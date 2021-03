Legislatur Der Gossauer Stadtrat zieht Bilanz über die vergangene Amtsperiode: Diese Ziele hat er erreicht – und hier hapert es noch Der Gossauer Stadtrat hat seine Ziele für die neue Amtsperiode ausgearbeitet. Was in der Legislaturplanung steht, ist noch nicht bekannt – dafür zieht die Exekutive Bilanz über die vergangenen vier Jahre. Alle Ziele wurden nicht umgesetzt. Michel Burtscher 09.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In welche Richtung soll sich Gossau entwickeln? Bild: Benjamin Manser (4. März 2017)

Die neue Amtsperiode des Gossauer Stadtrates ist knapp zweieinhalb Monate alt. Politisch war es in dieser Zeit zwar eher ruhig, untätig war die Exekutive aber nicht. Beschäftigt hat sie sich unter anderem mit der Legislaturplanung für die nächsten vier Jahre, wie Stadtpräsident Wolfgang Giella auf Anfrage sagt. «Damit legt der Stadtrat fest, in welchen Politikfeldern er Schwerpunkte setzen will.»

Stadtpräsident Wolfgang Giella. Bild: Ralph Ribi

In mehreren Workshops seien verschiedene Ziele diskutiert und definiert worden. Als Grundlage dafür diente das Leitbild Gossau35, das der Stadtrat ausgehend vom Stadtentwicklungskonzept von 2016 formulierte und das vom Stadtparlament 2017 beschlossen wurde. Dieses Leitbild zeigt die angestrebte Entwicklung der Stadt Gossau bis etwa ins Jahr 2035 auf – und zwar in den Handlungsfeldern Wohnen, Leben, Arbeiten und Vernetzen.

Gossau will familienfreundlicher werden

Darin heisst es etwa: «Gossau hat eine durchmischte und gut integrierte Stadtbevölkerung und ist besonders attraktiv für Familien.» Oder: «Gossau ist umweltbewusst und ein Ort für vielfältige Begegnungen in Freizeit, Kultur und Sport.» Oder: «Gossau ist gut erreichbar und hat eine hohe Bedeutung im Wirtschaftsraum St.Gallen.» Diesem Leitbild wolle sich der Stadtrat nun weiter annähern, sagt Giella.

Und zwar mit konkreten Massnahmen und Projekten. Wie diese aussehen werden, verrät der Stadtpräsident aber noch nicht. Er sagt:

«Wir werden nun entscheiden, in welcher Form wir die Legislaturplanung veröffentlichen.»

Bekannt ist hingegen, wie die Bilanz des Stadtrates über die Ziele für die vergangene Amtsdauer von 2017 bis 2020 ausfällt. Es war die erste Legislaturplanung, die auf dem Leitbild Gossau35 basierte.

Zwischen 65 und 70 Prozent der Ziele wurden erreicht

Insgesamt definierte der Stadtrat 29 Ziele. Trotz personeller Wechsel in der Exekutive sei der Grossteil aller Vorhaben umgesetzt worden, teilte die Stadt Gossau kürzlich mit. Doch was bedeutet das genau? Giella sagt: «Das ist nicht so einfach bezifferbar, da einige der Projektziele über die Legislatur hinausreichen, andere sich schon 2016 oder 2017 politisch erledigt oder anders entwickelt haben, als der Stadtrat damals wohl erwartet hatte.» Quantitativ gesehen seien zwischen 65 und 70 Prozent der Ziele erreicht worden. Andere seien auf «sehr gutem Wege».

«Nur etwa 15 Prozent der Ziele wurden aus verschiedenen Gründen nicht erreicht», sagt Giella. Weiterhin blockiert ist etwa der neue Bushof, der gemäss ursprünglicher Planung eigentlich schon seit 2018 stehen sollte. Das Projekt soll nun 2021 neu aufgelegt werden, wie Giella sagt. Auch die Umsetzung von Massnahmen aus dem Agglomerationsprogramm wie der Rad- und Gehweg an der Wilerstrasse oder die Strassen- und Freiraumgestaltung im Gebiet Bahnhofstrasse stocke.

Eigentlich sollte der neue Bushof schon gebaut sein. Visualisierung: PD

Ziele der Legislatur 2017 bis 2020 wurden nie veröffentlicht

Auf die Frage nach den drei wichtigsten erreichten Projektzielen antwortet Giella:

«Ich kann nicht nur drei aufzählen».

Er erwähnt dann etwa den Erlass des Stadtentwicklungskonzeptes, die Arealentwicklung Gossau Ost – St.Gallen West (ASGO), die neue Eignerstrategie der Stadtwerke, die familienergänzenden Tagesstrukturen sowie die Einführung der Fachstellen Alter und Integration. Auf gutem Weg seien zudem längerfristige Vorhaben wie der Ausbau des Glasfasernetzes oder die Sportwelt Gossau, der frühere Masterplan Sportanlagen. Der Baukredit für das erste Modul soll noch dieses Jahr ins Parlament kommen.

Eine Übersicht zu den konkreten Zielen der vergangenen Legislatur hat der Stadtrat indes nie veröffentlicht, weder zu Beginn noch jetzt. Wieso nicht? Hat der Stadtrat etwas zu verbergen? «Keineswegs», sagt Giella. Der Stadtrat habe seinerzeit seine Zielsetzung in «internen Dokumenten» formuliert, da diese als Projektziele zu verstehen gewesen seien. Mit Blick auf die neue Legislaturplanung kündigt Giella indes an, dass der Stadtrat transparent sein wolle und der Legislative sowie dem Souverän seine Schwerpunkte für die kommenden vier Jahre kommunizieren werde.