Legislaturplanung «In den vergangenen Jahren wurde nur wenig bis gar nichts umgesetzt»: Das erwarten die Gossauer Parteien vom Stadtrat in den nächsten vier Jahren Der Gossauer Stadtrat beschäftigt sich derzeit mit der Legislaturplanung. Wann er seine konkreten Ziele kommuniziert, ist noch offen. Die Parteien sind sich aber einig: Lange geplante Projekte müssen nun endlich umgesetzt werden. Mit der Arbeit in der vergangenen Amtsperiode sind nicht alle gleich zufrieden: Die CVP gibt dem Stadtrat die Note 3. Perrine Woodtli 24.03.2021, 05.00 Uhr

Dauerbrenner in Gossau: Eigentlich sollte der neue Bushof schon seit 2018 stehen. Einsprachen haben das Projekt aber verzögert. Dieses Jahr soll es nun neu aufgelegt werden. Visualisierung: PD

Knapp drei Monate ist die neue Amtsperiode des Gossauer Stadtrates alt. Zu Beginn hat er Schwerpunkte in den einzelnen Politikfeldern festgelegt. In der vergangenen Legislatur hatte der Stadtrat keine umfassende Übersicht zu seinen konkreten Legislaturzielen veröffentlicht. Stadtpräsident Wolfgang Giella kündete Anfang Monat aber an, dass der Stadtrat transparent sein wolle und seine Schwerpunkte diesmal kommunizieren werde. In welcher Form und wann ist noch offen.

Doch was erwarten die fünf Gossauer Parteien vom Stadtrat in den nächsten vier Jahren? Und wie zufrieden sind sie eigentlich mit seiner Arbeit in der vergangenen Amtsdauer? Er selber gibt sich gute Noten. Quantitativ gesehen seien zwischen 65 und 70 Prozent der 29 Ziele erreicht worden, so Giella.

Der CVP sei es wichtig, dass die bereits angedachten Projekte «endlich» umgesetzt werden, teilt Parteipräsidentin Ruth Lehner mit. Damit gemeint seien das erste Modul der Sportwelt Gossau, der Neubau der Sana Fürstenland AG sowie der Bushof.

«Natürlich legen wir auch einen Fokus auf die Umsetzung der Bahnhofquerung und warten gespannt auf den Projektvorschlag.»

Ruth Lehner, Präsidentin CVP Gossau-Arnegg. Ralph Ribi

Ebenfalls wichtig sind der CVP unter anderem das Haus der Kultur und das Familienzentrum. Bei der Bildung wünscht sich die Partei, dass die Schule Gossau einen Schritt vorwärts in der frühen Förderung macht. Im Bereich Versorgung und Sicherheit soll der Stadtrat weiterhin «das hohe Niveau halten», so Lehner. Er müsse aber auch die Finanzen im Auge behalten.

Eine Frage, welche die CVP weiterhin beschäftige, sei, wie man die Gossauerinnen und Gossauer stärker dazu bringe, auf den Langsamverkehr umzusteigen, um das Zentrum zu entlasten.

So soll der Alterszentrum-Neubau der Sana Fürstenland AG dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Dass der Stadtrat die Legislaturplanung kommunizieren will, sei grundsätzlich eine gute Idee für die Transparenz und diene als Orientierung, so Lehner. «Wie die Erreichung der Strategieziele gemessen wird, lässt meist aber viel Interpretationsspielraum zu.» Deshalb stufe man die Wirkung eher als fraglich ein.

Für seine Arbeit in der vergangenen Amtsdauer stellt sich der Stadtrat selber ein gutes Zeugnis aus. Welche Note gibt es von der CVP?

«Die Note 3 - es wurde wenig wirklich umgesetzt, sondern nur vieles angedacht.»

Eine bessere Note erhält der Stadtrat von der SVP. Sie schwankt zwischen einer 4 und einer 5. Die Schule und die Stadtwerke seien zufriedenstellend gewesen, sagt Parteipräsident Andreas Oberholzer.

«Im Baubereich kommt einiges nicht vom Fleck. Ebenso ist die Sana Fürstenland AG eine eher unglückliche Geschichte.»

Weiter sei die Kommunikation zwischen der Stadtverwaltung, inklusive Stadtrat, und der Bürgerschaft «sehr mangelhaft».

Andreas Oberholzer, Präsident SVP Gossau-Arnegg. PD

Die SVP Gossau-Arnegg werde sich weiterhin für eine sinnvolle Ausgaben- und Steuerpolitik einsetzen, so Oberholzer. Priorität habe in der neuen Legislatur unter anderem ein gesunder Finanzhaushalt, die Umsetzung des ersten Moduls der Sportwelt Gossau sowie der Bushof. Auch die Entwicklungen des Areals St.Gallen West-Gossau Ost und der Sana-Neubau müssten vorangetrieben werden. Ebenfalls wichtig ist der Partei eine schlanke Verwaltung.



Auch die SVP begrüsst es, dass die Legislaturziele veröffentlicht werden sollen. Somit bestehe auch die Möglichkeit, den Stadtrat zu beurteilen und zu messen.

Ähnlich klingt es bei der Flig. Man begrüsse es, wenn der Stadtrat seine Ziele möglichst klar und messbar definiere und offenlege, teilt Stefan Harder, Fraktionspräsident der Flig mit.

«Das trägt hoffentlich zu einer höheren Qualität der parlamentarischen Diskussionen bei.»

Stefan Harder, Fraktionspräsident Flig Gossau. PD

Wie die CVP ist auch die Flig der Ansicht, dass in den vergangenen Jahren nur wenig bis gar nichts umgesetzt wurde. Man erwarte deshalb, dass mehrere Projekte nun realisiert werden.

Gemeint seien damit unter anderem der Bushof, das neue Alterszentrum, die erfolgreiche Volksabstimmung für die neuen Sportstätten, die Bestimmung von Massnahmen im Rahmen des Gesamtverkehrskonzeptes und der Standortentscheid für das neue Schulhaus Arnegg. Zudem soll unter anderem der Lärmschutzwall entlang der A1 vorangetrieben werden.

In den nächsten Jahren sollen verschiedene Sportanlagen in drei Etappen erneuert werden. Alleine das erste Modul der Sportwelt Gossau wird voraussichtlich rund 55 Millionen Franken kosten. Gebaut wird damit im Gebiet Buechenwald unter anderem ein neues Hallenbad. Visualisierung: PD

Ebenfalls Priorität haben laut Harder die Digitalisierung in der Stadtverwaltung, der Ausbau der Nutzung von erneuerbarer Energie, die Entwicklungsplanung St.Gallen West–Gossau Ost sowie die Aufwertung des Stärkleweihers.

Dem Stadtrat gibt die Partei eine Note zwischen 4 und 5. Der Stadtpräsident zeige ein enormes Engagement. «Leider wird seine Leistung in der Öffentlichkeit nicht entsprechend wahrgenommen. Einerseits, weil seine Auftrittskompetenz noch Potenzial hat und andererseits konnte er noch keine grossen Erfolge einfahren.» Dies, weil er sich noch mit vielen Altlasten herumschlagen müsse. Verbesserungspotenzial sieht die Flig auch in der Kommunikationsabteilung.

Sie stelle dafür fest, dass bei den Stadtwerken wieder Stabilität und Ordnung eingekehrt sei, seit Claudia Martin dort zuständig ist. Ein grosses Lob spreche man dem ehemaligen Schulpräsidenten Urs Blaser aus, der über all die Jahre eine enorme Leistungsbereitschaft gezeigt habe.

Das Gebiet St.Gallen West–Gossau Ost ist rund 1,7 Millionen Quadratmeter gross. Michel Canonica

Wenig überraschend sind für die SP weiterhin Fortschritte bei der Infrastruktur für den Fuss- und Veloverkehr wichtig. Ruedi Blumer, Parteipräsident der SP Gossau-Arnegg, erwähnt die Wilerstrasse, Velorouten nach St. Gallen sowie die Bahnhofunterführung. Weiterentwicklungen erhofft sich die Partei auch beim ÖV, beim gemeinnützigen Wohnungsbau sowie beim Wohnen im Alter, beispielsweise beim Sana-Neubau. Blumer ergänzt:

Ruedi Blumer, Präsident SP Gossau-Arnegg. Benjamin Manser

«Wichtig sind uns weitere Fortschritte bei der Sportwelt Gossau, beim Haus für Kultur, bei den ausserfamiliären Betreuungsangeboten und bei der Integrationsarbeit.»

Die Arbeit des Stadtrates in der vergangenen Legislatur sei besser als diejenige des Parlamentes gewesen, das zu oft Fortschritte verhinderte, sagt Blumer. Er spricht die von der SP geforderten Coronagutscheine an. Auch der Kanton, insbesondere das Baudepartement, habe dem Stadtrat die Arbeit erschwert. «Wir erwarten vom Stadtrat mehr Mut und Führungsstärke.» Verbesserungspotenzial sehe man vor allem auch bei der Kommunikation.

Da der Stadtrat vor allem im Bereich der Schule, der Stadtwerke oder der Unterstützung von «Fair Trade Town» auch erfreuliche Fortschritte erzielt habe, gibt die SP ihm eine Note von 4,5. Man unterstütze die Absicht, die Legislaturplanung zu kommunizieren.

«Transparenz und die Festlegung von Legislaturzielen gehört heute zu einer zeitgemässen Stadtführung.»

Der Verkehr im Gossauer Zentrum ist seit vielen Jahren ein Problem. Ralph Ribi

Die Freisinnigen erwarten in der laufenden Amtsdauer vom Stadtrat die Ausführung bereits beschlossener Investitionen sowie die Förderung des Innovationsparks, des Wirtschaftsstandorts Gossau-Arnegg und des Projektes St.Gallen West–Gossau Ost. Priorität habe zudem Kostendisziplin, insbesondere bei Investitionen und beim Stellenplan, teilt Andrin Fröhlich, Präsident der FDP Gossau-Arnegg, mit. Ebenfalls wichtig sei es, die Investitionsprojekte rasch zur Abstimmung zu bringen.

Andrin Fröhlich, Präsident der FDP Gossau-Arnegg. PD

Auch die FDP findet es positiv, dass der Stadtrat seine Legislaturplanung offenlegen will. Für seine Arbeit in den vergangenen vier Jahren erhält er auch hier wieder eine Note zwischen einer 4 und einer 5.

Als gut empfand die FDP die Meisterung der Coronakrise inklusive der Kommunikation in der Schule, so Fröhlich. Als nicht gut stuft die Partei die Steigerung des Kernaufwandes sowie lange interne Prozesse ein.