäftigt über 100 Mitarbeitende über alle Standorte verteilt. In den letzten zwölf Jahren hat die A. Lehmann AG bereits vier Unternehmen in der Umgebung übernommen. Darunter die Elektro Kobler AG in Herisau und die Jakob Studerus Elektrische Anlagen GmbH in Waldkirch.

«Es ist auch in unserem Interesse, in der Region das einzige Elektrounternehmen mit dem Namen Lehmann zu sein.»

Und wie es der Name vermuten lässt, sind Cornel und Albert Lehmann tatsächlich fern verwandt. «Aber nur über sieben Ecken», sagt Cornel Lehmann.

Verändern tut sich neben dem Logo wenig

Die Gebäude der Elektro Lehmann AG in Arnegg bleiben bestehen und auch die fünf Mitarbeitenden sowie Kunden werden übernommen. «Ausser dem Inhaber und dem Logo verändert sich neben dem Austritt von Cornel Lehmann nichts», sagt Albert Lehmann.

Cornel Lehmann wird im Mai eine Stelle als Teamleiter der Elektroplanung bei der Firma Bühler und Scherler in St.Gallen antreten. «So kann ich auch meine Ferien und das Familienleben mehr geniessen», sagt er.