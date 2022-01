LEBENSZUFRIEDENHEIT St.Galler Glücksforscher zum Jahresanfang: «Für einen neuen Blick auf die Dinge muss man nicht ins Ashram nach Indien» Neues Jahr, neues Glück. Doch wie findet man es? Ein Gespräch mit dem St.Galler Glücksforscher und Dozent Sigmar Willi. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 07.01.2022, 09.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Raus in den Wald und einen Baum umarmen: Eine gute Idee, um dem Glück näherzukommen, sagt der Glücksforscher. Bild: Getty

Haben Sie sich etwas vorgenommen für das neue Jahr?

Sigmar Willi: Ja, ich will moutainbiken lernen. Im Herbst habe ich einige Bikes getestet, noch konnte ich mich aber für keines entscheiden. Vor ein paar Tagen ist immerhin der Dachveloständer eingetroffen. Ich erhoffe mir von dem Sport, mich noch lebendiger zu fühlen. Geschäftlich habe ich mir vorgenommen, in jedem Referat, in jedem Workshop etwas Neues einzubauen. Eine neue Folie, eine neue Übung. Damit die Spannung bleibt und mein Job nicht zu sehr zur Routine wird. Mir wird rasch langweilig.

Dabei braucht der Mensch doch Routinen.

Er braucht sie, um zur Ruhe zu kommen. Routinen bringen ihm Vertrauen und Sicherheit. Der Mensch braucht aber auch die Abwechslung. Das Hirn reagiert viel stärker auf Neues. In diesen Momenten wird das Belohnungshormon ausgeschüttet. Ein Gefühl, das süchtig machen kann und einen ständig nach Neuem streben lässt. Neues muss man aber auch setzen lassen und verarbeiten. Man braucht dazwischen Zeit, um Schlüsse zu ziehen. Sonst droht die Gefahr, sich im Kreis zu drehen.

Welche Neujahrsvorsätze sind tatsächlich sinnvoll?

Wenn sie realistisch und attraktiv sind, wenn man sich einen konkreten Zeitpunkt setzt, zu dem sie erfüllt sein sollen. Sie müssen zur Person passen. Kann man die Frage nach dem Warum beantworten, ist das ein guter Anfang. Viele Menschen finden gute Ziele, scheitern dann aber an der Umsetzung. Dabei ist man erst glücklich, wenn man sie erreicht hat. Der Trick ist, sich Zwischenziele zu setzen. Man fühlt sich dann schnell selbstwirksam. Und diese Selbstwirksamkeit erhöht die Lebenszufriedenheit.

Was haben Sie heute schon getan für Ihre Lebenszufriedenheit?

Ich habe mir zwei Schokoladekugeln gegönnt zum Pausenkaffee. Und ich habe ein schönes Gespräch geführt mit einem Freund. Sozialer Austausch mit Menschen, die einem guttun, das ist einer der Haupttreiber des Glücks.

Warum beflügeln uns Freundschaften mehr als vieles andere?

Weil wir uns bei Freunden im Ganzen zeigen können. Wir reden mit ihnen über Dinge, die Spass machen. Wir erhalten eine positive Resonanz, auch wenn man sich mal uneinig ist. Diese Anerkennung tut uns gut. Bei flüchtigen Bekanntschaften oder im Geschäftsleben geben wir oft nur einen Ausschnitt von uns preis, nur ein Bild, manchmal sogar ein manipuliertes. Je mehr wir uns auch geschäftlich im Ganzen einbringen können, desto leistungsfähiger sind wir, und desto harmonischer arbeiten die Teams.

Und desto mehr Spass bereitet der Job?

An erster Stelle steht die Berufung. Entspricht mir die Tätigkeit? Aber dann folgt rasch die Stimmung im Team. Kann ich mich einbringen? Werde ich gelobt? Gewährt man mir Eigenständigkeit? Autonomie ist ein weiterer wichtiger Glückstreiber.

Wer im Job wenig Gestaltungsfreiheit hat, lebt sie wohl in der Freizeit aus.

Im Idealfall. Viele Menschen sind aber auch in der Freizeit ferngesteuert. Sie gehen zum Sport, weil man nicht dick werden sollte. Oder sie gehen mit dem Kollegen mit, obwohl sie gerade keine Lust haben, aber schlecht Nein sagen können. Andere wollen nichts verpassen und haben Freizeitstress. Beides ist nicht autonom.

Schokolade, Sport oder im Momentsein: Was ist bekömmlicher für das persönliche Glück?

Im Moment sein ist die Grundvoraussetzung – bei allem, was man unternimmt –, um die Erfüllung zu spüren. Erst wenn man Schokolade bewusst isst, bemerkt man, wie gut sie schmeckt, wie sie beruhigt nach stressigen Momenten. Wenn man gedanklich woanders ist, verpufft der positive Effekt. Heute gibt es viele Möglichkeiten der Ablenkung, und oft geben wir den Impulsen, ihnen zu folgen, zu rasch nach. Wir müssen wieder lernen, bei der Sache zu bleiben. Kinder beherrschen das besonders gut.

Lässt sich Glück messen?

Ja, obwohl es sich um subjektive Ansichten handelt. Dazu füllt man verschiedene Fragebögen aus, in denen es um die Zufriedenheit etwa mit Beruf, Wohnsituation und Ähnlichem geht, aber auch um das Wohlbefinden, den emotionalen Zustand. Der Experte setzt die Antworten dann in den Zusammenhang.

Sigmar Willi, Glücksforscher und Dozent für Persönlichkeitsbildung und Gesprächsführung an der Ostschweizer Fachhochschule Bild: pd

Wie glücklich sind Sie auf einer Skala von 1 bis 10?

Ich gebe meinem Leben eine 9, wenn ich auf alles blicke, auf Beruf, Partnerschaft, Autonomie. Wenn ich erkältet aufwache, stehe ich auch mal nur bei einer 4, nach einem doofen Mail bei einer 5. Nach einer Kugel Schokolade zum Kaffee fühle ich mich vielleicht schon besser. Man muss lernen, diese unterschiedlichen Momente, diese Aufs und Abs zu steuern.

Indem man sich zugesteht, dass man nicht immer 100 Prozent gut drauf sein muss?

Ja, und indem man sich bewusst wird, dass das ganz normal ist. Es hilft dann, daran zu denken, dass es bald wieder besser kommen wird. Eine positive Einstellung hat einen positiven Einfluss auf das Lebensgefühl.

Nicht jeder Mensch ist aber Optimist.

Extrovertierten fällt es tatsächlich leichter, optimistisch zu denken. Diese Persönlichkeitsmerkmale sind teils angeboren und in der genetischen Struktur festgelegt. Es heisst, dass sie bis zu 50 Prozent des Glücks ausmachen können. Dieser Teil ist aber nicht der wichtige, man kann ihn ja nicht beeinflussen. Verändern kann man hingegen den anderen, nicht angeborenen Teil. Die Einstellung.

Kann sich ein Pessimist zu einem Optimisten entwickeln?

Ja, wenn er den Einsatz nicht scheut. Persönlichkeitsentwicklung ist Schwerstarbeit. Man beginnt im Kleinen, in dem man gut zu sich selber schaut. Man leistet sich zum Beispiel eine neue Körpercreme, man gönnt sich ein neues Kleid. Dann lernt man, sich der kleinen schönen Momente bewusst zu werden. Man lässt Vorfreude zu, freut sich schon morgens im Bett auf den Skitag oder ein tolles berufliches Projekt. Man übt sich in Dankbarkeit, bedankt sich etwa deutlich, wenn der Partner für einen kocht.

Kann ein Dankbarkeitstagebuch aufzeigen, was für ein Glückspilz man eigentlich ist?

Es kann einen hohen Effekt haben, ja. Sofern man es nicht zwanghaft führt. Es kann Tage geben, an denen man kaum Positives erlebt. Ich rate deshalb, sich besser nur jeden Sonntagabend hinzusetzen und Bilanz zu ziehen. Man kann Fotos und andere Elemente in das Buch kleben, solche Collagen verstärken den Effekt.

Profitieren Sie als Glückscoach von der Pandemie?

Wegen der einschränkenden Schutzmassnahmen habe ich einige Aufträge verloren, andere sind dazugekommen. Etwa Workshops zum Thema «Wie bleibe ich zu Coronazeiten positiv?». Jeder findet neben all den Entbehrungen eine gute Sache, die ihm die Pandemie gebracht hat. Auch wenn es nur die Entdeckung eines neuen, lauschigen Waldwegs ist.

Viele Menschen versprechen sich von intensiven Ausflügen in den Wald, vom sogenannten Waldbaden, ein sonnigeres Gemüt. Zu Recht?

Ja, die heilende Wirkung der Natur auf den Menschen ist belegt. Ob man nun wandert oder im Garten den Vögeln zuhört, die Kraft der Natur wirkt aber nur, wenn man sich ihr hingibt. Also das Handy weglegen und besser alleine statt in Begleitung losziehen, Blätter anfassen, von mir aus Bäume umarmen. All das führt uns zu unseren Sinnen zurück. Und danach hat man wieder eine realistischere Sicht auf ein Problem, findet eher neue Lösungen. Das gelingt übrigens auch, wenn man meditiert oder konzentriert und gedankenleer Kleider bügelt. Für den neuen Blick muss man nicht in ein Ashram nach Indien reisen.

Wollten Sie schon immer Glücksforscher werden?

Als Kind träumte ich davon, Sänger oder Schauspieler zu werden. Dann wollte ich Unternehmer werden, merkte aber, dass ich dafür zu wenig resilient bin. Ich geriet wegen meiner sensiblen Wesensart schon als Jugendlicher und auch danach immer wieder in anspruchsvolle Situationen, hatte immer schon mit meiner Work-Life-Balance zu kämpfen. Ich konnte nicht gut auf mich achten. Weil ich öfters unglücklich war, habe ich begonnen, Kurse zu besuchen, habe mich immer mehr interessiert für das Thema. Und es vor 15 Jahren schliesslich zum Kursfach an der Ostschweizer Fachhochschule gemacht und mich danach in Positiver Psychologie weitergebildet. Mein Beruf ist die beste Prävention, um weniger in Melancholie zu verfallen.

Zur Person Der 56-jährige Sigmar Willi ist Dozent für Persönlichkeitsbildung an der Fachhochschule St.Gallen. Sein Spezialgebiet ist Positive Psychologie. Zuvor hat er nach dem Betriebswirtschaftsstudium an der Universität St.Gallen als kantonaler Wirtschaftsförderer gearbeitet. Nach dem Tod seiner Frau erschöpfte ihn die Mehrfachbelastung als Dozent, Teamleiter und vierfacher Vater – bis zum Zusammenbruch. Seither geht Willi achtsamer mit sich und seinen Kräften um. Seine Interessen verlagerten sich in Richtung Selbst- und Stressmanagement, emotionale und soziale Intelligenz, Corporate Happiness, Mental Power und Meditation. Schliesslich beschloss er, seine Kenntnisse in einem Fach an Studierende weiterzugeben. Das ist 15 Jahre her. Vor drei Jahren gründete er seine eigene Beratungs- und Coachingfirma. Nach einem Tag auf der Skipiste fühlt er sich besonders gut. www.sigmarwilli.ch

Welche neuen Ergebnisse aus der Glücksforschung überraschen Sie?

Dass Kinder weder glücklicher noch unglücklicher machen. In den ersten beiden Jahren nach der Geburt sind Eltern zufriedener als andere. Viele Emotionen, die ersten Lacher des Kindes, die körperliche Nähe, bei dem das Kuschelhormon ausgeschüttet wird. Doch dann flacht diese Wirkung ab. Da ist ja auch die andere Seite. Die Angst, dass das Kind auf dem Schulweg verunfallt, dass es keine Freunde findet. Das Glück zeichnet eine U-Kurve. Bis ins Alter von 25 Jahren ist die Zufriedenheit hoch, dann sinkt sie. Zwischen Karriere und Familie hat man weniger Zeit für Hobbys und Freunde. Dann kommen die körperlichen Beschwerden dazu, man erholt sich von einem Kater nicht mehr in einem, sondern in drei Tagen. Plötzlich muss man die eigenen Eltern pflegen. Rechtzeitig zur Pensionierung steigt der Glückswert wieder auf jenen mit 25 Jahren an. Überrascht hat mich auch eine Studie, die besagt, dass Männer signifikant unzufriedener sind, wenn sie weniger als 40 Prozent des Haushaltseinkommens verdienen. Da geistern immer noch ganz alte Programme in uns herum.

Geld und Glück, eine schwierige Sache für die Forschung?

Erwiesen ist aus wissenschaftlicher Sicht lediglich, dass man sehr viel unglücklicher ist, wenn man gesellschaftliche Minimalstandards nicht erfüllen kann. In der Schweiz bedeutet das zum Beispiel, genug Geld zu haben, um einmal pro Jahr in die Ferien zu verreisen und sich ein Auto leisten zu können. Es hilft, sich nicht nach oben zu orientieren. Vermögendere Menschen sind üblicherweise leicht zufriedener mit ihrem Leben. Sie haben Geld für aufwendige Operationen auf der Seite, können Verwandten mit einem Darlehen aushelfen. Das bringt Sicherheit und Dankbarkeit. Vermögende sind sich ihrer Privilegien aber oft nicht bewusst. Statt ihren Wohlstand zu geniessen, sind sie damit beschäftigt, noch mehr Geld zu verdienen. Und am Schluss plagt sie die Sorge, es zu verlieren.

Bitte geben Sie Tipps, wie 2022 ein glückliches Jahr wird.

Legen Sie den Fokus auf die Dinge, die gut funktionieren im Leben. Und planen Sie in der Agenda Zeitinseln ein, auch wenn es nur 30 Minuten pro Tag und nur alle paar Wochen ganze Tage sind. Das fördert die Selbstfreundschaft. Setzen Sie sich Ziele und verfolgen Sie diese beharrlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen