Lebhaftes Fernsehfinale im Stadtratswahlkampf: So stritten sich Gabathuler, Pappa und Cozzio im TVO-Studio

Kommentar

Maria Pappa hat das Zeug zur ersten St.Galler Stadtpräsidentin: Sie macht moderne Politik und holt die Bürger ab

Die Sozialdemokratin Maria Pappa als Stadtpräsidentin zu wählen, allein weil sie eine Frau ist, ist kein Argument. Vielmehr: Sie hat das Format dazu. Das schreibt Daniel Wirth, Leiter der Stadtredaktion, in seinem Leitartikel zum zweiten Wahlgang am 29. November ins Stadtpräsidium und in den Stadtrat.